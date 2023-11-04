В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 4 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

Команда из города Буффало, штат Нью-Йорк, находится на этапе перестройки, а при самых оптимистичных раскладах она намерена побороться за кубковую квалификацию, что на длинной дистанции кажется вполне достижимой целью.

В десяти матчах «Баффало» набрал 10 очков, с которыми занимает десятую строчку в Восточной конференции. Столько же баллов имеют девятые «Айлендерс», а на одно очко «Сейбрз» отстают от зоны первой восьмерки.

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В целом по дистанции команда Дона Гранато идет абсолютно непредсказуемо: ее победные матчи чередуются поражениями, причем даже такими, которых явно можно было бы не допускать, особенно на домашнем льду.

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Но после проигранной встречи с «Нью-Джерси» (4:5) «Баффало» хватило сил на пару крупных побед. Самой громкой стала игра с «Колорадо», в которой «Сейбрз» всухую размазали мощных денверцев (4:0). В последнем матче команда Гранато не пожалела «Филадельфию» (5:2).

«Филадельфия»

На старте регулярки команда из одноименного города в штате Пенсильвания временно была одной из сильнейших: три победы в четырех матчах стали для нее весьма успешным результатом. Однако со временем «Флайерз» откатились к более привычным своим нормам.

В десяти встречах «Филадельфия» заработала 9 очков и обосновалась на 13-й позиции в Восточной конференции. Столько же баллов набрали прямые конкуренты, располагающиеся выше — «Флорида» и «Вашингтон».

В пяти матчах из шести последних команда Джона Тортореллы проиграла, трижды пропустив от четырех шайб и более. А единственным приятным моментом недавнего прошлого оказалась разгромная победа над «Миннесотой» (6:2).

За встречей с «Уайлд» последовала 3-матчевая серия неудач. Все три игры прошли в «Веллс Фарго Центре». При родных трибунах «Филадельфия» уступила «Анахайму» (4:7), «Каролине» (2:3) и «Баффало» (2:5).

Коэффициенты

На победу «Баффало» букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.50, а на победу «Филадельфии» — 3.30.

Прогноз

Пока нестабильный «Баффало» находится на этапе подъема — с крупными победами и высокой результативностью — «Филадельфия» переживает фазу регресса , из-за чего ее потенциальная победа на катке «Сейбрз» ставится под сомнение.

Сейчас команда Дона Гранато находится в такой форме, благодаря которой способна разбирать проблемных соперников уровня «Флайерз», и во второй подряд очной встрече она это продемонстрирует.

Ставка

В двух последних встречах «Сейбрз» выигрывали с разницей в 3+ шайбы. Эта тенденция будет сохранена и в ближайшем матче. Наши прогноз и ставка — «Баффало» победит с форой -1 за 2.05.

Учитывая хорошую реализацию «Баффало» и крайне слабую игру в обороне «Флайерз», в качестве альтернативы рекомендуем ставку — индивидуальный тотал «Баффало» больше 3.5 за 1.82.