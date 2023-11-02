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    НХЛ. «Калгари» проиграл «Далласу», «Колорадо» победил «Сент-Луис»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 ноября

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    Евгений Дадонов

    «Филадельфия» — «Баффало» 2:5

    В составе гостей дубль оформил Брендон Биро. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула не отметился результативными действиями.

    «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду. «Баффало», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Баффало» — 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
    Голы: Фараби — 5 (Санхейм), 0:55 — 1:0. Миттельштадт — 3 (Петерка, Скиннер), 3:38 — 1:1. Биро — 1 (Томпсон, Гринуэй), 10:00 — 1:2. Аткинсон — 6 (Санхейм), 16:17 — 2:2. Пауэр — 1 (Томпсон, Так), 43:03 — 2:3. Томпсон — 5 (Так), 53:28 — 2:4. Биро — 2 (п.в., Миттельштадт, Кребс), 56:52 — 2:5Вратари: Харт (Эрссон, 10:00, 56:08 — 56:52) — ЛуукконенШтраф: 4-6Броски: 40 (10+10+20) — 15 (7+4+4)

    В следующем матче «Филадельфия» вновь встретится с «Баффало». Матч состоится 4 ноября.

    «Филадельфия» — «Баффало» 2:5

    «Калгари» — «Даллас» 3:4

    В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Дадонов. Для 34-летнего российского нападающего этот гол стал третьим в текущем сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Даллас» — 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)
    Голы: Зари — 1 (Танев, Кадри), 5:28 — 1:0. Бенн — 3 (мен., Хинтц, Линделл), 19:06 — 1:1. Манджапане — 4 (Уигар, Линдхольм), 21:57 — 2:1. Робертсон — 2 (Хинтц, Павелски), 24:35 — 2:2. Дадонов — 3 (Лундквист, Бенн), 30:07 — 2:3. Марчмент — 2 (Дюшен, Сегин), 39:48 — 2:4. Уигар — 2 (бол., Кадри, Линдхольм), 42:20 — 3:4Вратари: Маркстрем (58:51) — ЭттингерШтраф: 4-10Броски: 46 (12+12+22) — 30 (11+14+5)

    «Даллас» занимает второе место в Западной конференции с 13 очками. «Калгари» расположился на 15-м месте, набрав пять очков в десяти матчах.

    «Калгари» — «Даллас» 3:4

    «Колорадо» — «Сент-Луис» 4:1

    Российский голкипер «Эвеланш» Иван Просветов отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Колтон — 2 (Вуд), 8:53 — 1:0. Рантанен — 6 (бол., Макар, Маккиннон), 13:19 — 2:0. Томас — 2 (Капанен, Ледди), 37:49 — 2:1. Лехконен — 3 (Макар, Рантанен), 41:41 — 3:1. Байрам — 2 (Маккиннон), 47:59 — 4:1Вратари: Просветов — БиннингтонШтраф: 8-6Броски: 28 (8+11+9) — 28 (7+13+8)

    «Колорадо» занимает второе место в Западной конференции с 14 очками. «Сент-Луис» расположился на12-й строчке, набрав семь очков в восьми играх.

    «Колорадо» — «Сент-Луис» 4:1

    «Анахайм» — «Аризона» 4:3 ОТ

    В составе «Анахайма» хет-трик на счету американца Троя Терри. Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Аризона» — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Терри — 3 (бол.), 3:46 — 1:0. Терри — 4 (бол., Минтюков, Фаулер), 9:35 — 2:0. Крауз — 1 (Мозер, Бьюгстад), 11:41 — 2:1. Кули — 1 (Мозер, О`Брайен), 14:51 — 2:2. Крауз — 2 (Маччелли, Вялимяки), 34:25 — 2:3. Карлссон — 3 (Терри, Гудас), 44:01 — 3:3. Терри — 5 (Мактавиш), 63:27 — 4:3Вратари: Достал — ВеймелкаШтраф: 15-25Броски: 29 (6+11+10+2) — 35 (9+12+13+1)

    «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции с 12 очками. «Аризона» расположилась на восьмой строчке, набрав девять очков в девяти играх.

    «Анахайм» — «Аризона» 4:3 ОТ
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