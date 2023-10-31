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    «Анахайм» готов пройти очередное сложное испытание

    «Питтсбург» — «Анахайм». Ставка и прогноз (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Анахайм»
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    Кэм Фаулер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 31 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Октября 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Анахайм Анахайм
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    В новом сезоне «Питтсбург», планирующий ворваться в плей-офф Кубка Стэнли, пока не впечатляет: три победы в восьми матчах и минимум 4 пропущенные шайбы в каждой проигранной встрече.

    В восьми матчах «Пингвинз» набрали 6 очков и опустились на 15-е место в таблице Восточной конференции, сравнявшись по набранным баллам с «Баффало», который идет последним.

    Коэффициенты матча Питтсбург — Анахайм

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    За этот период команда Майка Салливана отметилась 23 заброшенными шайбами при 25 пропущенных, а Сидни Кросби (5+4) и Евгений Малкин (4+5) остаются лучшими бомбардирами клуба.

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре 27 октября «Питтсбург» на своем катке разгромил ранее идущий без осечек «Колорадо» (4:0), прервав таким образом 3-матчевую серию поражений. Но за встречей с «Эваланш» последовала очередная потеря очков. На своем катке «Пингвинз» крупно влетели «Оттаве» (2:5).

    «Анахайм»

    В преддверии сезона «Анахайм» не рассматривался в качестве одного из кандидатов на попадание в плей-офф, да и вряд ли будет. Однако на данном этапе регулярки «Дакс» проводят свой лучший отрезок.

    По итогам восьми матчей «Анахайм» поднялся на восьмое место в Западной конференции с 8 очками в активе. Столько же набранных баллов имеют седьмой «Нэшвилл» и девятая «Миннесота» при равенстве проведенных встреч.

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    • В восьми матчах команда Грега Кронина отметилась 25 заброшенными шайбами, пропустив 24. Оборонительные проблемы традиционно являются обязательным компонентом игры «Дакс», однако в последних трех встречах их удалось перекрыть за счет атаки.

    С 25 октября «Анахайм» вышел на лед трижды и не потерял ни одного балла. В овертайме калифорнийцы одержали верх над «Коламбусом» (3:2 ОТ) и над самим «Бостоном» (4:3 ОТ). А в последнем матче — на территории «Филадельфии» — «Дакс» продемонстрировали результативное сумасшествие, на которое соперники не сумели ответить в полной мере (7:4).

    Коэффициенты

    На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.80, а на победу «Анахайма» — 4.40.

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    Прогноз

    Последние три матча «Анахайма» — это разного масштаба сенсации, поскольку в каждой встрече «Дакс», будучи аутсайдерами, обыгрывали своих соперников на чужом катке. От дерзости калифорнийского клуба пострадал даже «Бостон», а позже — крепкая на старте сезона «Филадельфия».

    На домашнем льду «Питтсбург», безусловно, будет фаворитом, но ранее «Анахайму» это не мешало, и, кажется, не помешает и сейчас.

    Ставка

    От 3 и более шайб забрасывали «Дакс» в двух последних матчах. Учитывая проблемную оборону «Питтсбурга», этот уровень результативности будет сохранен. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Анахайма» больше 2.5 за 2.30.

    В любом своем состоянии «Питтсбург» не откажется от атакующей игры. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6 за 2.00.

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    «Питтсбург» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» готов пройти очередное сложное испытание
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