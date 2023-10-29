НХЛ. «Питтсбург» пропустил пять голов от «Оттавы», «Рейнджерс» победили «Ванкувер»

«Флорида» — «Сиэтл» 3:2

В составе победителей защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами, а голкипер Сергей Бобровский совершил 29 сэйвов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Сиэтл» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Голы: Маккэн — 4 (Гурд, Борген), 7:58 — 0:1. Толванен — 1 (Шварц, Борген), 27:34 — 0:2. Форслинг — 1 (бол., Лунделл, Верхэге), 28:53 — 1:2. Ткачак — 1 (Куликов, Миккола), 29:04 — 2:2. Казинс — 1 (Махура, Куликов), 54:08 — 3:2Вратари: Бобровский — Даккорд (58:20)Штраф: 2-2Вратари: 38 (15+13+10) — 32 (14+3+15)

«Флорида» — «Сиэтл» 3:2

«Нэшвилл» — «Торонто» 3:2 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Торонто» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Нюландер — 6 (бол., Мэттьюс, Марнер), 13:32 — 0:1. О`Райлли — 3 (бол., Йоси, Форсберг), 15:05 — 1:1. Джиордано — 1 (Кампф), 32:46 — 1:2. О`Райлли — 4 (бол., Форсберг, Евангелиста), 35:08 — 2:2. Йоси — 1 (Евангелиста, Новак), 62:13 — 3:2Вратари: Сарос — СамсоновШтраф: 8-10Броски: 24 (6+9+8+1) — 35 (12+13+10+0)

«Нэшвилл» — «Торонто» 3:2 ОТ

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:2

В составе победителей по голу забили Кайл Палмьери и Мэтт Мартин. Голкипер Семен Варламов отразил все 35 бросков, оформив первый шатаут в сезоне. Защитник Александр Романов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Айлендерс» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Палмиери — 3 (Энгвалль, Ахо), 15:45 — 0:1. Мартин — 1 (Сизикас), 56:39 — 0:2Вратари: Мартин (57:08) — ВарламовШтраф: 6-6Броски: 34 (11+7+16) — 33 (14+9+10)

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:2

«Бостон» — «Детройт» 4:1

В составе «Брюинз» три (2+1) очка набрал Давид Пастрняк, который реализовал буллит и забил в пустые ворота.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Детройт» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) Голы: Заха — 2 (бол., Маршан, Пастрняк), 10:33 — 1:0. Макэвой — 1, 14:36 — 2:0. Велено — 5 (Спронг), 46:40 — 2:1. Пастрняк — 7 (буллит), 51:19 — 3:1. Пастрняк — 8 (п.в.), 57:41 — 4:1Вратари: Суэймен — Хуссо (56:08 — 57:41)Штраф: 10-10Броски: 31 (15+8+8) — 23 (7+6+10)

«Бостон» — «Детройт» 4:1

«Питтсбург» — «Оттава» 2:5

В составе «Сенаторз» Брэди Ткачак оформил дубль, форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Российский нападающий Евгений Малкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Оттава» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Голы: Грейг — 2 (бол., Жиру, Чикран), 4:24 — 0:1. Ткачак — 5 (Жиру, Штюцле), 14:14 — 0:2. Кубалик — 1 (Грейг, Джозеф), 25:28 — 0:3. Кросби — 5 (Раст, Летанг), 37:34 — 1:3. Ткачак — 6 (Штюцле, Хэмоник), 53:07 — 1:4. Батерсон — 1 (Тарасенко), 53:38 — 1:5. Гюнцель — 2 (Кросби, Руведел), 59:26 — 2:5Вратари: Джерри (Хелльберг, 25:28) — КорписалоШтраф: 6-4Броски: 42 (22+9+11) — 26 (7+10+9)

«Питтсбург» потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей. «Оттава», в свою очередь, прервала серию из трёх поражений кряду.

«Питтсбург» — «Оттава» 2:5

«Монреаль» — «Виннипег» 4:3 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Виннипег» — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Лаури — 1 (буллит), 4:28 — 0:1. Бэррон — 3 (Арве-Пинар, Гуле), 5:05 — 1:1. Лаури — 2 (Нидеррайтер, Эпплтон), 20:15 — 1:2. Нидеррайтер — 2 (Эпплтон), 20:33 — 1:3. Монахэн — 4 (бол., Сузуки, Мэтисон), 28:23 — 2:3. Армиа — 1 (Гуле), 41:54 — 3:3Победный буллит: Сузуки

«Монреаль» — «Виннипег» 4:3 Б

«Ванкувер» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 ОТ

В составе команды из Нью-Йорка форвард Артемий Панарин набрал два (1+1) очка, вратарь Игорь Шестеркин отразил 30 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1) Голы: Панарин — 4 (бол., Трочек, Зибанежад), 9:18 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Гронек, Петтерссон), 35:57 — 1:1. Майерс — 2 (мен.), 49:06 — 2:1. Фокс — 3 (бол., Панарин, Зибанежад), 52:21 — 2:2. Зибанежад — 1 (бол., Фокс), 53:24 — 2:3. Суси — 2 (Гронек, Бовилье), 55:42 — 3:3. Отманн — 1 (Крайдер), 63:48 — 3:4Вратари: Десмит — ШестеркинШтраф: 12-12Броски: 33 (7+9+11+6) — 24 (8+5+9+2)

«Ванкувер» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 3:4 Б

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Лафферье — 2 (Дюбуа, Рой), 13:11 — 1:0. Льюис — 2 (Андерсон, Лизотт), 24:54 — 2:0. Амадио — 2 (Карлссон), 27:36 — 2:1. Каррье — 1, 32:57 — 2:2. Стоун — 2 (бол., Маршессо, Теодор), 46:26 — 2:3. Даути — 4 (Фиала, Кемпе), 58:57 — 3:3Победный буллит: Айкел