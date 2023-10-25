В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 25 октября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Две победы в пяти матчах на старте — далеко не лучший результат, который могла бы показать «Миннесота». Правда, учитывая ее оборонительные проблемы и ограниченность ресурсов в атаке, «Уайлд» моментами все равно смотрятся неплохо.

В пяти играх «Миннесота» заработала 5 очков, с которыми занимает промежуточное девятое место в Западной конференции, шагая вровень по набранным баллам с «Сент-Луисом», «Лос-Анджелесом» и «Калгари».

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За этот период «Уайлд» успели отметиться 18 заброшенными шайбами. Их атака входит в пятерку сильнейших в конференции, а лучшим по системе «гол+пас» является Джоэль Эрикссон (4-3). Кирилл Капризов на старте набрал 2+4.

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По игре в обороне «Миннесота» оказалась одной из худших на Западе, пропустив 21 шайбу. Последние два матча «Уайлд» провели дома, где сперва были разгромлены «Лос-Анджелесом» (3:7), а затем обыграны в овертайме «Коламбусом» (4:5 ОТ).

«Эдмонтон»

Даже команде уровня «Эдмонтона» необходимо время на раскачку. В четырех матчах из пяти в новой кампании «Ойлерз» проиграли, а теперь еще и остались без Коннора Макдэвида, из-за травмы которого канадцы теряют в креативности.

В пяти играх «Эдмонтону» удалось заработать всего 3 очка, с которыми он опустился на 13-е место в Западной конференции, присоединившись к компании других неудачников старта регулярки — «Сиэтлу», «Анахайму», «Сан-Хосе».

Суммарно хоккеисты «Ойлерз» отметились 13 заброшенными при 20 пропущенных. Лидером клубного списка бомбардиров в дебюте кампании стал Леон Драйзайтль (4+5), а следом за ним шел Коннор Макдэвид (2+6).

После провального дебюта — с 1:8 и 3:4 от «Ванкувера» — «Ойлерз» одержали первую в регулярке победу 18 октября. В гостях они переехали «Нэшвилл» (6:1). Но в двух последних матчах «Эдмонтон» вновь проиграл. Его соперниками были «Филадельфия» (1:4) и «Виннипег» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Миннесоты» букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.40, а на победу «Эдмонтона» — 2.70.

Прогноз

«Ойлерз» выдали кошмарный старт сезона, по итогам которого становится очевидно, что предстоящие две недели без главной звезды франшизы будут еще сложнее .

«Миннесота» на первых этапах новой кампании сама далека от безупречной формы, но соперник к ней едет проблемный, а значит, удобный и проходной. Разумеется, таким моментом, да еще и на своем катке, «Уайлд» должны пользоваться.

Ставка

У Кирилла Капризова, Матса Цуккарелло и компании, с учетом последних событий, возникают реальные шансы на победу над одной из самых потенциально мощных команд Запада. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.28.

Принимая во внимание не только потерю Макдэвида, но и кондиции «Эдмонтона» в целом, хорошим вариантом будет ставка — «Миннесота» победит за 2.21.