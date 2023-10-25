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    «Миннесота» — «Эдмонтон». Ставка и прогноз (к. 2.28) на хоккейный матч НХЛ 25 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Эдмонтон»
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    Марко Росси
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 25 октября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Октября 2023 года

    «Миннесота»

    Две победы в пяти матчах на старте — далеко не лучший результат, который могла бы показать «Миннесота». Правда, учитывая ее оборонительные проблемы и ограниченность ресурсов в атаке, «Уайлд» моментами все равно смотрятся неплохо.

    В пяти играх «Миннесота» заработала 5 очков, с которыми занимает промежуточное девятое место в Западной конференции, шагая вровень по набранным баллам с «Сент-Луисом», «Лос-Анджелесом» и «Калгари».

    Коэффициенты матча Миннесота — Эдмонтон

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    За этот период «Уайлд» успели отметиться 18 заброшенными шайбами. Их атака входит в пятерку сильнейших в конференции, а лучшим по системе «гол+пас» является Джоэль Эрикссон (4-3). Кирилл Капризов на старте набрал 2+4.

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    По игре в обороне «Миннесота» оказалась одной из худших на Западе, пропустив 21 шайбу. Последние два матча «Уайлд» провели дома, где сперва были разгромлены «Лос-Анджелесом» (3:7), а затем обыграны в овертайме «Коламбусом» (4:5 ОТ).

    «Эдмонтон»

    Даже команде уровня «Эдмонтона» необходимо время на раскачку. В четырех матчах из пяти в новой кампании «Ойлерз» проиграли, а теперь еще и остались без Коннора Макдэвида, из-за травмы которого канадцы теряют в креативности.

    В пяти играх «Эдмонтону» удалось заработать всего 3 очка, с которыми он опустился на 13-е место в Западной конференции, присоединившись к компании других неудачников старта регулярки — «Сиэтлу», «Анахайму», «Сан-Хосе».

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    • Суммарно хоккеисты «Ойлерз» отметились 13 заброшенными при 20 пропущенных. Лидером клубного списка бомбардиров в дебюте кампании стал Леон Драйзайтль (4+5), а следом за ним шел Коннор Макдэвид (2+6).

    После провального дебюта — с 1:8 и 3:4 от «Ванкувера» — «Ойлерз» одержали первую в регулярке победу 18 октября. В гостях они переехали «Нэшвилл» (6:1). Но в двух последних матчах «Эдмонтон» вновь проиграл. Его соперниками были «Филадельфия» (1:4) и «Виннипег» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Миннесоты» букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.40, а на победу «Эдмонтона» — 2.70.

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    Прогноз

    «Ойлерз» выдали кошмарный старт сезона, по итогам которого становится очевидно, что предстоящие две недели без главной звезды франшизы будут еще сложнее.

    «Миннесота» на первых этапах новой кампании сама далека от безупречной формы, но соперник к ней едет проблемный, а значит, удобный и проходной. Разумеется, таким моментом, да еще и на своем катке, «Уайлд» должны пользоваться.

    Ставка

    У Кирилла Капризова, Матса Цуккарелло и компании, с учетом последних событий, возникают реальные шансы на победу над одной из самых потенциально мощных команд Запада. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.28.

    Принимая во внимание не только потерю Макдэвида, но и кондиции «Эдмонтона» в целом, хорошим вариантом будет ставка — «Миннесота» победит за 2.21.

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    «Миннесота» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 25.10.2023. Прогнозы на хоккей. Отсутствие Макдэвида поможет «Миннесоте» справиться с «Эдмонтоном»
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