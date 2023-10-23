НХЛ. «Детройт» победил «Калгари», «Анахайм» проиграл «Бостону»

«Детройт» — «Калгари» 6:2

В составе победителей хет-трик оформил Алекс Дебринкэт и ещё по разу отличились Джо Велено, Дилан Ларкин и Джейк Уолман.

За «Калграри» забивали Эндрю Манджапане и белорусский нападающий Егор Шарангович. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Калгари» — 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) Голы: Дебринкэт — 6 (Холл, Раймонд), 1:59 — 1:0. Велено — 3 (Чиаро, Холл), 9:44 — 2:0. Ларкин — 3 (Дебринкэт), 22:00 — 3:0. Манджапане — 3 (Баклунд, Коулмэн), 32:12 — 3:1. Дебринкэт — 7 (Ларкин, Раймонд), 33:33 — 4:1. Шарангович — 1 (Дуэр, Задоров), 38:34 — 4:2. Уолман — 1 (Спронг, Перрон), 43:07 — 5:2. Дебринкэт — 8 (Раймонд, Холл), 43:44 — 6:2Вратари: Раймер — ВладаржШтраф: 4-10Броски: 30 (14+8+8) — 31 (9+10+12)

«Детройт» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Калгари» с пятью очками — на 10-й строчке Запада.

«Детройт» — «Калгари» 6:2

«Анахайм» — «Бостон» 1:3

В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, а также дубль на счету Матье Пуатра. За «Анахайм» единственным голом отличился Мэйсон Мактавиш.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Голы: Мактавиш — 2 (Строум, Ватрано), 45:05 — 1:0. Пойтрас — 1 (Гики, Митчелл), 46:29 — 1:1. Пойтрас — 2 (Дебраск, Макэвой), 50:20 — 1:2. Маршан — 4 (п.в., Койл), 57:26 — 1:3Вратари: Гибсон — УльмаркШтраф: 12-8Броски: 31 (8+10+13) — 26 (13+4+9)

«Бостон» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» с двумя очками — на 15-й строчке Запада.