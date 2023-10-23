ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Детройт» победил «Калгари», «Анахайм» проиграл «Бостону»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 октября

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Анахайм Дакс Бостон Брюинз Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Де ДзербиПреемник. Де Дзерби — идеальный кандидат на замену Гвардиоле в «Ман Сити» Ислам Махачев и Александр ВолкановскиЯркий нокаут Махачева в реванше с Волкановски, прагматичная победа Чимаева. Обзор карда UFC 294 «Барселона»«Барселона» — «Атлетик» 1:0. Онлайн
  • 23:56
    • Победу над «Атлетиком» принес «Барселоне» 17-летний Марк Гиу
  • 23:43
    • «Ювентус» выиграл в гостях у «Милана»
    Все новости спорта
    «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Детройт»

    «Детройт» — «Калгари» 6:2

    В составе победителей хет-трик оформил Алекс Дебринкэт и ещё по разу отличились Джо Велено, Дилан Ларкин и Джейк Уолман.

    За «Калграри» забивали Эндрю Манджапане и белорусский нападающий Егор Шарангович. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Калгари» — 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
    Голы: Дебринкэт — 6 (Холл, Раймонд), 1:59 — 1:0. Велено — 3 (Чиаро, Холл), 9:44 — 2:0. Ларкин — 3 (Дебринкэт), 22:00 — 3:0. Манджапане — 3 (Баклунд, Коулмэн), 32:12 — 3:1. Дебринкэт — 7 (Ларкин, Раймонд), 33:33 — 4:1. Шарангович — 1 (Дуэр, Задоров), 38:34 — 4:2. Уолман — 1 (Спронг, Перрон), 43:07 — 5:2. Дебринкэт — 8 (Раймонд, Холл), 43:44 — 6:2Вратари: Раймер — ВладаржШтраф: 4-10Броски: 30 (14+8+8) — 31 (9+10+12)

    «Детройт» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Калгари» с пятью очками — на 10-й строчке Запада.

    «Детройт» — «Калгари» 6:2

    «Анахайм» — «Бостон» 1:3

    В составе «Бостона» заброшенной шайбой отметился Брэд Маршан, а также дубль на счету Матье Пуатра. За «Анахайм» единственным голом отличился Мэйсон Мактавиш.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
    Голы: Мактавиш — 2 (Строум, Ватрано), 45:05 — 1:0. Пойтрас — 1 (Гики, Митчелл), 46:29 — 1:1. Пойтрас — 2 (Дебраск, Макэвой), 50:20 — 1:2. Маршан — 4 (п.в., Койл), 57:26 — 1:3Вратари: Гибсон — УльмаркШтраф: 12-8Броски: 31 (8+10+13) — 26 (13+4+9)

    «Бостон» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Анахайм» с двумя очками — на 15-й строчке Запада.

    «Анахайм» — «Бостон» 1:3
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Севилья — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брага — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Унион — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бенфика — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие