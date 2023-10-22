В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Белл Центре» 22 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Старейший клуб НХЛ из канадской провинции Квебек переживает очередной переходный, а значит, по умолчанию тяжелый сезон, из-за чего его условное попадание в кубковую зону будет считаться чудом. На старте регулярки результаты клуба соответствуют пессимистичным прогнозам.

После двух поражений в трех встречах «Монреаль» занял 13-е место в Восточной конференции с 3 очками. Столько же баллов при равенстве проведенных встреч сумел набрать 12-й «Нью-Джерси», а сразу от трех клубов, идущих ниже, «Канадиенс» отстают на одно очко.

За этот период команда Мартена Сан-Луи забросила 10 шайб при 13 пропущенных. Пока самым продуктивным игроком является 22-летний нападающий Колу Кофилд (2+1), который проводит третий подряд полноценный сезон в составе «Канадиенс».

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В дебютном матче регулярки «Монреаль» отправился в гости к «Торонто», где соперники устроили результативный погром, закончившийся поражением команды Сан-Луи по буллитам (5:6 Б). Затем канадцы дома обыграли «Чикаго» (3:2) и крупно уступили «Миннесоте» (2:5).

«Вашингтон»

Если вынести за рамки великую погоню Александра Овечкина за вечным рекордом Уэйна Гретцки, то наблюдать за нынешним «Вашингтоном» почти бессмысленно. Его возрастной состав едва ли претендует на большие свершения.

В двух матчах из трех «Кэпиталз» проиграли крупно, с разницей в 4+ шайбы и общим счетом 1:10. На данный момент команда Спенсера Карбери занимает 15-е место на Востоке с 2 набранными очками. Столько же баллов заработали «Коламбус» и «Баффало».

На начальном отрезке турнира выплыли все главные проблемы «Вашингтона» в атаке. Пока Алекс Овечкин даже не бросает в створ, вся команда остается самой слабой по результативности в конференции — 4 заброшенные шайбы при 12 пропущенных.

В дебютной игре сезона «Кэпиталз» на своем катке были разгромлены «Питтсбургом» (0:4), после чего смогли одержать победу над «Калгари» (3:2 Б). В последнем матче — на территории «Оттавы» — «Вашингтон» вновь оказался неудачником (1:6).

Коэффициенты

На победу «Монреаля» букмекеры дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.69, а на победу «Вашингтона» — 2.29.

Прогноз

Даже в такой форме «Вашингтон» по старой памяти считается фаворитом. Но, учитывая текущие обстоятельства, этот статус ему выписывают авансом.

У столичного клуба на старте все крайне печально как в плане побед, так и в вопросе результативности . И пока ветераны стремительно откатываются от своей пиковой формы, соперники уровня «Монреаля» могут претендовать на два очка в очных матчах, особенно когда речь идет о домашних играх.

Ставка

Обеим командам заброшенные шайбы даются с большим трудом, поэтому в очной встрече бессмысленно надеяться на высокую событийность в этом направлении. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.24.

Как уже говорилось выше, пока «Вашингтон» примеряет на себя роль одного из главных страдальцев Востока, любой аутсайдер способен отнять у них очки. Наш альтернативный прогноз — «Монреаль» победит с форой 0 за 2.08.