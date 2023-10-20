В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 20 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

«Северсталь» продолжает мчать по регулярке без педали тормоза. Будто не замечая барьеров, череповецкая команда может разгромить любого уровня соперника, после чего обязательно потеряет очки. Такое непостоянство негативно отражается на ее турнирных делах.

В 18 встречах «Северсталь» заработала всего 19 очков, но смогла временно подняться на восьмое место в Западной конференции. Всего на один балл она опережает девятое «Динамо» Минск, которое имеет игру в запасе.

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В данный момент в активе «Северстали» 62 заброшенные шайбы. Ее атака является второй по результативности на Западе и третьей во всем чемпионате. Лучшим бомбардиром клуба стал 23-летний белорусский нападающий Александр Скоренов (8+8).

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Главной проблемой череповчан остается оборона. Команда Андрея Козырева пропустила 55 голов — пятый с конца показать по игре в защите в конференции. На этой неделе «Северсталь» провела два гостевых матча. В одном ей удалось по-крупному обыграть «Торпедо» (4:0), во втором случилось поражение от «Динамо» Москва (2:3 Б).

«Салават Юлаев»

В течение последних нескольких недель «Салават Юлаев», кажется, вышел на пик своей формы, о чем свидетельствуют четыре подряд крупные победы (три из них с форой в 3+ шайбы). В текущем сезоне это самая продолжительная беспроигрышная серия уфимцев.

По итогам 18 матчей «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 22 очками в активе. Столько же баллов заработал шестой «Авангард», а от четвертой «Лады» команда Виктора Козлова отстает всего на 2 очка.

В 18 встречах «Салават Юлаев» забросил 56 шайб при 36 пропущенных. В Восточной конференции уфимскому клубу нет равных по игре в обороне, а его атака, во главе которой стоят Александр Шаров (4+14) и Александер Хмелевский (8+5), является третьей по результативности.

В игре 8 октября «Салават Юлаев» разбил «Магнитку» (6:2), запустив таким образом текущую победную серию. Позже уфимцы уничтожили «Автомобилист» (4:1) и «Витязь» (8:1), а также одержали верх над «Динамо» Минск (4:2).

Коэффициенты

На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.10, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.28.

Прогноз

В четырех предыдущих встречах «Салават Юлаев» не покидал каток без четырех и более заброшенных шайб , что только подчеркивает решительность команды Виктора Козлова втиснуться в первую тройку Восточной конференции.

В пятницу уфимцев ждет сложный выезд к сопернику, который не так давно наказывал топов, пусть лишь эпизодически. Однако «Северсталь» остается одной из слабейших, когда дело доходит до игры в обороне, а «Салавату» не нужно давать дополнительные поводы, чтобы зацепиться за такую возможность.

Ставка

Последние игры уфимцев дают надежду на очередной результативный исход. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3 за 2.40.

В ожидании большого количества заброшенных шайб от «Салавата Юлаева» стоит помнить о том, что «Северсталь» — это наглая (в хорошем понимании) команда, которая постарается дать отпор. В качестве альтернативы рекомендуем ставку — тотал больше 5.5 за 2.06.