В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 19 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Несмотря на поражения в последних матчах, в турнирном плане у белорусского клуба все не так плохо: команда, которая недавно выдала 4-матчевую беспроигрышную серию, продолжает активную борьбу за зону кубковой восьмерки с «Северсталью».

В 17 играх «Динамо» Минск удалось заработать 18 очков, с которыми команда опустилась на девятую строчку в Западной конференции. По дополнительным показателям она отстает от восьмой «Северстали» и на 4 очка обходит десятый «Куньлунь».

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За этот отрезок сезона команда Дмитрия Квартальнова отметилась 51 заброшенной шайбой при 44 пропущенных. Сразу три представителя белорусского клуба набрали по 13 очков по системе «гол+пас» и сформировали тройку лидеров: Роман Горбунов (8+5), Виталий Пинчук (7+6) и Коди Курран (2+11).

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В период со 2 по 11 октября «Динамо» Минск добилось четырех подряд побед, трижды забросив по 3+ шайбы. Последним соперником в данной серии был «Куньлунь» (4:0). В двух следующих матчах белорусов оставили без набранных очков. Произошло это на территории СКА (2:3) и «Салавата Юлаева» (2:4).

«Куньлунь»

О геройствах начала сезона китайскому представителю лиги остается с горечью ностальгировать. Ведь теперь «Куньлунь» переживает новую реальность — 10-матчевая серия поражений и минимум 4 пропущенные шайбы в пяти встречах.

По итогам 22 игр мытищинские пекинцы остались с 14 очками в активе на десятой строчке в Западной конференции. На 4 балла «Ред Стар» отстает от места в первой восьмерке и на 4 очка опережает 11-й «Витязь» в гонке неудачников.

На счету одного из самых результативных клубов стартового отрезка остается 41 заброшенная шайба. И теперь это второй с конца показатель на Западе по игре впереди. Форвард Девин Броссо является самым продуктивным представителем «Ред Стар» (9+2).

В 22 встречах «Куньлунь» пропустил 75 шайб. Сейчас это худшая оборонительная статистика во всем чемпионате. В октябрьской части регулярки пекинцы набрали всего 2 очка, а в последнем матче были растоптаны ЦСКА (0:7).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью — 5.55, а на победу «Куньлуня» — 6.55.

Прогноз

Еще недавно белорусы выдали хороший отрезок, в который вошли результативные победы над соперниками разного калибра — от СКА и «Локомотива» до «Куньлуня».

Пекинцы уже давно вошли в список главных неудачников лиги, проигрывая всем подряд с конца сентября , да еще и пропуская в основном по 3+ шайбы. В своей нынешней форме «Куньлунь» не сможет дать отпор минчанам на их территории, да и сами динамовцы не пожалеют аутсайдера ради возможности вернуться в зону топ-8.

Ставка

С учетом результативности команды Дмитрия Квартальнова и несостоятельности ее будущего соперника, наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3.5 за 2.00.