ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кения — РоссияСпаслись от позора? Кенийцы спустили команду Карпина с небес на землю Дани ОльмоТрансферный дайджест. 10-16 октября Леброн ДжеймсЗаглядывая в будущее. Топ-10 игроков НБА сезона 2023/24
  • 21:02
    • Гол Облякова помог сборной России сыграть вничью с Кенией в товарищеском матче
  • 23:53
    • Сборная Нидерландов обыграла Грецию благодаря голу с пенальти на 90+3-й минуте
  • 23:49
    • Игру Бельгия — Швеция прервали из-за теракта в Брюсселе
  • 23:38
    • Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину в матче отбора на Евро-2024
  • 23:29
    • Орлов: На Сафонова, Кузяева, Пиняева и Чалова обратили внимание европейские селекционеры
  • 21:49
    • СКА разгромил дома «Адмирал»
  • 21:49
    • «Динамо» с минимальным счетом одолело «Сибирь»
    Все новости спорта

    «Витязь» ждет очередное крупное поражение

    «Витязь» — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 2.12) на хоккейный матч КХЛ 18 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Дорожко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Балашиха» 18 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 18 Октября 2023 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •

    «Витязь»

    В позапрошлое воскресенье «Витязь» определился с новым главным тренером, который теоретически может спасти провальный сезон. Однако пока у Дмитрия Рябыкина ничего не получается, подмосковный клуб по-прежнему терпит неудачи.

    По итогам 19 матчей «Витязь» остается на последнем месте в Западной конференции без надежд на повышение в ближайшие дни. На 4 балла подмосковная команда отстает от десятого «Куньлуня» и на 8 очков от зоны кубковой восьмерки.

    Коэффициенты матча Витязь — Авангард

    1X2Новым игрокам
  • 4.804.301.68Бонус$9500
    •

    В 19 встречах «Витязь» забросил 29 шайб при 72 пропущенных. И в игре в атаке, и в оборонительных действиях он является худшим во всем чемпионате. По проценту набора очков команда Дмитрия Рябыкина также идет последней.

    Все прогнозы на КХЛ

    К матчу с «Авангардом» «Витязь» подходит с серией из четырех подряд поражений, три из которых оказались разгромными. Так, подмосковный клуб уступил «Спартаку» (1:5), «Нефтехимику» (0:3), «Салавату Юлаеву» (1:8) и «Автомобилисту» (2:3 ОТ).

    «Авангард»

    После серии неудач в конце сентября и начале октября результаты «Авангарда», кажется, возвращаются в норму. Омичи вновь набирают максимальное количество очков и демонстрируют уверенную игру в атаке.

    В 17 встречах команда Михаила Кравеца заработала 22 очка, с которыми закрепилась на шестой строчке в Восточной конференции. На два балла она опережает седьмой «Трактор» и по дополнительным показателям отстает от «Лады» и «Салавата Юлаева».

  • Очередное подписание СКА, неудачный дебют Рябыкина, победные серии «Спартака» и «Салавата Юлаева»
  • КХЛ 2023/24: обзор шестой игровой недели
  • Вчера

    • За этот период «Авангард» забросил 45 шайб при 44 пропущенных. Лучшим нападающим клуба является Владимир Ткачев, который в 17 играх набрал 7+13 по системе «гол+пас».

    В Балашиху, которая недавно считалась родной, «Авангард» едет с тремя подряд крупными победами (с разницей в 3 гола). Поочередно омичи разгромили «Металлург» Мг (4:1), «Динамо» Москва (3:0) и «Локомотив» (4:1).

    Коэффициенты

    На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 3.69, на ничью — 4.30, а на победу «Авангарда» — 1.79.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    «Авангард» возвращается на арену, которая была его временным домом. И очевидно, что перед публикой в Балашихе он вновь пытается предстать во всей красе. В набранных очках команда Михаила Кравеца все так же очень нуждается. Учитывая статус его соперника и форму, в которой он пребывает, шансы омичей на победу будут крайне высоки.

    Ставка

    В трех матчах из четырех последних «Витязь» проиграл с разницей в 3+ шайбы, пропустив по 3+ гола. Кажется, у гостей предстоящей встречи не возникнет проблем. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.12.

    Минимум три шайбы забрасывали омичи в четырех встречах из пяти предыдущих. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Ватануки — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Амкар-Пермь
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Япония — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 13:10
    •  2.40
  • Прогноз на матч Карацев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Латвия U21 — Турция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Северная Македония — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Трактор — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грузия U21 — Швеция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гибралтар U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Белоруссия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Италия U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Витязь» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Витязь» ждет очередное крупное поражение
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры