В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Балашиха» 18 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Витязь» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

В позапрошлое воскресенье «Витязь» определился с новым главным тренером, который теоретически может спасти провальный сезон. Однако пока у Дмитрия Рябыкина ничего не получается, подмосковный клуб по-прежнему терпит неудачи.

По итогам 19 матчей «Витязь» остается на последнем месте в Западной конференции без надежд на повышение в ближайшие дни. На 4 балла подмосковная команда отстает от десятого «Куньлуня» и на 8 очков от зоны кубковой восьмерки.

Коэффициенты матча Витязь — Авангард 1X2Новым игрокам 4.804.301.68Бонус$9500

В 19 встречах «Витязь» забросил 29 шайб при 72 пропущенных. И в игре в атаке, и в оборонительных действиях он является худшим во всем чемпионате. По проценту набора очков команда Дмитрия Рябыкина также идет последней.

Все прогнозы на КХЛ

К матчу с «Авангардом» «Витязь» подходит с серией из четырех подряд поражений, три из которых оказались разгромными. Так, подмосковный клуб уступил «Спартаку» (1:5), «Нефтехимику» (0:3), «Салавату Юлаеву» (1:8) и «Автомобилисту» (2:3 ОТ).

«Авангард»

После серии неудач в конце сентября и начале октября результаты «Авангарда», кажется, возвращаются в норму. Омичи вновь набирают максимальное количество очков и демонстрируют уверенную игру в атаке.

В 17 встречах команда Михаила Кравеца заработала 22 очка, с которыми закрепилась на шестой строчке в Восточной конференции. На два балла она опережает седьмой «Трактор» и по дополнительным показателям отстает от «Лады» и «Салавата Юлаева».

За этот период «Авангард» забросил 45 шайб при 44 пропущенных. Лучшим нападающим клуба является Владимир Ткачев, который в 17 играх набрал 7+13 по системе «гол+пас».

В Балашиху, которая недавно считалась родной, «Авангард» едет с тремя подряд крупными победами (с разницей в 3 гола). Поочередно омичи разгромили «Металлург» Мг (4:1), «Динамо» Москва (3:0) и «Локомотив» (4:1).

Коэффициенты

На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 3.69, на ничью — 4.30, а на победу «Авангарда» — 1.79.

Прогноз

«Авангард» возвращается на арену, которая была его временным домом. И очевидно, что перед публикой в Балашихе он вновь пытается предстать во всей красе. В набранных очках команда Михаила Кравеца все так же очень нуждается. Учитывая статус его соперника и форму, в которой он пребывает, шансы омичей на победу будут крайне высоки .

Ставка

В трех матчах из четырех последних «Витязь» проиграл с разницей в 3+ шайбы, пропустив по 3+ гола. Кажется, у гостей предстоящей встречи не возникнет проблем. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.12.

Минимум три шайбы забрасывали омичи в четырех встречах из пяти предыдущих. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3 за 1.96.