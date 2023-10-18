В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 18 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

С конца сентября и по сей день «Торпедо» чаще проигрывает и больше не производит впечатление команды, способной выносить всех подряд на длинной дистанции. Из-за этого ухудшились и ее промежуточные результаты.

В 19 матчах команда Игоря Ларионова заработала 25 очков и опустилась на третье место в Западной конференции. Столько же баллов набрало московское «Динамо», а от лидеров нижегородцы отстают на 4 очка.

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За этот период хоккеисты «Торпедо» отметились 58 заброшенными шайбами. Атака нижегородского клуба все еще входит в пятерку самых продуктивных на Западе, в то время как оборона является одной из первых по надежности в конференции (44 пропущенных).

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За последние несколько дней «Торпедо» дважды встретилось с «Северсталью». В Череповце команде Ларионова удалось добиться победы (4:3), а дома случилось крупное поражение (0:4). Между этими матчами нижегородцы сыграли со «Спартаком», которому тоже уступили (2:4).

«Сибирь»

Сейчас «Сибирь» является главным кандидатом на звание крупнейшего неудачника первой половины октября, так как в ее активе нет ни одного локального успеха, а серия поражений дошла до шести матчей.

После 18 игр в активе команды Дэвида Немировского остались 17 очков, с которыми она занимает восьмое место в Восточной конференции. Столько же набранных баллов имеет девятый «Амур», проведший 17 встреч.

В 18 матчах «Сибирь» забросила всего 36 шайб, что является вторыми худшим показателем в атаке на Востоке. Меньше забил только «Адмирал» (34). При этом оборона клуба попадает в пятерку самых слабых во всей конференции.

Как уже было упомянуто выше, текущая серия поражений «Сибири» состоит из шести матчей. В частности, команда Немировского проиграла «Трактору» (1:2 ОТ, 4:5 Б), «Спартаку» (2:5), «Автомобилисту» (0:4), «Металлургу» Мг (2:4) и «Динамо» Москва (1:2).

Коэффициенты

На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью — 4.25, а на победу «Сибири» — 3.47.

Прогноз

Текущая серия «Торпедо», хоть и является короткой, едва ли может устраивать команду Игоря Ларионова на фоне ее борьбы за лидерство на Западе, особенно с учетом большого количества пропущенных шайб в двух предыдущих матчах.

К счастью, у нижегородцев появилась реальная возможность реабилитироваться за эти неудачи, ведь к ним в гости едет «Сибирь», которая в октябре не выиграла ни разу .

Ставка

Учитывая форму соперника, клуб из Нижнего вполне способен прервать свою серию поражений. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой -1 за 2.20.

В предстоящей встрече команде Ларионова важно не только выиграть, но и продемонстрировать максимальную мощь в атаке, чтобы вернуть ранее утраченную уверенность. Наш альтернативный прогноз — «Торпедо» победит в первом периоде за 2.47.