В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 26 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Несмотря на мимолетные неудачи, «Спартак» продолжает мчать по дистанции регулярного чемпионата на сумасшедшей скорости, что пока приносит свой результат. Сейчас столичный клуб занимает третье место на Западе с 13 очками.

В десяти матчах «Спартак» забросил 37 шайб. И в данный момент нападение команды Алексея Жамнова является сильнейшим во всем чемпионате. Правда, в статистике красно-белых немало пропущенных — 32. И по этому показателю столичный клуб входит в пятерку худших.

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По-прежнему безумные индивидуальные результаты выдает Николай Голдобин, который к этому моменту набрал 15 очков (8+7) и возглавил список бомбардиров КХЛ. Не менее хорош на старте сезона Павел Порядин (5+7). Дополняет тройку лидеров «Спартака» Иван Морозов (3+8).

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В начале прошлой недели красно-белые потерпели еще одно поражение в столичном дерби. На этот раз на «ВТБ Арене» они проиграли «Динамо» (3:6). Зато в двух матчах домашней серии «Спартак» снова был хорош, ведь сумел победить «Барыс» (6:3) и «Трактор» (3:2 ОТ).

«Сочи»

Дополнив свой состав Матвеем Мичковым в начале сезона, «Сочи» действительно расцвел. Команда демонстрирует шикарную реализацию и набирает очки, выдавая беспроигрышную серию. Сейчас клуб из Краснодарского края занимает четвертое место в конференции с 12 баллами.

Всего на одно очко «Сочи» отстает от своего будущего соперника, имея игру в запасе. В девяти встречах команда Дмитрия Кокорева забросила 29 шайб при 26 пропущенных — вполне обыденная статистика на фоне других.

Зарубежные новички команды ожидаемо являются лидерами в плане результативных действий. В частности, Борна Рендулич остается первым в клубе по заброшенным шайбам (5+5), а Михал Криштоф чаще остальных выдает ассисты (3+6). У Матвея Мичкова в активе 2+3 в четырех встречах.

Текущая беспроигрышная серия «Сочи», в которую вошли пять матчей, стартовала с разгрома «Локомотива» (5:0) 11 сентября. За встречей с ярославцами последовали победы над «Северсталью» (5:4 ОТ, 5:3), «Сибирью» (4:2) и «Трактором» (4:3).

Коэффициенты

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.50, а на победу «Сочи» — 4.10.

Прогноз

Московский клуб остается самым результативным в чемпионате на этот момент, в то время как «Сочи» предпринимает успешные попытки войти в состав лидеров как в плане заброшенных шайб, так и турнирном ключе.

Сейчас обе команды демонстрируют высококлассный хоккей, строящийся на атаке , поэтому их очная встреча, как ожидается, перерастет в событийный концерт и уверенно пробьет хороший тотал «больше».

Ставка

Ни в одном матче беспроигрышной серии «Сочи» не забрасывал менее четырех шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.04.

Кажется, игра двух динамичных и бодрых соперников раскроется моментально, без пристрелки. Поэтому в качестве альтернативы можно выбрать ставку — тотал первого периода больше 1.5 за 1.94.