«Куньлунь»
Кажется, светлые дни «Куньлуня» постепенно уходят в прошлое. Серьезные барьеры в виде матчей с топ-соперниками китайская команда больше не преодолевает. В таблице Запада она опустилась на четвертое место, набрав 8 очков в 7 играх.
Разница забитых и пропущенных «Куньлуня» стала отрицательной — 18:20, а лучшим бомбардиром клуба остается Девин Броссо, набравший 7 очков в 7 встречах (5+2).
Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Локомотив
Последняя победа команды Виктора Игнатьева состоялась в воскресенье, 10 сентября. Единственный матч игрового дня подарил сенсацию в Мытищах — «Куньлунь» одержал верх над ЦСКА (3:2 ОТ) благодаря шайбе Брендона Йипа и дублю Джека Родвальда.
На этой неделе «Куньлунь» ждали матчи с серьезными соперниками Западной половины лиги. Оба закончились поражениями. Так, за пределами родного катка пекинцы не справились с «Локомотивом» (1:2) и упустили фору в две шайбы во встрече с «Торпедо» (2:5).
«Локомотив»
«Локомотив» по-прежнему крайне непредсказуем. Ярославцы могут провести уверенный матч с одним из потенциальных фаворитов и добыть 2 очка, а могут дома крупно отлететь от того, кто считается одним из очевидных аутсайдеров.
В таких реалиях команде Игоря Никитина удалось заработать 6 очков в пяти матчах и занять шестую строчку в Западной конференции. В среднем за игру «Локомотив» забрасывает по две шайбы, что является одним из худших показателей в атаке в этой половине лиги.
Но даже при не самом убедительном нападении в составе любого клуба должен быть лидер впереди. У «Локомотива» в данный момент таковым является Артур Каюмов, который в пяти матчах набрал 4 очка по системе «гол+пас» (2+2).
Новая неделя ярославцев началась с позора на «Арене-2000». При родных фанатах «Локомотив» был раздавлен «Сочи» (0:5). Но уже на следующий день команда Никитина реабилитировалась, обыграв «Куньлунь» (2:1).
Коэффициенты
На победу «Куньлуня» букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью — 4.40, а на победу «Локомотива» — 1.96.
Прогноз
Ставка
В матче вторника команда Игоря Никитина оформила скромную победу, напомнив о своем главном козыре — обороне. И вряд ли ярославцы будут придумывать что-то новое в предстоящей игре. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.20.
Даже если не брать во внимание исход встречи, в ее высокую результативность вертится слабо, учитывая специфику фаворита. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 1.88.