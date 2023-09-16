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    И снова в матче с «Куньлунем» «Локомотив» заберет два очка

    «Куньлунь» — «Локомотив». Ставка и прогноз (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 16 сентября 2023 года

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    «Локомотив» одержал победу над «Куньлунем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 16 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Куньлунь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Сентября 2023 года

    «Куньлунь»

    Кажется, светлые дни «Куньлуня» постепенно уходят в прошлое. Серьезные барьеры в виде матчей с топ-соперниками китайская команда больше не преодолевает. В таблице Запада она опустилась на четвертое место, набрав 8 очков в 7 играх.

    Разница забитых и пропущенных «Куньлуня» стала отрицательной — 18:20, а лучшим бомбардиром клуба остается Девин Броссо, набравший 7 очков в 7 встречах (5+2).

    Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Локомотив

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    Последняя победа команды Виктора Игнатьева состоялась в воскресенье, 10 сентября. Единственный матч игрового дня подарил сенсацию в Мытищах — «Куньлунь» одержал верх над ЦСКА (3:2 ОТ) благодаря шайбе Брендона Йипа и дублю Джека Родвальда.

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    На этой неделе «Куньлунь» ждали матчи с серьезными соперниками Западной половины лиги. Оба закончились поражениями. Так, за пределами родного катка пекинцы не справились с «Локомотивом» (1:2) и упустили фору в две шайбы во встрече с «Торпедо» (2:5).

    «Локомотив»

    «Локомотив» по-прежнему крайне непредсказуем. Ярославцы могут провести уверенный матч с одним из потенциальных фаворитов и добыть 2 очка, а могут дома крупно отлететь от того, кто считается одним из очевидных аутсайдеров.

    В таких реалиях команде Игоря Никитина удалось заработать 6 очков в пяти матчах и занять шестую строчку в Западной конференции. В среднем за игру «Локомотив» забрасывает по две шайбы, что является одним из худших показателей в атаке в этой половине лиги.

    Но даже при не самом убедительном нападении в составе любого клуба должен быть лидер впереди. У «Локомотива» в данный момент таковым является Артур Каюмов, который в пяти матчах набрал 4 очка по системе «гол+пас» (2+2).

    Новая неделя ярославцев началась с позора на «Арене-2000». При родных фанатах «Локомотив» был раздавлен «Сочи» (0:5). Но уже на следующий день команда Никитина реабилитировалась, обыграв «Куньлунь» (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Куньлуня» букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью — 4.40, а на победу «Локомотива» — 1.96.

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    Прогноз

    Спад «Куньлуня» после идеального старта был очевиден. Как бы здорово пекинцы ни начали эту кампанию, в играх против топ-соперников, у которых относительно все в порядке, победы и набранные баллы ей не светят. «Локомотив» подтвердил данный факт на своем катке, теперь он сможет все повторить в Мытищах.

    Ставка

    В матче вторника команда Игоря Никитина оформила скромную победу, напомнив о своем главном козыре — обороне. И вряд ли ярославцы будут придумывать что-то новое в предстоящей игре. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.20.

    Даже если не брать во внимание исход встречи, в ее высокую результативность вертится слабо, учитывая специфику фаворита. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 1.88.

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    «Куньлунь» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на хоккей. И снова в матче с «Куньлунем» «Локомотив» заберет два очка
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