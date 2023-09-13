В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 13 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В дебюте сезона к действующему чемпиону возникает немало вопросов. Команда Сергея Федорова явно не так планировала войти в текущую регулярку, хотя в турнирном понимании ничего страшного пока не произошло.

ЦСКА набрал 5 очков в 5 матчах, занял четвертое место на Западе, но играют столичные хоккеисты без огня в глазах, довольствуясь победами над аутсайдерами и испытывая проблемы против сильных соперников.

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В пяти встречах «армейцы» забросили 15 шайб при 14 пропущенных. Самым заметным в составе безликого ЦСКА стал Павел Карнаухов, набравший 5 очков (3+2), при этом вторым в этом списке идет защитник Никита Нестеров (2+2).

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На прошлой неделе ЦСКА провел три встречи, в двух из которых проиграл. Уступили «армейцы» «Металлургу» Мг (2:4), затем одержали победу над «Нефтехимиком» (5:1), а в воскресенье подарили главную сенсацию выходных, не справившись в Мытищах с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

«Динамо» Москва

Динамовцы на старте пока также не могут порадовать стабильными победами, причем моментами команда Алексея Кудашова привозит себе проблемы самостоятельно. К примеру, так было в недавней игре с «Барысом».

В новом сезоне «Динамо» Москва успело провести пять матчей, в которых заработало 6 очков и вписалось в тройку лидеров Запада. За это время столичный клуб забросил 15 шайб, а пропустил 11. В нынешних реалиях результативного хоккея это третья по надежности оборона в конференции.

Главной ударной силой «Динамо» в нападении оказался Джордан Уэл, оформивший 4+3, а дополняет общую статистику звездный новичок Никита Гусев с его 2+5. Еще одним лидером по заброшенным шайбам является Эрик О'Делл (4+1).

В минувшие семь дней команда Алексея Кудашова вместила три матча, два из которых оказались успешными — с «Амуром» (3:1) и «Сочи» (4:0). А вот отнять очки у «Металлурга» Мг динамовцы не сумели (3:5). В начале этой недели столичный клуб принимал «Барыс». В игре, которая казалась проходной, фаворит выгрыз 2 очка на невероятных морально-волевых, уступая в две шайбы во второй половине третьего периода (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.15, а на победу «Динамо» Москва — 2.98.

Прогноз

На старте сезона ЦСКА не производит впечатление команды, которая хотела бы провести регулярку на максимальных мощностях. Кажется, коллектив Федорова будет наращивать темп ближе к плей-офф, если разберется с внутренними проблемами.

Трудности с контратаками и вратарская форма — вот два компонента, которые могут сыграть на руку «Динамо». Безусловно, коллектив Кудашова и сам не безгрешен, но действующий чемпион пока не убеждает .

Ставка

Несмотря на игру в гостях, динамовцы рассчитывают на победу, а текущая форма ЦСКА делает такие расчеты обоснованными. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.35.

В трех матчах из четырех динамовцы забрасывали максимум 3 шайбы, больше удалось положить только в ворота явного аутсайдера. У «армейцев» в играх с топ-соперниками похожая ситуация, поэтому столичное дерби может придать форму осторожности, из-за чего рухнет результативность. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 1.95.