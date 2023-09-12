В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Трактор Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

На старте нового сезона у «Трактора» все спокойно. По крайней мере, лучше, чем в большей части предыдущего. Челябинский клуб успел провести 4 встречи, в которых заработал 5 очков и поднялся на пятую строчку в Восточной конференции, отгородив себя от таких преследователей, как «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Адмирал».

В четырех матчах «Трактор» забросил 11 шайб при 8 пропущенных. Да, на Востоке это далеко не лучший показатель, но и не самый бедный. Так что и по этой статистике у команды Анвара Гатиятулина все не так плохо.

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Нужных результатов «Трактор» добивается во встречах с соперниками, на фоне которых является фаворитом, в то время как роль аутсайдера соответствует исходам таких встреч, но со своими поправками.

К примеру, после победы над «Ладой» (2:1) случились поражения от явно превосходящих по силе «Ак Барса» (3:5) и «Локомотива». При этом в обоих случаях «Трактор» показал характер и не давал фаворитам спокойно вздохнуть до финальной сирены. Получив соперника попроще — «Витязь» — челябинцы снова взяли свое (3:2).

«Лада»

Возвращение «Лады» в главный чемпионат было омрачено тремя поражениями на старте. Дважды тольяттинцы уступили крупно — с разницей в 3+ шайбы, пропустив в сумме 8 голов.

По итогам четырех матчей «Лада» с двумя очками занимает девятую строчку на Востоке, с разницей забитых и пропущенных 8:11. Пока самым заметным игроком в ее составе является новичок Трой Джозефс, перебравшийся в Тольятти из «Лугано». В четырех встречах канадец набрал 3+1.

Все четыре матча на старте регулярки команда Олега Браташа провела дома, но о первых трех предпочла бы не вспоминать. При полных трибунах «Лада Арены» она проиграла «Трактору» (1:2), СКА (0:3) и «Салавату Юлаеву» (2:5).

Порадовать местную публику победой «Ладе» удалось только с четвертой попытки, когда к ней в гости приехал «Амур». С хабаровским клубом она разобралась уверенно (5:1). Три шайбы из пяти тольяттинцы забросили в большинстве, еще дважды отличились при численном преимуществе соперника.

Коэффициент

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.15, а на победу «Лады» — 6.18.

Прогноз

Первые четыре матча показали, что «Трактор» готов биться бесстрашно против любого соперника. Да, обыграть «Ак Барс» или «Локомотив» не удалось, но в этих встречах челябинцы явно не отсиживались в глухой обороне, а пытались сделать все, чтобы фавориты рухнули.

В тех матчах не получилось, зато против более приземленных команд «Трактор» берет очки . И «Лада» в ее нынешней форме, даже несмотря на победу над «Амуром», вряд ли способна оказать достойное сопротивление уверенным в себе челябинцам на их территории.

Ставка

Одна-две шайбы для «Лады» станут пределом в предстоящей игре, в то время как команда Гатиятулина претендует на большее, +2 в статусе фаворита, да еще и в дебютном матче дома — обязательное условие для успешной кампании «Трактора». Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 2.15.