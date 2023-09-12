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    «Трактор» не позволит «Ладе» взять реванш за предыдущее поражение

    «Трактор» — «Лада». Ставка и прогноз (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Лада»
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    «Трактор» в матче с «Ладой» в Тольятти
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Трактор Арене» 12 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2023 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Лада Лада
  • КХЛ
    •

    «Трактор»

    На старте нового сезона у «Трактора» все спокойно. По крайней мере, лучше, чем в большей части предыдущего. Челябинский клуб успел провести 4 встречи, в которых заработал 5 очков и поднялся на пятую строчку в Восточной конференции, отгородив себя от таких преследователей, как «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Адмирал».

    В четырех матчах «Трактор» забросил 11 шайб при 8 пропущенных. Да, на Востоке это далеко не лучший показатель, но и не самый бедный. Так что и по этой статистике у команды Анвара Гатиятулина все не так плохо.

    Коэффициенты матча Трактор — Лада

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    Нужных результатов «Трактор» добивается во встречах с соперниками, на фоне которых является фаворитом, в то время как роль аутсайдера соответствует исходам таких встреч, но со своими поправками.

    К примеру, после победы над «Ладой» (2:1) случились поражения от явно превосходящих по силе «Ак Барса» (3:5) и «Локомотива». При этом в обоих случаях «Трактор» показал характер и не давал фаворитам спокойно вздохнуть до финальной сирены. Получив соперника попроще — «Витязь» — челябинцы снова взяли свое (3:2).

    «Лада»

    Возвращение «Лады» в главный чемпионат было омрачено тремя поражениями на старте. Дважды тольяттинцы уступили крупно — с разницей в 3+ шайбы, пропустив в сумме 8 голов.

    По итогам четырех матчей «Лада» с двумя очками занимает девятую строчку на Востоке, с разницей забитых и пропущенных 8:11. Пока самым заметным игроком в ее составе является новичок Трой Джозефс, перебравшийся в Тольятти из «Лугано». В четырех встречах канадец набрал 3+1.

    Все четыре матча на старте регулярки команда Олега Браташа провела дома, но о первых трех предпочла бы не вспоминать. При полных трибунах «Лада Арены» она проиграла «Трактору» (1:2), СКА (0:3) и «Салавату Юлаеву» (2:5).

    Порадовать местную публику победой «Ладе» удалось только с четвертой попытки, когда к ней в гости приехал «Амур». С хабаровским клубом она разобралась уверенно (5:1). Три шайбы из пяти тольяттинцы забросили в большинстве, еще дважды отличились при численном преимуществе соперника.

    Коэффициент

    На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью — 5.15, а на победу «Лады» — 6.18.

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    Прогноз

    Первые четыре матча показали, что «Трактор» готов биться бесстрашно против любого соперника. Да, обыграть «Ак Барс» или «Локомотив» не удалось, но в этих встречах челябинцы явно не отсиживались в глухой обороне, а пытались сделать все, чтобы фавориты рухнули.

    В тех матчах не получилось, зато против более приземленных команд «Трактор» берет очки. И «Лада» в ее нынешней форме, даже несмотря на победу над «Амуром», вряд ли способна оказать достойное сопротивление уверенным в себе челябинцам на их территории.

    Ставка

    Одна-две шайбы для «Лады» станут пределом в предстоящей игре, в то время как команда Гатиятулина претендует на большее, +2 в статусе фаворита, да еще и в дебютном матче дома — обязательное условие для успешной кампании «Трактора». Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 2.15.

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    «Трактор» — «Лада»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Трактор» не позволит «Ладе» взять реванш за предыдущее поражение
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