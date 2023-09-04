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    Победа над «Амуром» — обязательная программа для «Динамо»

    «Динамо» Москва — «Амур». Ставка и прогноз (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 4 сентября 2023 года

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    «Динамо» в матче за Кубок мэра Москвы
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Амур». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 4 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Динамо» Москва

    Столичному клубу не повезло провести первый матч против того, кто с большим запасом был сильнее всех в прошлой регулярке и кто готов это повторить. Да еще и при своих трибунах. Они стали свидетелями поражения от СКА — 1:2.

    По словам руководства «Динамо» Москва, клуб находится на этапе перестройки, ради которой в команду готовы привлекаться молодые таланты с заделом на будущее. Однако пока динамовцы держатся благодаря проверенному составу.

    Коэффициенты матча Динамо — Амур

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    Единственный гол за «Динамо» в матче со СКА забил Эрик О'Делл, которому ассистировали Рашевский и Менелл — в этом плане ничего нового. Шайба канадца позволила москвичам повести в счете и даже выиграть первый период, после которого осторожной вере в успех пришел конец.

    Все прогнозы на КХЛ

    На 52-й секунде второго периода «Динамо» не уследило за Толчинским, а в начале третьего — за Хайруллиным. Ни игра в большинстве, ни 27 ударов в створ не помогли хозяевам добиться победы, уж слишком слабой оказалась реализация (3.7%) и слишком куражным был голкипер СКА, обесценивший 96.3% того, что команда Кудашова создала у его ворот.

    «Амур»

    После тотальной летней чистки состава, в котором теперь фиксируется недостача лидеров, в успешный сезон «Амура» верят с трудом. Но команда Андрея Мартемьянова заставила скептиков взять паузу, так как в первой игре сезона она одержала победу.

    Дебютный матч сезона «Амур» провел в Балашихе против «Витязя», к которому не проявил даже мимолетной жалости — 4:2. Правда, с чего хабаровчанам жалеть соперника, забросившего две шайбы первым.

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    • После безголевого начала «Витязь» отличился, причем сделал это в течение двух минут вторых двадцати. Однако хвататься за голову и жаловаться на высшую несправедливость «Амур» не стал. В период с 7-й по 10-ю минуты он забросил три шайбы, добив соперника четвертой за 40 секунд до второго перерыва.

    Дублем в матче отметился Бродхерст, еще один гол забил Хохлачев — звездные новички, с которым у клуба появляются надежды на что-то крупное. Но до этих двух свое слово взял Гиздатуллин — 26-летний нападающий, давно находящийся в системе.

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.10, а на победу «Амура» — 3.75.

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    Прогноз

    К «Динамо» Москва на старте сезона много вопросов — от укомплектованности состава до реализации. Однако даже на фоне своих проблем столичный клуб будет выглядеть убедительнее «Амура», а в домашней атмосфере он точно не растеряется и не сделает ни намека на возможную сенсацию в виде поражения.

    Ставка

    В играх такого ранга от команды Кудашова требуется исключительно победа. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.10.

    Помимо успешного исхода встречи, хозяева порадуют относительно хорошей результативностью, поэтому наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 3.04.

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    «Динамо» Москва — «Амур»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на хоккей. Победа над «Амуром» — обязательная программа для «Динамо»
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