В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 4 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Так уж распорядился календарь, что в дебюте чемпионата «Барыс» получает в соперники клубы, которые в будущем могут стать прямыми конкурентами в итоговом распределении мест в борьбе за топ-8. Да, думать об этом еще рано, но держать в голове стоит.

В понедельник «Барыс» сыграет с «Сибирью», а до этого был «Салават Юлаев», в матче с которым все прошло не по плану астанинцев. Они проиграли со счетом 2:3. И минимальная разница не должна смущать, команда Скабелки вкатилась в эту игру слишком поздно.

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По голу в первом и втором периоде «Барыс» пропустил от Хмелевского и Ефремова, а промежуточные 0:3 в матче сделал Шаров — не чужой новосибирским сердцам человек. Своими шайбами казахи ответили во второй половине третьих двадцати — по голу забили Гайтамиров и Грант.

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Статистика бросков в створ в этой игре говорит в пользу «Барыса» — 28:22. И если бы хозяева воспользовались ранее возникшим численным преимуществом, то могли бы претендовать на большее, а вместо этого пришлось смириться с вечером упущенных возможностей.

«Сибирь»

Без своего лучшего нападающего прошлого сезона и с новым тренером — Дэвидом Немировским — «Сибирь» отправилась в Омск на матч с одним из тех, кого принято считать кандидатом на первое место в Восточной конференции наряду с «Ак Барсом».

Всевозможные расклады и аналитические выводы говорили в пользу «Авангарда», оставляя «Сибирь» наедине с собственными страхами. Но страха, как оказалось, не было, гости проиграли, но провели неплохую по меркам своих возможностей встречу — 1:2.

В новый чемпионат «Сибирь» ворвалась буйно, и даже слишком — уже на старте ее игроки дважды удалялись, но первый период удалось оставить результативно чистым. Зато в конце второго случился гол, и гол принадлежал аутсайдеру. Забил Алексей Яковлев, да еще и в меньшинстве.

В начале третьего периода «Сибирь» пропустила в формате «5-на-4», а второй гол — в полных составах, но за 2 минуты до финальной сирены. 26 бросков в створ — максимум, на который гостям хватило сил, в то время как большую часть встречи пришлось обороняться. «Авангард» нанес 35 точных ударов, но и вратарь новосибирцев славно поработал — 33 сэйва (94.29%).

Коэффициенты

На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.80, а на победу «Сибири» — 2.60.

Прогноз

В текущем сезоне, как бы он ни начался, «Барыс» ждет упорная борьба за топ-8. Команда не намерена повторять ошибок прошлой кампании, из-за которых она оказалась худшей на Востоке.

Теперь спецбригады Андрея Скабелки имеют достаточно мощности для выполнения больших задач. Под это были совершены несколько хороших подписанный летом. А что до «Сибири», то астанинцы явно не забыли о поражениях в двух последних очных матчах на выезде. Где же еще взять реванш, если не дома?

Ставка

В предстоящей встрече нынешний «Барыс» устроит только победа, желательно, в основное время и без авантюр вроде овертайма/буллитов. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит за 2.47.

Все хорошо у хозяев должно быть и с игрой в атаке, на три гола им точно хватит класса, «Сибирь» не особо славится надежностью у своих ворот. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2.5 за 2.35.