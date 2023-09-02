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    «Северсталь» и «Сочи» забудут о закрытом хоккее в очном матче

    «Северсталь» — «Сочи». Ставка и прогноз (к. 2.21) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2023 года

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    «Северсталь» — «Сочи». Матч межсезонья
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2023 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Северсталь»

    Минувшую регулярку «Северсталь» закончила на седьмой позиции. Несмотря на такое расположение, по чемпионату команда шла бодро, а ее участие в плей-офф почти не ставилось под сомнение, уж слишком слабыми оказались прямые конкуренты.

    Чего только стоят матчи «Северстали» с ЦСКА в регулярке? Да и как забыть шикарную серию в Кубке Гагарина, в которой было семь матчей и обидное поражение в Москве после 2:0. К сожалению, такого уже может не быть. И на то есть определенные причины.

    Коэффициенты матча Северсталь — Сочи

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    Первая и ключевая — уход Андрея Разина с поста главного тренера. В новом сезоне с «Северсталью» работает Андрей Козырев, а сама команда не сделала каких-то мощных усилений, способных прокачать состав.

    Все прогнозы на КХЛ

    На предсезонке «Северсталь» провела восемь матчей, но лишь в трех справилась с соперниками. Одним из тех, кого обыграли череповчане, оказался «Сочи» (7:1). Дополнился этот список победами над «Сибирью» (1:0) и «Автомобилистом» (5:2).

    «Сочи»

    Среди всех команд Западной конференции не найти никого более слабого, чем «Сочи» образца прошлого сезона. В 68 играх ему достались жалкие 32 очка и 254 пропущенные шайбы — худший показатель во всей лиге.

    В течение регулярки «Сочи» установил новый антирекорд по количеству проигранных подряд матчей, а ближе к концу сезона начал хоть немного улучшать персональную статистику благодаря Матвею Мичкову, который вернулся в Питер.

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    • Но даже без него «Сочи» решился на несколько потенциально крутых подписаний. Джесси Грэм из «Барыса», Артем Волков из «Динамо» Москва, Глеб Корягин из «Амура», а также хорватский форвард Борна Рендулич могут сделать команду не такой безнадежной.

    Правда, на это потребуется время. Как показала предсезонка, сочинцам еще хватит работы. В шести товарищеских матчах из семи «Сочи» проиграл. Единственная победа была добыта во встрече с «Авангардом» 4 августа (3:1).

    Коэффициенты

    На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.20, а на «Сочи» — 4.10.

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    Прогноз

    И «Северсталь», и «Сочи» ждут большие перестроения по ходу сезона. Череповчане начинают регулярку с новым тренером, а «Сочи» после массовой закупки весной и летом планирует достичь большего, чем в предыдущие годы.

    На катке «Ледового дворца» нам презентуют матч без излишней осторожности и акцента на оборону, обе команды не умеют надежно защищаться, поэтому в очном матче они сделают акцент именно на атаке.

    Ставка

    Кажется, предстоящая встреча станет идеальной для почитателей результативного хоккея и тактических манипуляций, портящих зрелищность. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.21.

    Если с голами все понятно, то с победителем не все так однозначно. Да, «Северсталь» является фаворитом, но состав «Сочи», кажется, способен влюбить в себя скептиков. В качестве альтернативы предложим вариант — «Сочи» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.98.

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    «Северсталь» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» и «Сочи» забудут о закрытом хоккее в очном матче
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