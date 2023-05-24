В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Арене» 24 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» смотрелся очень даже неплохо в первых двух матчах серии против «рыцарей», но в итоге проиграл обе встречи.

Корить себя за это не нужно, поскольку хоккей является крайне непредсказуемой игрой и отыграться в серии ещё можно.

Коэффициенты матча Даллас — Вегас 1X2Новым игрокам 2.104.302.95Бонус$9500

Тем более Дебур более, чем хорош в мотивировке, и может добавлять своим игрокам энтузиазма. А опыта у них более, чем предостаточно.

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В первом домашнем поединке против «Вегаса» нужно сделать все возможное, чтобы сократить отставание в счете.

«Вегас»

«Вегас» продемонстрировал крайне убедительные навыки игры при серьезном давлении и не без доли везения забрал две первый игры серии.

В действиях «Голден Найтс» видится фундамент, который и позволяет вытаскивать равные матчи за счет мелочей.

После форы в две победы команда из Невады не упустит шанса добить своего соперника на его территории.

«Даллас» на своем льду будет сильно сопротивляться и обыграть его будет ещё сложнее, чем в Лас-Вегасе, но сделать это приезжей команде вполне по силам.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.00, на гостей — 2.75.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева сократят отставание в серии.

Альтернативный прогноз: В этом матче хозяева устроят задорный хоккей, и мы увидим большое количество голов от обоих коллективов.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.04.