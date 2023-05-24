«Даллас»
«Даллас» смотрелся очень даже неплохо в первых двух матчах серии против «рыцарей», но в итоге проиграл обе встречи.
Корить себя за это не нужно, поскольку хоккей является крайне непредсказуемой игрой и отыграться в серии ещё можно.
Коэффициенты матча Даллас — Вегас
Тем более Дебур более, чем хорош в мотивировке, и может добавлять своим игрокам энтузиазма. А опыта у них более, чем предостаточно.
В первом домашнем поединке против «Вегаса» нужно сделать все возможное, чтобы сократить отставание в счете.
«Вегас»
«Вегас» продемонстрировал крайне убедительные навыки игры при серьезном давлении и не без доли везения забрал две первый игры серии.
В действиях «Голден Найтс» видится фундамент, который и позволяет вытаскивать равные матчи за счет мелочей.
После форы в две победы команда из Невады не упустит шанса добить своего соперника на его территории.
«Даллас» на своем льду будет сильно сопротивляться и обыграть его будет ещё сложнее, чем в Лас-Вегасе, но сделать это приезжей команде вполне по силам.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.00, на гостей — 2.75.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева сократят отставание в серии.
Альтернативный прогноз: В этом матче хозяева устроят задорный хоккей, и мы увидим большое количество голов от обоих коллективов.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.25.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.04.