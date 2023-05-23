В матче чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Арене Риге» 23 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Канада — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Пока Канада остается одним из теневых разочарований в компании премиум-сборных чемпионата мира. По итогам шести матчей она грохнулась на третье место с 12 набранными очками.

На 6 баллов североамериканскую сборную отбросило от лидеров группы — швейцарцев. На 1 очко она дистанцируется от второй Чехии. Если канадцам важно занять строчку повыше, чехов нужно давить.

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Несмотря на не самую выгодную турнирную позицию, Канада остается одной из сильнейших по игре в атаке — 22 заброшенные шайбы являются вторым по величине показателем среди команд группы B.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Текущий турнир команда Андре Туриньи начала с побед над Латвией (6:0), Словенией (5:2), Словакией (2:1 Б) и Казахстаном (5:1). Дальнейшие результаты пошли вниз. Канадцы уступили Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б).

Чехия

В шести матчах группы Чехия отжала очки у проходных по своим меркам соперников, благодаря чему в турнирной таблице она закрепилась на втором месте. Сейчас на ее балансе хранятся 13 баллов.

К первой Швейцарии чехам уже математически не дотянуться — 5 очков дистанции. А вот упустить вторую строчку можно. От ближайшего соперника они отбились всего на 1 балл.

За шесть игр хоккеисты Чехии забросили 21 шайбу, высветив третью по силе атакующую метрику. Зато в защите у команды Кари Ялонена все не так радужно — 13 пропущенных. Чуть больше в свои ворота получили словаки и латвийцы, а столько же шайб влетело в раму норвежцев.

ЧМ-2023 Чехия распечатала двумя победами — над Словакией (3:2) и Казахстаном (5:1). Первое поражение накрыло команду в третьем туре. Билась она с Латвией (3:4 ОТ). Далее чехи щелкнули Словению (6:2) и Норвегию (2:0), после чего слились Швейцарии (2:4).

Коэффициенты

На Канаду букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.50, а на Чехию — 3.30.

Прогноз

Очный матч этих команд вдруг переформатировали в битву за второе место, за которое Канада готова порвать Чехию на фоне потери лидерства в группе и в целом не очень убедительной игры против топ-команд.

Ставка

Кажется, играть в поддавки парни Туриньи не станут . Хватит с нее Норвегии. Чехия с далекой от идеала обороной может не вывезти один из тяжелейших раундов. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -1 за 2.21.

Учитывая бомбардирские способности канадцев на этом ЧМ, от матча вполне резонно ждать результативный верх. Наш альтернативный прогноз — Канада победит + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.50.