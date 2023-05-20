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    Казахстан сможет напрячь сборную Латвии?

    Казахстан — Латвия. Прогноз, ставка (к. 1.91) на матч чемпионата мира, 20 мая 2023 года

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    Казахстан
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Казахстан будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Арене Рига» 20 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Казахстан — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 20 Мая 2023 года
    Казахстан
  • Астана
    •  Казахстан 20:20 Латвия Латвия
  • Рига
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    Казахстан

    Сборная Казахстана ещё жива и нужно ей отдать должное, что она сопротивляется как может, и после провальных матчей с лидерами смогла одержать важную победу над словаками.

    Было непривычно видеть совсем разобранных словаков, который явно выше уровнем сборной Казахстана.

    Коэффициенты матча Казахстан — Латвия

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  • 6.205.501.40Бонус$9500
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    Подопечные Мамбеталиева выдали потрясающий второй период, который позволил им дотянуть до дополнительного времени. А там в буллитах казахи снова одержали победу, как и в поединке против норвежцев.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В предстоящей игре против хозяев турнира шансов на успех не очень много, но если парни настроятся на борьбу, как в матче со словаками, то вполне могут рассчитывать на какие-то очки.

    Латвия

    Сборная Латвии отлично себя чувствует после трех побед подряд с разницей в одну шайбу. Восемь набранных очков позволяют рассчитывать на четвертую строчку в таблицу, что уже очень приличный результат.

    Именно в поединке против сборной команды Казахстана подопечным Витолиньша нужно и делать решающий рывок, чтобы конкуренты не смогли догнать опасного конкурента за место в плей-офф.

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    Недооценивать казахов не стоит, но латыши должны с ними разбираться прост она классе, а статус хозяев и домашние трибуны должны преумножить и без того довольно позитивное настроение после одержанных побед на этом турнире.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 6.90, на ничью — 5.55, на гостей — 1.35.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Сборная Латвии в этом поединке выиграет, причем с довольно солидным заделом.

    Альтернативный прогноз: Матч обещает быть вязким, поэтому много шайб ждать не стоит.

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.95.

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    Казахстан — Латвия: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на хоккей. Казахстан сможет напрячь сборную Латвии?
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