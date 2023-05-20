Казахстан
Сборная Казахстана ещё жива и нужно ей отдать должное, что она сопротивляется как может, и после провальных матчей с лидерами смогла одержать важную победу над словаками.
Было непривычно видеть совсем разобранных словаков, который явно выше уровнем сборной Казахстана.
Коэффициенты матча Казахстан — Латвия
Подопечные Мамбеталиева выдали потрясающий второй период, который позволил им дотянуть до дополнительного времени. А там в буллитах казахи снова одержали победу, как и в поединке против норвежцев.
В предстоящей игре против хозяев турнира шансов на успех не очень много, но если парни настроятся на борьбу, как в матче со словаками, то вполне могут рассчитывать на какие-то очки.
Латвия
Сборная Латвии отлично себя чувствует после трех побед подряд с разницей в одну шайбу. Восемь набранных очков позволяют рассчитывать на четвертую строчку в таблицу, что уже очень приличный результат.
Именно в поединке против сборной команды Казахстана подопечным Витолиньша нужно и делать решающий рывок, чтобы конкуренты не смогли догнать опасного конкурента за место в плей-офф.
Недооценивать казахов не стоит, но латыши должны с ними разбираться прост она классе, а статус хозяев и домашние трибуны должны преумножить и без того довольно позитивное настроение после одержанных побед на этом турнире.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 6.90, на ничью — 5.55, на гостей — 1.35.
Прогноз и ставка
Прогноз: Сборная Латвии в этом поединке выиграет, причем с довольно солидным заделом.
Альтернативный прогноз: Матч обещает быть вязким, поэтому много шайб ждать не стоит.
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.95.