В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Казахстан будет принимать Латвию. Игра пройдет на «Арене Рига» 20 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Казахстан — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Сборная Казахстана ещё жива и нужно ей отдать должное, что она сопротивляется как может, и после провальных матчей с лидерами смогла одержать важную победу над словаками.

Было непривычно видеть совсем разобранных словаков, который явно выше уровнем сборной Казахстана.

Коэффициенты матча Казахстан — Латвия 1X2Новым игрокам 6.205.501.40Бонус$9500

Подопечные Мамбеталиева выдали потрясающий второй период, который позволил им дотянуть до дополнительного времени. А там в буллитах казахи снова одержали победу, как и в поединке против норвежцев.

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В предстоящей игре против хозяев турнира шансов на успех не очень много, но если парни настроятся на борьбу, как в матче со словаками, то вполне могут рассчитывать на какие-то очки.

Латвия

Сборная Латвии отлично себя чувствует после трех побед подряд с разницей в одну шайбу. Восемь набранных очков позволяют рассчитывать на четвертую строчку в таблицу, что уже очень приличный результат.

Именно в поединке против сборной команды Казахстана подопечным Витолиньша нужно и делать решающий рывок, чтобы конкуренты не смогли догнать опасного конкурента за место в плей-офф.

Недооценивать казахов не стоит, но латыши должны с ними разбираться прост она классе, а статус хозяев и домашние трибуны должны преумножить и без того довольно позитивное настроение после одержанных побед на этом турнире.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 6.90, на ничью — 5.55, на гостей — 1.35.

Прогноз и ставка

Прогноз: Сборная Латвии в этом поединке выиграет, причем с довольно солидным заделом.

Альтернативный прогноз: Матч обещает быть вязким, поэтому много шайб ждать не стоит.

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.95.