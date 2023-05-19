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    Хозяева турнира выиграют третий раз подряд?

    Латвия — Словения. Прогноз, ставка (к. 1.91) на матч чемпионата мира, 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Словения
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    Латвия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать Словению. Игра пройдет на «Арене Рига» 19 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Латвия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Латвия

    Сборная Латвии окончательно вошла в соревновательный ритм и одержала уже две победы подряд.

    В последнем поединке была одержана скромная, но победа над не самой грозной сборной Норвегии со счетом 2:1.

    Витолиньш вполне может быть доволен своими парнями, поскольку они отработали установку на 100 процентов, а в самоотверженности были все хороши.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В игре против словенцев хозяева турнира могут рассчитывать не просто на третью победу подряд, а даже на разгром соперника.

    Словения

    Словенцы провели не самый лучший матч на турнире против чехов и по делу проиграли им с разницей в четыре шайбы.

    Подопечные Копитара откровенно плохо себя чувствовали на льду и совершенно не успевали за своим молодым и более скоростным соперником. Чехи быстро заполучили необходимый задел, а довести матч до победы было делом техники.

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    В игре против набравшей ход сборной Латвии практически никаких шансов на успех не будет. Соперник почуял кровь, поэтому справиться с ним и отобрать хоть какие-то очки не представляется возможным.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.84, на гостей — 5.30.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Латвийская сборная сильнее по именам, поэтому она вполне может спокойно разделаться со словенцами.

    Альтернативный прогноз: В матче будет много толкотни, а отсюда и удалений, поскольку класс соперников оставляет желать лучшего.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 7.5 с коэффициентом 1.90.

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    Латвия — Словения: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева турнира выиграют третий раз подряд?
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