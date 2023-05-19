В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать Словению. Игра пройдет на «Арене Рига» 19 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Латвия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Сборная Латвии окончательно вошла в соревновательный ритм и одержала уже две победы подряд.

В последнем поединке была одержана скромная, но победа над не самой грозной сборной Норвегии со счетом 2:1.

Витолиньш вполне может быть доволен своими парнями, поскольку они отработали установку на 100 процентов, а в самоотверженности были все хороши.

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В игре против словенцев хозяева турнира могут рассчитывать не просто на третью победу подряд, а даже на разгром соперника.

Словения

Словенцы провели не самый лучший матч на турнире против чехов и по делу проиграли им с разницей в четыре шайбы.

Подопечные Копитара откровенно плохо себя чувствовали на льду и совершенно не успевали за своим молодым и более скоростным соперником. Чехи быстро заполучили необходимый задел, а довести матч до победы было делом техники.

В игре против набравшей ход сборной Латвии практически никаких шансов на успех не будет. Соперник почуял кровь, поэтому справиться с ним и отобрать хоть какие-то очки не представляется возможным.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.84, на гостей — 5.30.

Прогноз и ставка

Прогноз: Латвийская сборная сильнее по именам, поэтому она вполне может спокойно разделаться со словенцами.

Альтернативный прогноз: В матче будет много толкотни, а отсюда и удалений, поскольку класс соперников оставляет желать лучшего.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 7.5 с коэффициентом 1.90.