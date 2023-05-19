Латвия
Сборная Латвии окончательно вошла в соревновательный ритм и одержала уже две победы подряд.
В последнем поединке была одержана скромная, но победа над не самой грозной сборной Норвегии со счетом 2:1.
Витолиньш вполне может быть доволен своими парнями, поскольку они отработали установку на 100 процентов, а в самоотверженности были все хороши.
В игре против словенцев хозяева турнира могут рассчитывать не просто на третью победу подряд, а даже на разгром соперника.
Словения
Словенцы провели не самый лучший матч на турнире против чехов и по делу проиграли им с разницей в четыре шайбы.
Подопечные Копитара откровенно плохо себя чувствовали на льду и совершенно не успевали за своим молодым и более скоростным соперником. Чехи быстро заполучили необходимый задел, а довести матч до победы было делом техники.
В игре против набравшей ход сборной Латвии практически никаких шансов на успех не будет. Соперник почуял кровь, поэтому справиться с ним и отобрать хоть какие-то очки не представляется возможным.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.84, на гостей — 5.30.
Прогноз и ставка
Прогноз: Латвийская сборная сильнее по именам, поэтому она вполне может спокойно разделаться со словенцами.
Альтернативный прогноз: В матче будет много толкотни, а отсюда и удалений, поскольку класс соперников оставляет желать лучшего.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 7.5 с коэффициентом 1.90.