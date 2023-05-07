ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4 Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Брентфорд» 1:0. Онлайн Xbox Games ShowcaseДолгожданный экшен-платформер, Индиана Джонс и еще 12 возможных анонсов в рамках летнего ивента Xbox Games Showcase
  • 22:15
    • Соболенко победила Свентек и выиграла турнир в Мадриде
  • 21:32
    • Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч финала Кубка Испании с «Осасуной»
  • 21:27
    • Салах принес «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»
  • 21:24
    • «Бавария» взяла верх над «Вердером»
  • 21:07
    • «Интер» в гостях обыграл «Рому»
  • 21:03
    • «Факел» неожиданно обыграл «Ростов» в матче РПЛ
  • 19:06
    • «Челси» обыграл «Борнмут» и прервал свою серию поражений
    Все новости спорта

    Швеция добьется второй победы в майской серии

    Швеция — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч Евротура 7 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Чешские хоккейные игры Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз и ставки на Швеция — Финляндия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оскар Линдберг
    В матче Хоккейных игр Carlson Швеция сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Виннинг Групп» 7 мая. Начало запланировано на 13:00 мск. Швеция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Евротур. Чешские Игры 07 Мая 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 13:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
    •

    Швеция

    В двух матчах Швеция довольствуется одной победой, которая опустила ее на второе место в таблице с 3 очками. В первой игре майского этапа Евротура шведы прикончили Швейцарию (3:0). Во второй отлетели от Чехии (3:4).

    Встречу 6-го числа Швеция откатала в несвойственном для себя стиле. Матч в лайв-режиме был переформатирован в результативную бойню. Уже в первом периоде команда Сэма Халлама повела. Гол в меньшинстве вонзил Оскар Линдберг.

    Коэффициенты матча Швеция — Финляндия

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.752.65Бонус$9500
    •

    При 1:0 Швеция, как ни странно, не спешила консервироваться на своей половине площадки и пропустила при этом четыре подряд шайбы — три во втором, один в третьем периоде.

    Все прогнозы на хоккей

    И даже с катастрофическим разрывом скандинавы рубились до конца. С 8-й по 18-ю Александер Нюлендер и Лукас Рэймонд ввалили еще по шайбе, но до чудо-камбэка не дотянули. За три периода шведы нанесли 28 ударов в створ, реализовав 10.71% бросков.

    Финляндия

    В майский Евротур Финляндия вместила одну победу в овертайме (над Чехией — 3:2 ОТ) и одно поражение (от Швейцарии — 1:2). Теперь команда занимает четвертое место с двумя очками.

    Ко второй игре Финляндия стопроцентно подкрадывалась в статусе фаворита. Завалить Швейцарию, которая до этого слила семь подряд Евротур-матчей — что может быть проще. Увы, не ожидания не оправдались. Верх взял андердог — 1:2.

    В три периода встречи в «Виннинг Групп» Финляндия вложила сплошную тухлятину: она нанесла всего 14 бросков в створ, реализация которых дотянула до 7.14%. Еще десять страйков направили мимо.

    Единственный гол вонзил Олли Маяття. Его шайба в первом периоде позволила восстановить равенство и лишь отсрочить поражение. Неплохой объем работы выполнил вратарь Финляндии Юсси Олкинуора. 32-летний кипер оформил 21 сэйв (91.3%).

    Коэффициенты

    И на Швецию, и на Финляндию букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.59. Ничья рассматривается за 4.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    В последнем матче Финляндия отлетела от стопроцентного андердога. Казалось бы, это могло стать делом случая, но команда Ялонена показала ужасную игру со скучнейшей атакой. Кажется, для Швеции, несмотря на ее минусовый бэкграунд в последней встрече, финны станут удобной мишенью.

    Ставка

    Команда Сэма Халлама способна удачно отзащищаться в раунде с соперником, который наносит ничтожно малое количество бросков в створ. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.25.

    Дополнительно для ставки можно взять вариант — Швеция победит с коэффициентом 2.59.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Майами — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Стемпень — Буатси
  • Бокс
  • Завтра в 00:15
    •  3.85
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Алискеров — Хоуз
  • Бокс
  • Завтра в 02:10
    •  2.16
  • Прогноз на матч Родригез — Яндироба
  • Бокс
  • Завтра в 03:05
    •  5.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.43
  • Прогноз на матч Добер — Фревола
  • Бокс
  • Завтра в 04:35
    •  2.57
  • Прогноз на матч Евлоев — Лопес
  • Бокс
  • Завтра в 05:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райдер — Альварес
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Андраде — Сяонань
  • Бокс
  • Завтра в 06:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мухаммад — Бернс
  • Бокс
  • Завтра в 06:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Стерлинг — Сехудо
  • Бокс
  • Завтра в 07:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швеция — Финляндия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на хоккей. Швеция добьется второй победы в майской серии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры