В матче Хоккейных игр Carlson Швеция сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Виннинг Групп» 7 мая. Начало запланировано на 13:00 мск. Швеция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

В двух матчах Швеция довольствуется одной победой, которая опустила ее на второе место в таблице с 3 очками. В первой игре майского этапа Евротура шведы прикончили Швейцарию (3:0). Во второй отлетели от Чехии (3:4).

Встречу 6-го числа Швеция откатала в несвойственном для себя стиле. Матч в лайв-режиме был переформатирован в результативную бойню. Уже в первом периоде команда Сэма Халлама повела. Гол в меньшинстве вонзил Оскар Линдберг.

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При 1:0 Швеция, как ни странно, не спешила консервироваться на своей половине площадки и пропустила при этом четыре подряд шайбы — три во втором, один в третьем периоде.

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И даже с катастрофическим разрывом скандинавы рубились до конца. С 8-й по 18-ю Александер Нюлендер и Лукас Рэймонд ввалили еще по шайбе, но до чудо-камбэка не дотянули. За три периода шведы нанесли 28 ударов в створ, реализовав 10.71% бросков.

Финляндия

В майский Евротур Финляндия вместила одну победу в овертайме (над Чехией — 3:2 ОТ) и одно поражение (от Швейцарии — 1:2). Теперь команда занимает четвертое место с двумя очками.

Ко второй игре Финляндия стопроцентно подкрадывалась в статусе фаворита. Завалить Швейцарию, которая до этого слила семь подряд Евротур-матчей — что может быть проще. Увы, не ожидания не оправдались. Верх взял андердог — 1:2.

В три периода встречи в «Виннинг Групп» Финляндия вложила сплошную тухлятину: она нанесла всего 14 бросков в створ, реализация которых дотянула до 7.14%. Еще десять страйков направили мимо.

Единственный гол вонзил Олли Маяття. Его шайба в первом периоде позволила восстановить равенство и лишь отсрочить поражение. Неплохой объем работы выполнил вратарь Финляндии Юсси Олкинуора. 32-летний кипер оформил 21 сэйв (91.3%).

Коэффициенты

И на Швецию, и на Финляндию букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.59. Ничья рассматривается за 4.10.

Прогноз

В последнем матче Финляндия отлетела от стопроцентного андердога. Казалось бы, это могло стать делом случая, но команда Ялонена показала ужасную игру со скучнейшей атакой. Кажется, для Швеции, несмотря на ее минусовый бэкграунд в последней встрече, финны станут удобной мишенью .

Ставка

Команда Сэма Халлама способна удачно отзащищаться в раунде с соперником, который наносит ничтожно малое количество бросков в створ. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.25.

Дополнительно для ставки можно взять вариант — Швеция победит с коэффициентом 2.59.