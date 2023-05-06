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    Чехия — Швеция. Прогноз и ставка (к. 2.37) на хоккейный матч Евротура 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Швеция
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    Кристиан Фолин
    В матче Хоккейных игр Carlson Чехия сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Виннинг Групп» 6 мая. Начало запланировано на 17:00 мск. Чехия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Евротур. Чешские Игры 06 Мая 2023 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 17:00 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Чехия

    На старте майского Евротура Чехия и Финляндия устроили экшен в очном матче, в котором были обоюдные грубости, камбэки, чудо-спасение в концовке и победа в овертайме. Досталась она финнам — 2:3 ОТ.

    Счет в матче в Брно прогрела Финляндия. Она ввалила шайбу за пару минут до первого перерыва. После чего результативность никак не могла раскачаться, причем аномальная засуха продержалась почти до второй половины третьей двадцатиминутки.

    Коэффициенты матча Чехия — Швеция

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    В третьем периоде Чехия взорвала матч двумя подряд голами. С 8-й по 15-ю минуты по шайбе воткнули Рональд Кнот и Роман Червенка. При 2:1 и тотальном игровом преимуществе команда Кари Ялонена умудрилась облажаться. За 23 секунды до финальной сирены счет стал равным — 2:2. В овертайме Чехию завалили за 2 минуты.

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    В дебютный матч Чехия вложила 36 удара в створ при 26 со стороны финнов. Увы, реализация проигравшей оказалась плюшевой — 5.56%. Не очень удачную встречу провел вратарь Карел Веймелка, который собрал в свою статистику 23 сэйва (88.46%).

    Швеция

    В первом матче чешского этапа Швеция получила легчайшего соперника из всей Евротур-четверки — Швейцарию, которую завалила всухую и без лишнего напряга — 3:0.

    В течение игры Швеция удачно ловила андердога на ошибках и дважды за них наказывала. Так, первый гол она вонзила в большинстве. Отличился Лукас Рэймонд. На этом команда Сэма Халлама взяла паузу до второй половины третьего периода.

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    • На 12-й минуте заключительных двадцати Рэймонд оформил дубль. И снова 21-летний швед вмазал гол при численном преимуществе. Переформатировать базовую победу в разгром помог Александр Нюландер. За 2 минуты до финальной сирены он воткнул шайбу в пустые.

    Чтобы уничтожить слабого, Швеции хватило 22 бросков в створ и 13.64% реализации. Шатаут в статистику персональных геройств вписал 35-летний Ларс Юханссон, отразивший 20 ударов.

    Коэффициенты

    На Чехию букмекеры выгружают коэффициент 2.75, на ничью — 3.80, а на Швецию — 2.37.

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    Прогноз

    После мощного старта шведы хотели бы продолжить катать матчи в таком темпе. При этом и силы, и навыки имеются. Во второй игре чешского этапа команда Халлама готова порвать соперника, которому сливалась в феврале.

    Ставка

    Несмотря на поддержку местной фан-базы, фаворитами встречи будут гости. Наши прогноз и ставка — Швеция победит за 2.37.

    Традиционно в матче с участием скандинавской сборной ждем слабую результативность. В качестве альтернативы рекомендуем вариант — тотал меньше 4.5 за 2.16.

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    Чехия — Швеция: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на хоккей. Швеция сохранит первую строчку
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