В матче Хоккейных игр Carlson Чехия сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Виннинг Групп» 6 мая. Начало запланировано на 17:00 мск. Чехия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

На старте майского Евротура Чехия и Финляндия устроили экшен в очном матче, в котором были обоюдные грубости, камбэки, чудо-спасение в концовке и победа в овертайме. Досталась она финнам — 2:3 ОТ.

Счет в матче в Брно прогрела Финляндия. Она ввалила шайбу за пару минут до первого перерыва. После чего результативность никак не могла раскачаться, причем аномальная засуха продержалась почти до второй половины третьей двадцатиминутки.

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В третьем периоде Чехия взорвала матч двумя подряд голами. С 8-й по 15-ю минуты по шайбе воткнули Рональд Кнот и Роман Червенка. При 2:1 и тотальном игровом преимуществе команда Кари Ялонена умудрилась облажаться. За 23 секунды до финальной сирены счет стал равным — 2:2. В овертайме Чехию завалили за 2 минуты.

Все прогнозы на хоккей

В дебютный матч Чехия вложила 36 удара в створ при 26 со стороны финнов. Увы, реализация проигравшей оказалась плюшевой — 5.56%. Не очень удачную встречу провел вратарь Карел Веймелка, который собрал в свою статистику 23 сэйва (88.46%).

Швеция

В первом матче чешского этапа Швеция получила легчайшего соперника из всей Евротур-четверки — Швейцарию, которую завалила всухую и без лишнего напряга — 3:0.

В течение игры Швеция удачно ловила андердога на ошибках и дважды за них наказывала. Так, первый гол она вонзила в большинстве. Отличился Лукас Рэймонд. На этом команда Сэма Халлама взяла паузу до второй половины третьего периода.

На 12-й минуте заключительных двадцати Рэймонд оформил дубль. И снова 21-летний швед вмазал гол при численном преимуществе. Переформатировать базовую победу в разгром помог Александр Нюландер. За 2 минуты до финальной сирены он воткнул шайбу в пустые.

Чтобы уничтожить слабого, Швеции хватило 22 бросков в створ и 13.64% реализации. Шатаут в статистику персональных геройств вписал 35-летний Ларс Юханссон, отразивший 20 ударов.

Коэффициенты

На Чехию букмекеры выгружают коэффициент 2.75, на ничью — 3.80, а на Швецию — 2.37.

Прогноз

После мощного старта шведы хотели бы продолжить катать матчи в таком темпе. При этом и силы, и навыки имеются. Во второй игре чешского этапа команда Халлама готова порвать соперника, которому сливалась в феврале .

Ставка

Несмотря на поддержку местной фан-базы, фаворитами встречи будут гости. Наши прогноз и ставка — Швеция победит за 2.37.

Традиционно в матче с участием скандинавской сборной ждем слабую результативность. В качестве альтернативы рекомендуем вариант — тотал меньше 4.5 за 2.16.