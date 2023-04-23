В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Новую историю в Кубке Стэнли «Тампа-Бэй» начала писать на фоне тотального уничтожения «Торонто» в дебютном матче 1/8 финала — 7:3. Но промчать по дистанции без промахов ей не дали. Более того, во второй встрече в Онтарио «Лайтнинг» приняли такую же мощную ответку — 2:7.

Матч 21 апреля пошел не по плану «Тампы-Бэй» с его первых мгновений. На 40-й секунде игры Айан Кол был удален за подножку, а спустя 7 секунд «Лифс» вонзили шайбу. На первый перерыв «Болтс» уползали при 0:3.

Во вторых двадцати уничтожение «Тампы» продолжилось. Несмотря на гол Кола и сокращение разрыва, команда Джона Купера получила еще три панча и смогла размочить позорный счет в третьем периоде. Отличился Кори Перри.

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При тотальном сливе «Тампа» начала жестить и устроила замес, ставший причиной серии удалений и очередной пропущенной шайбы в меньшинстве. Всего за три периода «Лайтнинг» нанесли 22 броска в створ с реализацией 9.09%. Андрей Василевский совершил 30 сэйвов (81.08%).

«Торонто»

В первом матче серии «Торонто» попал под мощный бульдозер экс-финалистов прошлого сезона, но не был готов мириться с проклятием ранних стадий, которое давно превратилось в мем международного уровня. Во второй игре «Лифс» взяли достойный реванш — 7:2.

Ждать первую заброшенную шайбу «Торонто» публике «Скотиабанк Арены» пришлось совсем недолго. Уже на 47-й секунде Митч Марнер реализовал большинство. Позже заряженность 25-летнего форварда подхватили Джон Таварес и Вильям Нюландер. Итог — сочные 3:0 к перерыву.

Вторая двадцатиминутка стартовала для «Лифс» тревожно. Свою шайбу воткнула «Тампа». Но сбрасывать скорость и катать на удержание канадцы не стали. Таварес, Зак Астон-Риз и Марнер поочередно проехались по Василевскому и сделали счет разгромным — 6:1.

В третьем периоде гости еще раз огрызнулись, а окончательно впечатал соперника в лед неуловимый Таварес, оформивших хет-трик. Всего за матч «Торонто» влепил 37 страйков в створ ворот, 18.92% из которых пересекли линию. Илья Самсонов сумел срезать 20 бросков «Тампы» (90.91%).

Коэффициенты

Победу «Тампы-Бэй» букмекеры оценивают в 2.56, ничью — в 4.62, а победу «Торонто» — в 2.48.

Прогноз

После ультрамощного старта «Тампа» рассчитывала на крутое продолжение, но получила пропорциональный ответ. Но при равенстве в противостоянии после выезда в Канаду «Лайтнинг» готовы вновь вырваться в лидеры.

Сливать встречу далекому от пиковой формы «Торонто» для нынешней «Тампы» непозволительно, дома команда Купера расчехлит свою атаку и хлопнет «Лифс» , доказав, что влет в прошлом матче — это эпизодический глитч и такого больше не повторится.

Ставка

В домашнем матче «Болтс» уложат канадцев в основное время. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.54.

Минимум 9 шайб на двоих ввалили команды в этом плей-офф. В предстоящей встрече соперники также закусятся в результативный хоккей. Наш альтернативный прогноз — «Тампа-Бэй» победит + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.90.