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    Дома «Тампа» отыграется за 2:7 в предыдущем матче

    «Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.54) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Торонто»
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    Кори Перри
    В третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    Новую историю в Кубке Стэнли «Тампа-Бэй» начала писать на фоне тотального уничтожения «Торонто» в дебютном матче 1/8 финала — 7:3. Но промчать по дистанции без промахов ей не дали. Более того, во второй встрече в Онтарио «Лайтнинг» приняли такую же мощную ответку — 2:7.

    Матч 21 апреля пошел не по плану «Тампы-Бэй» с его первых мгновений. На 40-й секунде игры Айан Кол был удален за подножку, а спустя 7 секунд «Лифс» вонзили шайбу. На первый перерыв «Болтс» уползали при 0:3.

    Во вторых двадцати уничтожение «Тампы» продолжилось. Несмотря на гол Кола и сокращение разрыва, команда Джона Купера получила еще три панча и смогла размочить позорный счет в третьем периоде. Отличился Кори Перри.

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    При тотальном сливе «Тампа» начала жестить и устроила замес, ставший причиной серии удалений и очередной пропущенной шайбы в меньшинстве. Всего за три периода «Лайтнинг» нанесли 22 броска в створ с реализацией 9.09%. Андрей Василевский совершил 30 сэйвов (81.08%).

    «Торонто»

    В первом матче серии «Торонто» попал под мощный бульдозер экс-финалистов прошлого сезона, но не был готов мириться с проклятием ранних стадий, которое давно превратилось в мем международного уровня. Во второй игре «Лифс» взяли достойный реванш — 7:2.

    Ждать первую заброшенную шайбу «Торонто» публике «Скотиабанк Арены» пришлось совсем недолго. Уже на 47-й секунде Митч Марнер реализовал большинство. Позже заряженность 25-летнего форварда подхватили Джон Таварес и Вильям Нюландер. Итог — сочные 3:0 к перерыву.

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    • Вторая двадцатиминутка стартовала для «Лифс» тревожно. Свою шайбу воткнула «Тампа». Но сбрасывать скорость и катать на удержание канадцы не стали. Таварес, Зак Астон-Риз и Марнер поочередно проехались по Василевскому и сделали счет разгромным — 6:1.

    В третьем периоде гости еще раз огрызнулись, а окончательно впечатал соперника в лед неуловимый Таварес, оформивших хет-трик. Всего за матч «Торонто» влепил 37 страйков в створ ворот, 18.92% из которых пересекли линию. Илья Самсонов сумел срезать 20 бросков «Тампы» (90.91%).

    Коэффициенты

    Победу «Тампы-Бэй» букмекеры оценивают в 2.56, ничью — в 4.62, а победу «Торонто» — в 2.48.

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    Прогноз

    После ультрамощного старта «Тампа» рассчитывала на крутое продолжение, но получила пропорциональный ответ. Но при равенстве в противостоянии после выезда в Канаду «Лайтнинг» готовы вновь вырваться в лидеры.

    Сливать встречу далекому от пиковой формы «Торонто» для нынешней «Тампы» непозволительно, дома команда Купера расчехлит свою атаку и хлопнет «Лифс», доказав, что влет в прошлом матче — это эпизодический глитч и такого больше не повторится.

    Ставка

    В домашнем матче «Болтс» уложат канадцев в основное время. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.54.

    Минимум 9 шайб на двоих ввалили команды в этом плей-офф. В предстоящей встрече соперники также закусятся в результативный хоккей. Наш альтернативный прогноз — «Тампа-Бэй» победит + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.90.

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    «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на хоккей. Дома «Тампа» отыграется за 2:7 в предыдущем матче
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