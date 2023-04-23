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    «Сиэтл» может претендовать на победу?

    «Сиэтл» — «Колорадо». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Колорадо»
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    «Сиэтл»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл»

    План Хэкстола на серию против «Колорадо» работает. Эшелонированная защита «Сиэтла» вяжет атакующие порядки соперника по всем конечностям, и клуб из Денвера с большим трудом забрал второй домашний матч себе.

    Мало того клуб с западного побережья и во втором матче серии вел со счетом 2:0, но в итоге пропустил три гола за 40 минут чистого времени матча и проиграл матч, в котором вполне были шансы на успех.

    Если «Сиэтл» сыграет вторым номером дома и отдаст инициативу «лавинам» никто не удивится, даже при таком плане на игру хозяева вполне могут рассчитывать на успех.

    «Колорадо»

    Крайне натужно идут дела у действующего чемпиона НХЛ, и пришлось знатно потрудиться во втором матче серии, чтобы победить.

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    Беднар смог найти лазейки в насыщенных оборонительных порядках соперника и по делу выиграл матч. Из всех можно выделить Ничушкина, который отметился голов, хотя треть регулярного сезона просидел в лазарете

    «Колорадо» придется крайне тяжело в гостях, поскольку «Сиэтл» не намерен сдаваться на милость более сильному противнику.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 4.00, на гостей — 2.15.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева вполне способны выиграть.

    Альтернативный прогноз: Игра будет вязкой и завершится только в овертайме.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.90.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Сиэтл» — «Колорадо»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» может претендовать на победу?
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