«Сиэтл»
План Хэкстола на серию против «Колорадо» работает. Эшелонированная защита «Сиэтла» вяжет атакующие порядки соперника по всем конечностям, и клуб из Денвера с большим трудом забрал второй домашний матч себе.
Мало того клуб с западного побережья и во втором матче серии вел со счетом 2:0, но в итоге пропустил три гола за 40 минут чистого времени матча и проиграл матч, в котором вполне были шансы на успех.
Если «Сиэтл» сыграет вторым номером дома и отдаст инициативу «лавинам» никто не удивится, даже при таком плане на игру хозяева вполне могут рассчитывать на успех.
«Колорадо»
Крайне натужно идут дела у действующего чемпиона НХЛ, и пришлось знатно потрудиться во втором матче серии, чтобы победить.
Беднар смог найти лазейки в насыщенных оборонительных порядках соперника и по делу выиграл матч. Из всех можно выделить Ничушкина, который отметился голов, хотя треть регулярного сезона просидел в лазарете
«Колорадо» придется крайне тяжело в гостях, поскольку «Сиэтл» не намерен сдаваться на милость более сильному противнику.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 4.00, на гостей — 2.15.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева вполне способны выиграть.
Альтернативный прогноз: Игра будет вязкой и завершится только в овертайме.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.90.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.