В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

План Хэкстола на серию против «Колорадо» работает. Эшелонированная защита «Сиэтла» вяжет атакующие порядки соперника по всем конечностям, и клуб из Денвера с большим трудом забрал второй домашний матч себе.

Мало того клуб с западного побережья и во втором матче серии вел со счетом 2:0, но в итоге пропустил три гола за 40 минут чистого времени матча и проиграл матч, в котором вполне были шансы на успех.

Если «Сиэтл» сыграет вторым номером дома и отдаст инициативу «лавинам» никто не удивится, даже при таком плане на игру хозяева вполне могут рассчитывать на успех.

«Колорадо»

Крайне натужно идут дела у действующего чемпиона НХЛ, и пришлось знатно потрудиться во втором матче серии, чтобы победить.

Беднар смог найти лазейки в насыщенных оборонительных порядках соперника и по делу выиграл матч. Из всех можно выделить Ничушкина, который отметился голов, хотя треть регулярного сезона просидел в лазарете

«Колорадо» придется крайне тяжело в гостях, поскольку «Сиэтл» не намерен сдаваться на милость более сильному противнику.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 4.00, на гостей — 2.15.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева вполне способны выиграть.

Альтернативный прогноз: Игра будет вязкой и завершится только в овертайме.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.90.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.