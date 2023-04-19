В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Не сказать, что «Вегас» преодолел весь сезон на одном дыхании, но планомерное и уверенное движение к итоговому первому месту получилось весьма даже убедительное.

У клуба из Невады по-прежнему много травмированных игроков, но весь сезон удавалось как-то играть без них. Вполне вероятно, что и на ранних стадиях плей-офф не скажется их отсутствие, но под конец кубкового турнира на выбывание недостаточная глубина состава может сыграть свою роль в этом.

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Начало серии может получиться нервным и с достаточным количеством ошибок, однако по своему потенциалу хозяева заметно сильнее своего оппонента даже с таким числом травмированных, как сейчас.

«Виннипег»

«Виннипег» провел противоречивый сезон, но по итогу смог попасть в плей-офф в отличие от прошлого. У «Джетс» было достаточно проблем, с которыми они столкнулись и некоторые из них до сих пор не решили.

В первом матче против сильного «Вегаса» хозяева вполне могут преподнести сюрприз и сыграть матч жизни. При этом Боунесс выступит в ключевой роли этого успеха.

За три последних матча между этими клубами «Виннипег» не смог выиграть ни в одном. Канадский коллектив оказывал достойное сопротивление, но при этом во всех этих матчах была серьезная борьба. Поэтому вероятность сюрприза в этой паре совсем не исключена.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.00, на гостей — 2.90.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости выиграют в предстоящем поединке, хоть и не являются фаворитами.

Альтернативный прогноз: Игра будет скудной на голы, поэтому не ждем большого числа шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.90.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.00.