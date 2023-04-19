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    «Виннипег» сможет выиграть в первом матче серии?

    «Вегас» — «Виннипег». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Виннипег»
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    «Виннипег»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 19 Апреля 2023 года
    Вегас
  • Кубок Стэнли
    •  Вегас 04:30 Виннипег Виннипег
  • Кубок Стэнли
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    «Вегас»

    Не сказать, что «Вегас» преодолел весь сезон на одном дыхании, но планомерное и уверенное движение к итоговому первому месту получилось весьма даже убедительное.

    У клуба из Невады по-прежнему много травмированных игроков, но весь сезон удавалось как-то играть без них. Вполне вероятно, что и на ранних стадиях плей-офф не скажется их отсутствие, но под конец кубкового турнира на выбывание недостаточная глубина состава может сыграть свою роль в этом.

    Коэффициенты матча Вегас — Виннипег

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    Начало серии может получиться нервным и с достаточным количеством ошибок, однако по своему потенциалу хозяева заметно сильнее своего оппонента даже с таким числом травмированных, как сейчас.

    «Виннипег»

    «Виннипег» провел противоречивый сезон, но по итогу смог попасть в плей-офф в отличие от прошлого. У «Джетс» было достаточно проблем, с которыми они столкнулись и некоторые из них до сих пор не решили.

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    В первом матче против сильного «Вегаса» хозяева вполне могут преподнести сюрприз и сыграть матч жизни. При этом Боунесс выступит в ключевой роли этого успеха.

    За три последних матча между этими клубами «Виннипег» не смог выиграть ни в одном. Канадский коллектив оказывал достойное сопротивление, но при этом во всех этих матчах была серьезная борьба. Поэтому вероятность сюрприза в этой паре совсем не исключена.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.00, на гостей — 2.90.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости выиграют в предстоящем поединке, хоть и не являются фаворитами.

    Альтернативный прогноз: Игра будет скудной на голы, поэтому не ждем большого числа шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.90.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» сможет выиграть в первом матче серии?
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