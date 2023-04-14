В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Колорадо» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Даже в конце регулярки «Колорадо» продолжает биться с другими топами за итоговое распределение мест на Западе. В 80 матчах денверцы скосили 105 очков и обосновались на третьей позиции, отстав на 2 балла от второго «Эдмонтона», но имея игру в запасе.

В апреле «Колорадо» провел шесть матчей, пять из которых закончил победами. Все пять туров вошли в одну плюсовую серию — в период с 2 по 10 апреля. В четырех матчах «Эвс» не забивали меньше 4 голов.

Стартовала серия с домашнего уничтожения «Далласа» (5:2), после чего команда Джареда Беднара пошумела в Калифорнии, где перемолола «Сан-Хосе» (4:3 ОТ, 6:2), «Лос-Анджелес» (4:3) и «Анахайм» (5:4 ОТ).

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В последнем матче «Колорадо» имел возможность улучшить турнирное положение. В гости к «Эвеланш» пригнал «Эдмонтон» — ближайший сверху клуб в таблице. Но во встрече с «Ойлерз» команда Беднара уступила в овертайме (1:2 ОТ).

«Виннипег»

Провинция Манитоба гуляет! Местная команда решила вопрос с кубковой квалификацией и уже точно влетает в плей-офф с восьмой позиции. Выше подняться она также не сможет. В 81 игре «Джетс» собрали 95 очков.

Апрельскую часть сезона «Виннипег» начал огненно. На домашней территории он по-крупному обыграл «Детройт» (6:2) и «Нью-Джерси» (6:1), после чего его ждали матчи с прямыми конкурентами в борьбе за топ-8.

Первую встречу «Джетс» откатали против «Калгари». Эту попытку команда Рика Боунесса потратила впустую (1:3). Зато в следующей турнирно значимой игре канадцам достались два очка. Их соперником оказался «Нэшвилл» (2:0).

За матчами с персональными оппонентами последовал лайтовый раунд с «Сан-Хосе», который «Виннипег» закрыл без вопросов (6:2). А завершилась кубковая квалификация победой над «Миннесотой» (3:1).

Коэффициенты

На «Колорадо» букмекеры выгружают коэффициент 2.11, на ничью — 3.90, а на «Виннипег» — 3.10.

Прогноз

Наконец-то канадцы выдыхают. После упорной борьбы «Джетс» мчат в плей-офф. В последнем туре они не смогут продвинуться выше, поэтому текущий раунд резонно откатать в экономрежиме.

«Колорадо» рубится за позиции в топ-3. Очевидно, для него этот матч имеет значимый турнирный подтекст . На «Болл Арене» «Эвеланш» разберутся с соперниками, которые возьмут временную передышку.

Ставка

На классе действующий чемпион срубит +2, но вваливать лишние силы в такой матч команда Беднара не будет. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит + ТМ 6.5 за 3.10.

В такой встрече у «Эвс» не возникнет существенных проблем, из-за которых фаворитам пришлось бы камбэчить. Наш альтернативный прогноз — «Колорадо» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.70.