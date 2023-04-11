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    «Виннипег» разорвет «Сан-Хосе» ради важнейших двух очков

    «Виннипег» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 11 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сан-Хосе»
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    Пьер-Люк Дюбуа
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Виннипег» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Апреля 2023 года
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    «Виннипег»

    Фартовые канадцы из Манитобы уберегли свою восьмую позицию в Западной конференции. В 79 играх они заработали 91 очко и на 1 балл отбежали от девятого «Калгари», потерявшего 1 балл прошлой ночью.

    Совсем недавно «Виннипег» и «Сан-Хосе» уже рубились друг с другом в Калифорнии. Тот выезд для «Джетс» стал максимально провальным — крупный влет (0:3) и упущенный шанс подрезать нужные 2 очка.

    После пустой вылазки в Калифорнию «Виннипег» завалился домой, где провел 4-матчевую серию и добился трех побед. Максимально холодно на своем льду команда Рика Боунесса встретила «Детройт» (6:2) и «Нью-Джерси» (6:1), а первое в апреле поражение «Джетс» накрыло в раунде с «Калгари» (1:3).

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    Потеря очков в разборках с прямым конкурентом за топ-8 стала печальной новостью для всей Манитобы, но впереди «Виннипег» ждал еще один персональный враг — «Нэшвилл». Но раунд с «Предаторз» канадцы откатали кристально чисто (2:0).

    «Сан-Хосе»

    Текущий сезон «Сан-Хосе» обречен закончить в списке трех главных лузеров Запада, в который также попали «Анахайм» и «Чикаго». В 79 играх «Шаркс» срезали 60 очков и обосновались на 14-й строчке конференции.

    Победа над «Виннипегом» 29 марта (3:0) накинула «Сан-Хосе» небольшую порцию уверенности, которой хватило на 3-матчевую победную серию, пришедшую на смену минусовому отрезку из девяти игр.

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    • За раундом с «Джетс» последовала сенсационная победа над великим и ужасным «Вегасом» (4:3 ОТ), а также физическая ликвидация «Аризоны» на ее территории (7:2). На матче с «Койотис» плюсовой этап команды Дэвида Куинна был завершен.

    В следующих турах «Сан-Хосе» ждали разборки с лидерами Запада, в которых у «Шаркс» было ноль шансов. При этом одно очко им удалось отжать в первой встрече с «Колорадо» из двух (3:4 ОТ). Во второй все закончилось уничтожением (2:6). Крупно калифорнийцы отлетели и от «Эдмонтона» в последней игре (1:6).

    Коэффициенты

    На «Виннипег» букмекеры выгружают коэффициент 1.80, на ничью — 5.05, а на победу «Сан-Хосе» — 3.80.

    Прогноз

    После матча с прямым конкурентом — «Нэшвиллом» — канадцам нужно брать +2 в раунде с «Сан-Хосе» — одним из трупных представителей Запада, победа над которым должна стать будничной программой для клуба, решающего вопросы с кубковой квалификацией. «Джетс» кристально четко осознают ближайшую цель и будут ее упорно добиваться.

    Ставка

    На домашней территории команду Боунесса не интересуют никакие варианты в пользу соперника уровня «Сан-Хосе». Наши прогноз и ставка — «Виннипег» победит с форой -1.5 за 2.11.

    После короткой беспроигрышной серии «Шаркс» снова вошли в свой будничный темп, в котором набранные баллы — редкость, а жирный пак пропущенных — обыденность. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем вариант — «Виннипег» забьет в каждом периоде за 2.37.

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    «Виннипег» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» разорвет «Сан-Хосе» ради важнейших двух очков
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