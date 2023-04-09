НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Флориде», «Тампа» пропустила семь шайб от «Оттавы»

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 1:6

В составе «Ойлерз» три (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, три (2+1) у Райана Нюджента-Хопкинса.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2) Голы: Нюджент-Хопкинс — 37 (Хаймэн, Макдэвид), 5:46 — 0:1. Гертл — 22 (Петерсон), 7:03 — 1:1. Макдэвид — 63 (Фогеле), 18:16 — 1:2. Хаймэн — 36 (Экхольм, Бушар), 30:05 — 1:3. Райан — 13 (мен., Нюджент-Хопкинс), 39:53 — 1:4. Броберг — 1 (Драйзайтль, Райан), 49:48 — 1:5. Макдэвид — 64 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 54:36 — 1:6Вратари: Раймер — СкиннерШтраф: 2-4Броски: 23 (10+7+6) — 36 (11+9+16)

«Эдмонтон» со 105 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 1:6

«Виннипег» — «Нэшвилл» 2:0

Владислав Наместников отметился результативной передачей. «Виннипег» с 91 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 88 очками — на 10-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Шайфли — 40 (Наместников, Моррисси), 35:06 — 1:0. Пионк — 9 (Элерс, Уилер), 41:36 — 2:0Вратари: Хеллибак — СаросШтраф: 2-6Броски: 38 (7+20+11) — 28 (8+5+15)

«Виннипег» — «Нэшвилл» 2:0

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:4

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший все 20 бросков по своим воротам. Он оформил третий шат-аут в сезоне. Артемий Панарин очков не набрал. У Владимира Тарасенко голевой пас.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2) Голы: Веси — 11 (Мотт, Гудроу), 10:08 — 0:1. Крайдер — 36 (Зибанежад, Миллер), 11:49 — 0:2. Миккола — 1 (Зибанежад, Кейн), 45:00 — 0:3. Трочек — 22 (Тарасенко), 59:40 — 0:4Вратари: Хатчинсон — ШестеркинШтраф: 4-4Броски: 20 (12+3+5) — 28 (9+11+8)

«Рейнджерс» со 106 очками в активе занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (56) — последний.

«Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:4

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 7:4

В составе «Сенаторз» защитник Артем Зуб отметился результативной передачей, Егор Соколов забросил первую шайбу в лиге. У «Лайтнинг» форвард Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) Голы: Батерсон — 22 (Браннстрем, Дебринкэт), 0:30 — 1:0. Киллорн — 26 (бол., Стэмкос, Хедман), 2:51 — 1:1. Готье — 9 (Гэмбрелл, Сандерсон), 10:57 — 2:1. Браун — 4 (Кастелич, Зуб), 26:21 — 3:1. Хагель — 29 (бол., Стэмкос, Кучеров), 33:38 — 3:2. Хедман — 9 (бол., Кучеров, Стэмкос), 34:06 — 3:3. Дебринкэт — 27 (бол., Пинто, Штюцле), 39:43 — 4:3. Соколов — 1, 42:07 — 5:3. Пойнт — 49 (Хедман, Эйссимонт), 46:01 — 5:4. Кастелич — 7 (Сандерсон), 50:49 — 6:4. Жиру — 32 (п.в., Штюцле, Ткачак), 59:41 — 7:4Вратари: Тэлбот — ЭллиоттШтраф: 10-18Броски: 40 (8+14+18) — 24 (6+11+7)

«Оттава» с 83 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 96 очками — на шестой строчке.

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 7:4

«Торонто» — «Монреаль» 7:1

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Остон Мэттьюс, набравший четыре (1+3) матча. Митчелл Марнер и Джон Таварес оформили по дублю. Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 20 бросков из 21.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Монреаль» — 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) Голы: Марнер — 29 (бол., Мэттьюс, Густафссон), 9:08 — 1:0. Таварес — 34 (бол., Марнер, О`Райлли), 15:16 — 2:0. Ковачевич — 3 (Мэтисон, Сузуки), 22:28 — 2:1. Нюландер — 38 (О`Райлли), 23:56 — 3:1. Марнер — 30 (Бантинг, Мэттьюс), 24:52 — 4:1. Таварес — 35 (бол., О`Райлли, Густафссон), 46:01 — 5:1. Мэттьюс — 39, 53:51 — 6:1. Бантинг — 23 (бол., Мэттьюс, Густафссон), 56:50 — 7:1Вратари: Самсонов (Джетт, 58:50) — МонтембоШтраф: 17-21Броски: 46 (18+16+12) — 21 (1+14+6)

«Торонто» со 105 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 68 очками — на предпоследней строчке.

«Торонто» — «Монреаль» 7:1

«Вашингтон» — «Флорида» 2:4

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не играл из-за травмы. На счету нападающего Евгения Кузнецова результативная передача. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. В составе победителей три (1+2) очка набрал нападающий Мэттью Ткачук.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Флорида» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) Голы: Строум — 21 (Уилсон, Протас), 28:51 — 1:0. Верхэге — 41 (Монтур, Барков), 30:56 — 1:1. Экблад — 14 (бол., Райнхарт, Ткачак), 33:47 — 1:2. Уилсон — 10 (Шири, Кузнецов), 36:05 — 2:2. Ткачак — 40, 59:00 — 2:3. Райнхарт — 31 (п.в., Ткачак, Барков), 59:20 — 2:4Вратари: Линдгрен — ЛионШтраф: 10-8Броски: 24 (7+14+3) — 37 (10+9+18)

«Флорида» с 80 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Она опережает по дополнительным показателям «Айлендерс» и на один балл обходит «Питтсбург». До окончания регулярного чемпионата НХЛ командами осталось провести по два матча.

«Вашингтон» — «Флорида» 2:4

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 4:0

Первой звездой встречи стал российский голкипер победителей Илья Сорокин, отразивший все 27 бросков по своим воротам. Он оформил шестой «сухарь» в сезоне и вышел на первое по этому показателю.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Мэйфилд — 6 (Хольмстрем, Хорват), 14:19 — 1:0. Нельсон — 34 (Добсон), 27:50 — 2:0. Болдюк — 2 (Хорват, Хольмстрем), 35:06 — 3:0. Фэшинг — 8 (Пажо, Добсон), 58:21 — 4:0Вратари: Сорокин — Харт (Сандстрем, 40:00)Штраф: 4-4Броски: 21 (8+10+3) — 27 (15+4+8)

«Айлендерс» с 91 очком занимают восьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 71 очком — на 14-й строчке.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 4:0

«Миннесота» — «Сент-Луис» 5:3

Один из голов в составе «блюзменов» забил российский нападающий Павел Бучневич, отличившийся 26-й раз в сезоне. В состав «Миннесоты» вернулся российский нападающий Кирилл Капризов, который пропустил из-за травмы месяц.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сент-Луис» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2) Голы: Блэй — 9 (Фолк, Врана), 5:19 — 0:1. Хартман — 15 (мен.), 11:17 — 1:1. Стил — 10 (мен., Хартман), 11:37 — 2:1. Годро — 17 (бол., Нюквист, Клингберг), 34:27 — 3:1. Сперджен — 11 (Нюквист, Стил), 39:25 — 4:1. Нейберс — 6 (Шенн, Фолк), 41:11 — 4:2. Бучневич — 26 (Ледди, Капанен), 47:51 — 4:3. Бродин — 3 (п.в.), 58:07 — 5:3Вратари: Густавссон — БиннингтонШтраф: 4-8Броски: 30 (8+12+10) — 40 (18+10+12)

«Сент-Луис» с 81 очком занимает 11-е место в Восточной конференции, «Миннесота» со 100 очками — на шестой строчке.

«Миннесота» — «Сент-Луис» 5:3

«Бостон» — «Нью-Джерси» 2:1

«Бостон» одержал 62-ю победу в нынешней регулярке и повторил один из главных командных рекордов за всю историю НХЛ. «Мишки» сравнялись с «Детройтом» (сезон-1995/1996) и «Тампой» (сезон-2018/2019) по количеству побед за один сезон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Голы: Заха — 19 (бол., Линдхольм, Бертуцци), 2:00 — 1:0. Заха — 20 (Пастрняк, Бертуцци), 4:44 — 2:0. Братт — 32 (Хьюз, Палат), 6:21 — 2:1Голы: Ульмарк — БлэквудШтраф: 10-4Броски: 40 (22+10+8) — 30 (10+11+9)

«Бостон» — «Нью-Джерси» 2:1

«Ванкувер» — «Калгари» 3:2 Б

Победный буллит реализовал Андрей Кузьменко. «Ванкувер» с 79 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Калгари» с 90 очками — на девятой строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Калгари» — 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Макуард — 1 (Джошуа, Студника), 9:03 — 1:0. Петтерссон — 38 (мен., Миллер), 13:29 — 2:0. Линдхольм — 23 (Дюбе, Тоффоли), 40:38 — 2:1. Кадри — 23 (бол., Хэнифин), 46:06 — 2:2Победный буллит: КузьменкоВратари: Демко — МаркстремШтраф: 4-6Броски: 33 (13+12+4+4) — 43 (9+18+12+4)

«Ванкувер» — «Калгари» 3:2 Б

«Сиэтл» — «Чикаго» 7:3

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) Голы: Толванен — 18 (Фреден, Олексяк), 4:48 — 1:0. С. Джонс — 11 (Бьорк, Атанасиу), 5:44 — 1:1. Эберле — 20 (Олексяк), 8:55 — 2:1. Гурд — 13 (бол., Эберле, Спронг), 19:09 — 3:1. С. Джонс — 12 (бол., Райхель, Атанасиу), 30:39 — 3:2. Ларссон — 8 (Маккэн, Олексяк), 32:21 — 4:2. Спронг — 21 (Шульц), 33:16 — 5:2. Райхель — 7 (Власик, Дикинсон), 35:02 — 5:3. Маккэн — 39 (Бьоркстранд), 51:54 — 6:3. Гики — 9 (Спронг, Донато), 54:51 — 7:3Вратари: Джонс (Грубауэр, 40:00) — МразекШтраф: 8-8Броски: 31 (13+14+4) — 29 (10+8+11)

«Сиэтл» — «Чикаго» 7:3

«Аризона» — «Анахайм» 5:4 ОТ

Автором победной шайбы стал Барретт Хэйтон. «Аризона» прервала серию из девяти поражений, «Анахайм» проиграл десятый матч кряду.

«Аризона» — «Анахайм» 5:4 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» 3:4

В составе победителей дубль оформил Денис Мальгин. На счету российского нападающего Валерия Ничушкина результативная передача. Российский голкипер Александр Георгиев отразил 38 бросков из 41. На счету защитника «Лос-Анджелеса» Владислава Гаврикова голевой пас.