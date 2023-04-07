В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Единственная надежда хоккейной Невады проводит близкую к идеалу концовку регулярки. В 78 матчах дрим-тим из южного пригорода Лас-Вегаса подняла 104 очка и закрепилась на первой строчке на Западе.

Во второй половине марта «Вегас» вновь сносил соперников, собирая беспроигрышную серию. В нее вошли четыре матча, включая выездной раунд с «Эдмонтоном» — одним из претендентов на лидерскую позицию (4:3 ОТ).

Однако с «Ойлерз» «Вегас» встретился еще раз. Спустя 3 дня тяжеловесы Запада закусились в Неваде. На своем льду команда Брюса Кэссиди проиграла крупно (4:7). Вдогонку «Голден Найтс» расщедрились на +2 в матче с «Сан-Хосе» (3:4 ОТ).

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После выезда в Калифорнию «Вегас» ждали стыки с «Миннесотой», которая также была близка к первому месту. Но оба матча с «Уайлд» хоккеисты Кэссиди закрыли без потерь (4:1, 4:3 Б). Зато в последней встрече «Голден Найтс» достали всего 1 балл. Произошло это на льду «Нэшвилла» (2:3 ОТ).

«Лос-Анджелес»

Калифорнийцы отказываются отставать от лидеров Запада. В 78 матчах они скосили 100 очков и закрепились на третьем месте. Дистанция между пятничным соперником — 3 балла при равенстве проведенных встреч.

В конце прошлого месяца «Лос-Анджелес» ждал неприятный выезд в Альберту, Канада, где он накинул по 2 очка местным клубам и забросил всего одну шайбу. Для нынешних «Кингз» это был крайне тухлый отрезок.

Упорную борьбу команда Тодда Маклеллана показала во встрече с «Калгари» (1:2), за которой последовало сухое поражение от «Эдмонтона» (0:2). К счастью для калифорнийцев, на этом минусовая серия остановилась.

В двух следующих матчах «Лос-Анджелес» скосил по паре баллов в гостях у «Сиэтла» (3:1) и «Ванкувера» (4:1). Еще одна турнирная потеря накрыла «Кингз» в домашней встрече. В очередной раз они пострадали от «Ойлерз» (1:3).

Коэффициенты

На «Вегас» букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.04, а на «Лос-Анджелес» — 3.22.

Прогноз

Несмотря на серию недавних потерь, «Вегас» набрал лютый темп и нацелен на кубковую квалификацию с первой строчки на Западе. Ради этого он прикончил «Эдмонтон» и дважды срубил «Миннесоту». Теперь на очереди буйная команда из Калифорнии, которая в последних встречах отлетает от топов .

Ставка

В матчах с прямыми конкурентами «Голден Найт» рубятся результативно. Исключений для «Кингз» не будет. Наши прогноз и ставка — «Вегас» забьет в каждом периоде за 2.90.

«Голден Найтс» завалят «Лос-Анджелес» серией голов и смогут довести матч до закономерной победы. Наш альтернативный прогноз — «Вегас» победит + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.37.