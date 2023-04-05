НХЛ. «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф, «Колорадо» обеспечил себе участие в Кубке Стэнли

«Монреаль» — «Детройт» 0:5

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Детройт» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Голы: Раймонд — 17 (Перрон), 4:55 — 0:1. Перрон — 20 (Истерли, Мяяття), 10:09 — 0:2. Лафф — 2 (Берггрен), 27:12 — 0:3. Велено — 9 (бол., Уолман, Кубалик), 38:20 — 0:4. Перрон — 21 (Мяяття, Истерли), 47:26 — 0:5Вратари: Примо — ХуссоШтраф: 8-8Броски: 24 (10+7+7) — 21 (7+11+3)

«Монреаль» — «Детройт» 0:5

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 5:1

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев площадки Доусон Мерсер, который забросил три шайбы. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин завершил матч без набранных очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Голы: Хэмилтон — 21 (Палат, Братт), 8:58 — 1:0. Мерсер — 25 (Хишир, Татар), 14:23 — 2:0. Майер — 38 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 22:54 — 3:0. Мерсер — 26 (Марино, Грэйвс), 39:26 — 4:0. Мерсер — 27 (Хишир, Маклеод), 42:52 — 5:0. Раст — 20 (Жозеф, Питри), 46:14 — 5:1Вратари: Ванечек — ДжерриШтраф: 8-8Броски: 37 (8+18+11) — 23 (9+6+8)

«Нью-Джерси» набрал 106 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на девятой строчке — 86 очков.

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» 5:1

«Торонто» — «Коламбус» 4:2

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко очков не набрал, а вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов провел всю игру на скамейке запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Коламбус» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Голы: Эштон-Риз — 9 (Холл, Лафферти), 5:10 — 1:0. Рословик — 11 (Джонсон, Фоуди), 12:22 — 1:1. Керфут — 10 (Абруццезе, Кампф), 27:25 — 2:1. Эштон-Риз — 10 (Маккейб, Лафферти), 48:11 — 3:1. Робинсон — 12, 52:03 — 3:2. Мэттьюс — 38 (п.в.), 58:57 — 4:2Вратари: Уолл — Гривз (57:54 — 58:57)Штраф: 4-6Броски: 50 (16+17+17) — 26 (5+12+9)

«Торонто» набрал 102 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним.

«Торонто» — «Коламбус» 4:2

«Каролина» — «Оттава» 3:2 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Оттава» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) Голы: Котканиеми — 16 (Шей, Ноесен), 1:50 — 1:0. Шей — 18 (бол., Котканиеми, Ноесен), 15:58 — 2:0. Жиру — 30 (Грейг, Дебринкэт), 30:39 — 2:1. Ткачак — 35 (бол., Дебринкэт, Батерсон), 42:52 — 2:2. Нечас — 28 (Джарвис, Бернс), 64:19 — 3:2Вратари: Раанта — МериляйненШтраф: 8-10Броски: 37 (12+13+10+2) — 28 (10+9+9+0)

«Каролина» — «Оттава» 3:2 ОТ

«Флорида» — «Баффало» 2:1

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад и Мэттью Ткачук. Российский голкипер Сергей Бобровский продолжает восстанавливаться от травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Баффало» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Козенс — 29 (бол., Далин, Томпсон), 8:58 — 0:1. Экблад — 13 (бол., Монтур, Барков), 15:47 — 1:1. Ткачак — 39 (Монтур, Лунделл), 40:59 — 2:1Вратари: Лион — Леви (59:08)Штраф: 10-8Броски: 36 (14+14+8) — 40 (14+8+18)

«Флорида» набрала 87 очков и вошла в зону плей-офф, она поднялась с девятого места на седьмое. «Пантерз» опередили «Питтсбург» и «Айлендерс».

Также из-за победы «Флориды» «Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ.

«Флорида» — «Баффало» 2:1

«Нэшвилл» — «Вегас» 3:2 ОТ

Российский нападающий «Нэшвилла» Егор Афанасьев очков не набрал, как и его одноклубник Яков Тренин. Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев и Павел Дорофеев так же закончили матч без результативных действий.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Вегас» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Новак — 16 (Евангелиста), 6:50 — 1:0. Новак — 17 (бол., Гласс, Томасино), 13:08 — 2:0. Пьетранджело — 10 (Стивенсон, Кессел), 26:00 — 2:1. Пьетранджело — 11 (Маршессо, Айкел), 33:39 — 2:2. Гласс — 14 (бол., Новак, Бэрри), 63:30 — 3:2Вратари: Ланкинен — КуикШтраф: 6-8Броски: 27 (12+5+8+2) — 32 (14+12+6+0)

Победную шайбу забросил нападающий Коди Гласс на четвертой минуте овертайма, когда его команда играла в большинстве.

«Нэшвилл» — «Вегас» 3:2 ОТ

«Сент-Луис» — «Филадельфия» 4:2

В составе победителей одну из шайб провел Алексей Торопченко, поразивший пустые ворота. Он отличился девятый раз в сезоне.

«Сент-Луис» с 79 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» (71) идет 14-й на Востоке.

«Сент-Луис» — «Филадельфия» 4:2

«Калгари» — «Чикаго» 3:4

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Чикаго» — 3:4 (1:2, 1:0, 1:2) Голы: Атанасиу — 17 (Райхель, Тэйвз), 5:09 — 0:1. Тоффоли — 34, 11:52 — 1:1. Хайра — 5 (Катчук), 19:22 — 1:2. Хэнифин — 7 (Коулмэн, Юбердо), 31:44 — 2:2. Атанасиу — 18 (Райхель), 41:42 — 2:3. Вагнер — 1, 43:11 — 2:4. Баклунд — 18 (Хэнифин, Дюбе), 53:09 — 3:4Вратари: Маркстрем (57:15) — МразекШтраф: 0-2Броски: 36 (7+19+10) — 23 (11+4+8)

«Калгари» — «Чикаго» 3:4

«Ванкувер» — «Сиэтл» 2:5

В составе «Кэнакс» результативной передачей отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Одноклубники Кузьменко Илья Михеев и Василий Подколзин не принимали участия в матче по причине травм.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сиэтл» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) Голы: Петтерссон — 37 (Кузьменко, Джошуа), 4:31 — 1:0. Бовилье — 18 (Гарлэнд, Оман), 13:09 — 2:0. Гурд — 12 (Фреден), 16:58 — 2:1. Танев — 16 (мен.), 25:07 — 2:2. Эберле — 18, 30:40 — 2:3. Шварц — 20 (бол., Эберле, Спронг), 36:14 — 2:4. Бенайерс — 22 (п.в., Маккэн), 59:00 — 2:5Вратари: Делиа (57:19 — 59:00) — ДжонсШтраф: 13-15Броски: 18 (7+5+6) — 28 (8+18+2)

«Сиэтл» набрал 94 очка и занимает седьмое место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 12-й строчке — 75 очков.

«Ванкувер» — «Сиэтл» 2:5

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 1:3

В составе хозяев отличился Виктор Арвидссон. За «Эдмонтон» забросили Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Дарнелл Нерс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: Нюджент-Хопкинс — 36 (бол., Драйзайтль, Бушар), 31:30 — 0:1. Арвидссон — 25 (Мур), 50:26 — 1:1. Драйзайтль — 51 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 52:40 — 1:2. Нерс — 12 (п.в., Драйзайтль), 58:24 — 1:3Вратари: Копли (57:59 — 58:24) — СкиннерШтраф: 10-10Броски: 21 (3+11+7) — 33 (2+15+16)

«Лос-Анджелес» располагается на третьей строчке турнирной таблицы «Запада», «Эдмонтон» находится на втором месте.

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 1:3

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 3:4 ОТ

Благодаря этой победе «Колорадо» гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ. Команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 98 очками в 76 матчах. «Эвеланш» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) Голы: Дж. Джонсон — 2 (Байрам, Мальгин), 4:29 — 0:1. Родригес — 15 (Маккиннон, Рантанен), 6:24 — 0:2. Лабанк — 14 (Кутюр, Карлссон), 32:55 — 1:2. Маккиннон — 35 (Рантанен, Тэйвз), 37:54 — 1:3. Петерсон — 2 (бол., Гущин, Кутюр), 45:50 — 2:3. Лабанк — 15 (Грегор, Макдональд), 47:11 — 3:3. Маккиннон — 36 (Тэйвз), 63:13 — 3:4Вратари: Кяхкенен — ГеоргиевШтраф: 6-2Броски: 31 (7+11+9+4) — 42 (13+19+8+2)