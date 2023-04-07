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    Перед возвращением в Казань «Авангард» готов разрывать ради восстановления равенства

    «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
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    «Авангард» во второй встрече в Казани
    В четвертом матче серии финала Востока «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Апреля 2023 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 16:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Авангард»

    После крутого камбэка и поражения в первом матче «Авангард» восстановил равенство. Однако при 1:1 в серии перелома не случилось. Дома омичи вновь проиграли, а в противостоянии вперед вырвались казанцы — 1:2.

    В дебютном матче «Авангард» на морально-волевых перевел события в овертайм. В лайве Омск отлетал 0:2, но дубль Корбэна Найта, включая гол за 3.7 секунды до финальной сирены, перебросил матч за 60 минут игрового времени. Увы, на этапе до первого пропущенного «ястребы» срезались на 2-й минуте — 2:3 ОТ.

    Коэффициенты матча Авангард — Ак Барс

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    После обидного влета в дебюте финала Востока команда Михаила Кравеца добилась победы — 3:2. По ходу матча Омск гасил «барсов» со счетом 3:0, однако две пропущенные шайбы чуть не смазали концовку.

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    Победив на «Татнефть-Арене», «Авангард» должен был на хайпе выносить Казань у себя дома. Для этого он сделал многое: по шайбе вонзили Буше и Ткачев, но камбэк «Ак Барса» телепортировал матч в овертайм. Там Омск снова оказался срублен — 2:3 ОТ.

    «Ак Барс»

    В серии финала конференции «Ак Барс» не всегда выдавал космическую игру, но счет после трех встреч при этом в его пользу — 2:1. Повезло Казани начать противостояние с победы на своей территории — 3:2 ОТ.

    На старте первой встречи события для «Ак Барса» складывались идеально. За два периода по шайбе вонзил Дмитрий Кагарлицкий. Когда встреча дошла до овертайма, главным хайлайтером оказался Кирилл Панюков, который и забросил победную шайбу.

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    • Во время второй попытки на «Татнефть-Арене» камбэчить пришлось команде Зинэтулы Билялетдинова. Однако второй гол Дмитрий Юдин забил за 3 секунды до финальной сирены. «Авангард» не успел испугаться. Итог — домашнее поражение Казани — 2:3.

    При равенстве в серии «Ак Барс» примчал в Омск, где добился волевой победы — 3:2 ОТ. Свой камбэк-режим казанцы врубили в третьем периоде, когда по голу врезали Никита Евсеев и Александр Радулов. В овертайме «Авангард» прикончил Вадим Шипачев на временном отрезке 12:45.

    Коэффициенты

    На победу «Авангарда» букмекеры выгружают коэффициент 2.26, на ничью — 3.90, а на «Ак Барс» — 2.80.

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    Прогноз

    В преддверии повторной высадки в Казани «Авангард» не имеет права ошибаться. Возвращение на «Татнефть-Арену» при 1:3 приравнивается к самоубийству. В Омске ситуацию прекрасно понимают, поэтому со второй попытки они грохнут «барсов» на своем льду. Мощностей и класса для восстановления баланса достаточно.

    Ставка

    Традиционно раунд двух тяжеловесов Востока станет «низовым». Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 с коэффициентом 2.02.

    Доводить дело до овертайма омичам опасно. На этапе до первого гола они срезаются, поэтому предстоящий матч команда Кравеца постарается закрыть в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» победит за 2.26.

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    «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Перед возвращением в Казань «Авангард» готов разрывать ради восстановления равенства
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