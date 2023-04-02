Уничтожение «Локомотива», пустой камбэк «Авангарда», упорная битва в Питере

На прошлой неделе был определен последний участник финала конференций Кубка Гагарина, где соперники уже успели провести по одному матчу. В обеих парах победителя не могли найти в течение часа игрового времени. Обо всем произошедшем говорим в традиционном обзоре на LiveSport.Ru.

Зачеркнутые старания «Локомотива»

ЦСКА — «Локомотив». Полуфинал Запада ХК ЦСКА

Минувшая семидневка затронула две полуфинальные встречи. «Локомотив» уперто не хотел соскакивать с плей-офф, поэтому в понедельничной игре он вымучил победу, ставшую в серии третьей — 2:1. В первом периоде шайбу за Ярославль воткнул Егор Аверин, а решающий гол вонзил Александр Полунин.

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С посредственной игрой с малым количеством бросков в створ команда Игоря Никитина пролонгировала полуфинальный раунд. При 1:3 «Локо» показал запредельный характер, позволивший восстановить баланс. Со счетом 3:3 серия телепортировалась в Москву, где ЦСКА без альтернатив раздробил соперника — 5:0.

По голу и ассисту вмазали Андрей Светлаков и Антон Слепышев, еще одну шайбу врезал Владислав Каменев, а последний панч «Локомотив» получил от Михаила Григоренко, который продолжает владеть плей-офф. В данный момент форвард ЦСКА накрутил 16 очков (6+10) и десантировался на первое место в списке страйкеров Кубка Гагарина. Космические старания ярославцев москвичи переместили в корзину и успешно ее очистили.

«Ак Барс» и «Авангард» устроили триллер в Казани

«Ак Барс» вырывает победу у «Авангарда» https://www.ak-bars.ru/

В Казань «Авангард» мчал с 8-матчевой победной серией и с восстановленной силой после продолжительного отдыха. «Ак Барс» же перед финалом Востока провел шесть заходов с «Адмиралом», три из которых прошли во Владивостоке — тот еще челлендж для первого клуба конференции. В таком состоянии команда Зинэтулы Билялетдинова могла откатать унылую тухлятину, но предпочла выдать огненное шоу.

По ходу встречи «Ак Барс» взял игру под контроль и гасил «Авангард» в две шайбы. По голу в каждом периоде бахнул Дмитрий Кагарлицкий, который в плей-офф скосил 11 очков (6+5). На второй перерыв Казань уходила при 2:0 — счете, который был актуальным 9 минут третьих двадцати. Для «барсов» в 99% случаев это жирнейшая фора.

Однако в лист хайлайтеров решил ворваться Корбэн Найт, который оглушил «Ак Барс» двумя шайбами в большинстве. Вторую 32-летний нападающий вбил за 3.7 секунды до финальной сирены , да еще и в результате красиво расчерченной атаки со смарт-пасами Ткачева и Телегина.

Крутейший в текущем Кубке Гагарина камбэк задохнулся в вакууме спустя пару минут после старта овертайма. Хедлайнером этапа до первой заброшенной стал Кирилл Панюков, который ввалил шайбу в верхний угол с передачи Кирилла Семенова. Атака получилась будничной, зато ее результат подарил Казани дикие эмоции.

Резиновый раунд в «Ледовом»

СКА — ЦСКА. Матч в «Ледовом» ХК ЦСКА

В две предыдущие серии ЦСКА вкопал бесчисленный запас сил. Но за 14 матчами недавнего прошлого последовал лютый финальный заход, который затянулся на три овертайма. Откуда у москвичей силы — необъяснимая природная головоломка, но при этом им удалось прикончить СКА на временном отрезке 2:23 пятой по хронологии двадцатиминутки.

В лайв-режиме нон-стоп рубки в «Ледовом» ЦСКА добился раннего преимущества. Спустя минуту после старта игры столичные гости находились в позиционной атаке, во время которой Михаил Григоренко одурачил весь Питер, когда вместо удара смоделировал пас на Максима Мамина, являющегося вторым лучшим форвардом ЦСКА в плей-офф (6+6). Первый — сам Григоренко.

Вторая двадцатиминутка оказалась за командой Ротенберга. За 6 минут СКА воткнул двушку. Сперва подфартило Святославу Гребенщикову. 28-летний страйкер выехал в буллитоподобную контратаку и пропихнул шайбу между ног Рейдеборну. Следом забил Никишин. Александр врезал дальний бросок, который влетел в раму на гиперзвуке.

Обнулить гандикап СКА парням Сергея Федорова удалось за пару минут до финальной сирены. Свой седьмой гол в Кубке Гагарина-2022/23 выгрыз Владислав Каменев, когда ЦСКА докатывал игру с пустыми воротами.

Довести до хэппи-энда эпичный камбэк удалось не сразу. Команды резались в хоккей еще два полных овертайма и пару минут третьего сверху. Победу ЦСКА принес Никита Нестеров, пушечно попавший с синей линии. До рекорда по продолжительности игр между СКА и ЦСКА в Кубке Гагарина (113:51) соперникам не хватило чуть больше 11 минут (102:24), но вряд ли этот факт хоть как-то способен опечалить москвичей.

Кубок Гагарина-2022/23: расписание новой недели

Понедельник, 3 апреля

«Ак Барс» — «Авангард» (1:0), 19:30 мск.

Вторник, 4 апреля

СКА — ЦСКА (0:1), 19:30 мск.

Среда, 5 апреля

«Ак Барс» — «Авангард», 16:30 мск.

Четверг, 6 апреля

ЦСКА — СКА, 19:30 мск.

Пятница, 7 апреля

«Авангард» — «Ак Барс», 16:30 мск.

Суббота, 8 апреля

ЦСКА — СКА, 17:00 мск.