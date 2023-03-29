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    Никитин: Два очень быстрых гола показались легкими

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    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:5) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «ЦСКА с победой. Хорошая серия. К сожалению, заключительный матч получился таким. Думаю, мы все проанализируем, разберемся.

    Сейчас можно много чего наговорить. Нужно было проявлять мастерство. Два очень быстрых гола показались легкими. Одной команде это придало уверенность, а у второй немного забрало. Думаю, в этом проблема.

    Если бы забил Шалунов, все могло перевернуться? Я и говорю, что могло. В хоккее вот так. Иногда нелогичные вещи случаются, но они, наверное, в чем-то закономерны. Мы разберемся с этим. Не скажу, что мы наиграли на 0:5. Но выглядел каждый гол немного некрасиво», — приводит слова Никитина «Спорт-Экспресс».

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    • Таким образом, ЦСКА победил «Локомотив» в серии со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

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