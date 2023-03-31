Федоров назвал СКА агрессивным и быстрым соперником

Главный тренерподелился ожиданиями от финальной серии Западной конференции со

«Сегодня была задача немножко пропотеть. Хотели наладить контакт с шайбой, клюшкой. Чуть-чуть мы поиграли, сделали одно упражнение "три в два". Ребята показали хорошие качества. Я тоже надел щитки и поиграл с ребятами? Ничего особенного. Просто у нас было 13 нападающих, и в данной встрече я смог помочь команде. В одной зоне мы играли "пять на пять", а в другой — "шесть на шесть", нужно было уравнять составы. Это не обычная практика, я очень устал, буду тренироваться.

Во всех четырёх победных матчах с "Локомотивом" ЦСКА наносил гораздо меньше бросков, чем соперник, "Локомотив" тоже дважды побеждал по такой схеме? Как будет в следующей серии, если честно, не знаю. Есть определённые мысли, мы готовимся к сопернику. В плане предыдущей серии — было по-разному. В концовке серии мы перебросали "Локомотив", но проиграли. Они нас перебросали — мы выиграли. Всё зависит от накала встречи, от подготовки команд. Главный фокус — на психологии, исполнении всех технико-тактических моментах, самоотдаче.

Что более закономерно — игра условно вторым номером с небольшим количеством бросков и победой или важный фактор — бросать с лучшей реализацией? И так и так хорошо, если есть результат. Вторым номером, первым — мне не нравятся такие высказывания. Как можно играть первым номером без шайбы? Это хоккей Советского Союза, где было много тренировок, и все игроки были настолько талантливые, что четвёртое звено могло обыграть любое первое. Без шайбы мы играем чуть-чуть консервативнее, но при каждой возможности сразу играем в давление.

Шайбу можно отдать сознательно, не биться за неё? Никто ничего отдавать не собирается. Но иногда бывает так, что сразу не определишь, в какую сторону шайба будет двигаться. Есть определённые подкаты, где мы загоняем соперника или он нас. И после этого уже идёт активный хоккей. Присутствует в хоккее прелюдия к тому, куда вектор атаки будет развиваться.

Предыдущие две серии были очень сложными, в семь матчей каждая, в глазах общественности СКА сейчас является фаворитом серии? Я рад, что общественность за нами следит, это их мнение. У нас были не проходные серии. Мы не смотрим назад, не думаем о том, что было. Готовимся к первому матчу, к агрессивному и быстрому сопернику, который умеет и любит играть с шайбой. Поживём — увидим», — приводит слова Федорова официальный сайт ЦСКА.

Команды проведут первый матч противостояния через два дня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге.