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    «Рейнджерс» включат киллер-мод в матче с «Тампой-Бэй»

    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 3.00) на хоккейный матч НХЛ 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
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    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 6 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Апреля 2023 года

    «Рейнджерс»

    Манхэттенская команда мечты в текущей регулярке откатала 77 матчей, в которых заработала 101 очко. В Восточной конференции она занимает четвертое место с перспективами подвинуть третий «Нью-Джерси».

    С 24 по 29 марта «Рейнджерс» приняли участие в победном спринте, в период которого преодолели три подряд препятствия. Поочередно Нью-Йорк скосил «Каролину» (2:1), «Флориду» (4:3) и «Коламбус» (6:2).

    После уничтожения главного лузера Востока команда Жерара Галлана взяла тайм-аут. Два следующих матча закончились потерями очков. Турнирно значимое поражение шарахнуло по «рейнджерам» в «Пруденшал Центре», где они уступили «Нью-Джерси» (1:2).

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    За Ньюарком последовала высадка на лед «Баффало», где случился влет в овертайме (2:3 ОТ). Зато последнюю встречу «Рейнджерс» вновь отыграли на ультранастройках. На «Кэпитал Уан Арене» гости с Бродвея протаранили «Вашингтон» (5:2).

    «Тампа-Бэй»

    Экс-финалист последнего Кубка Стэнли вновь прошел кубковую квалификацию. В 77 играх «Лайтнинг» достались 96 очков и шестая строчка на Востоке. Дистанция между пятым «Торонто» — 4 балла при встрече «Лифс» в запасе.

    В 20-х числах прошлого месяца «Тампу-Бэй» задушила 4-матчевая минусовая серия, в период которой она не заработала ни одного очка. Дважды в ворота «Лайтнинг» забрасывали по 5+ шайб. Для клуба хай-класса это хилая статистика.

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    • Стартовала турнирно нищая серия «Болтс» на «Амали Арене», где те разгромно проиграли «Нью-Джерси» (2:5). Все остальное команда Джона Купера слила в гостях. В лист соперников вошли «Монреаль» (2:3), «Оттава» (2:7) и «Бостон» (1:2).

    После затяжного по меркам «Тампы-Бэй» периода срезок стартовал победный цикл. В трех подряд матчах «Лайтнинг» уложили конкурентов по-крупному. Так, парни Купера казнили «Каролину» (4:0), «Вашингтон» (5:1) и «Айлендерс» (5:0).

    Коэффициенты

    На «Рейнджерс» букмекеры выгружают коэффициент 2.31, на ничью — 3.90, а на «Тампу-Бэй» — 2.75.

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    Прогноз

    После двух страйков «Рейнджерс» вновь добились крупной победы. В столице ими был уничтожен полумертвый «Вашингтон». Вероятно, следующей в лед впечатают «Тампу».

    «Лайтинг» мчат в Нью-Йорк с победным бэкграундом, но при этом на дистанции команда, которая недавно квалифицировалась в плей-офф, по-прежнему смотрится тухло. «Рейнджерс» в текущем сезоне инстинктивно чувствуют слабости топов. Учитывая неидеальную форму «Болтс», шансы на +2 у команды Галлана максимально высоки.

    Ставка

    В родном «Сквер Гарден» ньюйоркцы срубят «Тампу» и сделают еще одно подтягивание к топ-3 на Востоке. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьют в каждом периоде за 3.00.

    Учитывая потенциально высокую результативность, Панарин, Тарасенко и компания смогут достать два балла. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» победят за 2.31.

    Давно манхэттенская бригада не выносила «Тампу» по-крупному. Именно в текущем распределении сил эту статистику можно скорректировать. Еще один хороший вариант для ставки — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 с коэффициентом 2.17.

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    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» включат киллер-мод в матче с «Тампой-Бэй»
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