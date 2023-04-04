НХЛ. «Даллас» вышел в плей-офф, первый дубль Дорофеева в НХЛ помог «Вегасу» обыграть «Миннесоту»

«Миннесота» — «Вегас» 3:4 Б

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы. Для него это первый дубль в НХЛ. Одноклубник Дорофеева нападающий Иван Барбашев результативными действиями не отметился. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не участвовал в матче, у россиянина травма верхней части тела.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вегас» — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Колесар — 8 (Хаттон, Блюгерс), 9:59 — 0:1. Духайм — 9 (Ривз, Девар), 23:36 — 1:1. Клингберг — 10 (бол., Болди, Зуккарелло), 33:57 — 2:1. Дорофеев — 6 (Смит, Карлссон), 36:34 — 2:2. Болди — 30 (Эрикссон Эк, Юханссон), 39:19 — 3:2. Дорофеев — 7 (Карлссон, Айкел), 59:25 — 3:3Победный буллит: СмитВратари: Густавссон — БроссуаШтраф: 10-8Броски: 33 (12+11+8+2) — 26 (8+9+8+1)

«Вегас» со 103 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Миннесота» (98) идет четвертой. До окончания регулярного чемпионата осталось пять матчей.

«Миннесота» — «Вегас» 3:4 Б

«Даллас» — «Нэшвилл» 5:1

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев льда Джейсон Робертсон — гол и три результативные передачи. Нападающий Евгений Дадонов завершил встречу без набранных очков. Нападающий «Предаторз» Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности «-2», Егор Афанасьев — с «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Нэшвилл» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Голы: Хинтц — 35 (Робертсон, Павелски), 4:21 — 1:0. Миллер — 5 (Факса, Гленденинг), 32:31 — 2:0. Павелски — 25 (бол., Хейсканен, Робертсон), 36:07 — 3:0. Робертсон — 43 (бол., Хейсканен, Бенн), 48:29 — 4:0. Сегин — 20 (Робертсон, Сутер), 54:23 — 5:0. Фут — 2, 55:10 — 5:1Вратари: Уэджвуд — СаросШтраф: 6-10Броски: 25 (10+6+9) — 27 (10+9+8)

Благодаря этой победе «Даллас» вышел в плей-офф. На данный момент он с 98 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Нэшвилл» с 84 очками — на 10-й строчке.

«Даллас» — «Нэшвилл» 5:1

«Сиэтл» — «Аризона» 8:1

В составе победителей дубль оформил Джаред Макканн. Еще по голу забили Джордан Эберле, Карсон Суси, Уильям Борген, Оливер Бьеркстранд, Морган Гики и Райан Донато.

Автором единственной шайбы «Койотис» стал Лоусон Круз. Голкипер Иван Просветов отразил 24 броска из 32.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Аризона» — 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) Голы: Эберле — 17 (бол., Спронг, Шульц), 4:54 — 1:0. Маккэн — 36 (мен., Бенайерс), 15:07 — 2:0. Крауз — 23 (Маччелли, Маккей), 24:44 — 2:1. Соуси — 3 (Спронг, Данн), 31:58 — 3:1. Маккэн — 37 (Соуси), 35:03 — 4:1. Борген — 3 (Веннберг, Гики), 41:18 — 5:1. Бьоркстранд — 19 (Данн, Ларссон), 51:01 — 6:1. Гики — 8 (бол., Донато, Гурд), 58:05 — 7:1. Донато — 14 (Танев, Шульц), 59:33 — 8:1Вратари: Грубауэр — ПросветовШтраф: 31-49Броски: 32 (11+10+11) — 22 (7+8+7)

«Сиэтл» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 76 матчах. «Аризона» находится на 13-й строчке с 67 очками.