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    «Лавины» накроют «акул» с головой

    «Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 05 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «САП Центре» 05 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2023 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 05:30 Колорадо Колорадо
  • НХЛ
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    «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» в последних матчах не на шутку разошёлся и в последних поединках выиграл аж три матча кряду, чего с командой Куинна не случалось с самого начала регулярного сезона.

    Но, как не прискорбно это признавать, в матче с «Колорадо» все закончится, а коллектив из Денвера преподаст мастер-класс калифорнийскому коллективу.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Колорадо

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    У калифорнийской команды 59 очков за 76 сыгранных матчей, и уже не последнее место в конференции, а 14. В четырех из пяти последних очных противостояний калифорнийский клуб проигрывал своему сопернику.

    «Колорадо»

    «Колорадо» за 12 последних матчей проиграл всего лишь два раза, и там соперниками были далеко не такие слабые клубы, как «Сан-Хосе». Сложно представить, что должно произойти, чтобы клуб Беднара проиграл в предстоящем матче.

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    За четыре последних матча против «акул» подопечные Беднара отправили в их ворота 21 (!) шайбу. В предстоящей игре этот показатель ещё больше пополнится.

    Сейчас «лавины» находятся на шестой строчке в своей конференции, имея в своем активе 96 очков после 75 сыгранных матчей. Клуб из Денвера проиграл только одну игру «Далласу» за пять последних очных встреч, и то это случилось два года назад.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.75, на ничью — 4.50, на гостей — 1.74.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости налегке разберутся со своим соперником.

    Альтернативный прогноз: Матч будет изобиловать голами.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.74.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65.

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    «Сан-Хосе» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Лавины» накроют «акул» с головой
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