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    «Айлендерс» воспользуются проблемами «Каролины»

    «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.36) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Айлендерс»
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    Кайл Палмьери
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «PNC-арене» 3 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2023 года

    «Каролина»

    В 74 играх клуб из Роли достал 103 очка. В Восточной конференции он по-прежнему удерживает второе место, но отбиваться от «Нью-Джерси» становится труднее. Сейчас между ними 1 балл разницы.

    В первой половине марта у «Каролины» не было особых поводов для беспокойства: команда выдала будничную беспроигрышную серию и упрочила вторую позицию в конференции. Однако с 12-го числа начался период спада.

    Если говорить о пяти последних матчах, то в них «Харрикейнз» выиграли всего раз. Дома команда Рода Бриндамора прибила такой же полупроблемный «Торонто» (5:3).

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    До матча с «Лифс» «Каролина» на «PNC-арене» срезалась «Рейнджерс» (1:2), а затем при домашней толпе отлетела от «Бостона» (3:4 Б) и «Тампы» (0:4). Другую неудачную встречу «Кейнс» провели в Мичигане, где проиграли «Детройту» (2:3).

    «Айлендерс»

    Обитатели Лонг-Айленда откатали 76 раундов, в которых собрали 87 очков. В Восточной конференции они с комфортом обосновались на седьмой строчке, опережая на 3 балла восьмой «Питтсбург».

    Во второй половине марта «Айлендерс» вмазали короткую, но при этом хорошую победную серию, в период которой переехали «Анахайм» (6:3), «Сан-Хосе» (4:1) и «Торонто» (7:2). Но на крупные победы «Айлс» угрохали немало сил, из-за чего не вывезли следующие будничные встречи.

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    • 25 марта команда Лэйна Ламберта должна была разбирать полумертвый «Коламбус», однако проиграла тому в овертайме (4:5 ОТ). Вдогонку ньюйоркцы на «UBS Арене» откатали сырой матч с «Баффало» (0:2).

    Мариновать минусовую серию дольше «Айлендерс» не захотели. Уже в следующем туре они протаранили «Нью-Джерси» (5:1). А во встрече 30 марта «Айлс» вырвали победу у «Вашингтона» (2:1 Б).

    Коэффициенты

    На «Каролину» букмекеры выгружают коэффициент 2.05, на ничью — 3.90, а на «Айлендерс» — 3.25.

    Прогноз

    Актуальная серия поражений «Харрикейнз» + травмы Андрея Свечникова и Теуво Терявяйнена не накидывают уверенности команде Бриндамора в конце чемпионата. Сейчас «Каролина» рискует потерять вторую позицию на Востоке, но вряд ли это волнует ее будущего соперника.

    По своим текущим меркам «Айлендерс» сейчас близки к прайму. Несмотря на эпизодические помутнения, ньюйоркцы выдают сильные матчи, причем иногда валят даже топов. Пока в Роли соперник страдает ментально, «Айлс» вправе рассчитывать на +2 на его льду.

    Ставка

    С «Каролиной» периода второй половины марта команда Ламберта в силах разобраться. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят в матче за 2.36.

    Но валить «Харрикейнз» на их льду крупно — роскошь даже в нынешних условиях. Если Нью-Йорк и отпразднует победу, то сделает это без результативного размаха. Наш альтернативный вариант — «Айлендерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.50.

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    «Каролина» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Айлендерс» воспользуются проблемами «Каролины»
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