НХЛ. «Калгари» вырвал победу у «Ванкувера», «Рейнджерс» уступили «Баффало»

«Калгари» забил победный гол в матче с «Ванкувером» в овертайме

«Баффало» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ

Автором победного гола стал нападающий «Баффало» Джефф Скиннер, забросивший 32-ю шайбу в этом сезоне.

Голкипер «Баффало» Девон Леви выиграл дебютный матч в чемпионате НХЛ в возрасте 21 года и 94 дней. В более раннем возрасте в истории клуба среди голкиперов это удалось лишь Тому Баррассо (в 18 лет и 188 дней) и Дарену Пуппе (в 20 лет и 223 дня).

«Баффало» выиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Петерка — 11 (Козенс, Куинн), 11:20 — 1:0. Гринуэй — 4 (Миттельштадт, Далин), 27:39 — 2:0. Какко — 14 (Хытил, Лафренье), 32:17 — 2:1. Фокс — 12 (Гудроу, Мотт), 49:45 — 2:2. Скиннер — 32 (Миттельштадт, Пауэр), 61:50 — 3:2Вратари: Леви — ГалакШтраф: 2 — 4Броски: 34 (11+13+9+1) — 33 (2+9+20+2)

«Баффало» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ

«Виннипег» — «Детройт» — 6:2

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился двумя результативными передачами. Российский хоккеист набрал 8 (2+6) очков в 14-ти матчах за канадский клуб. Всего в этой «регулярке» он провел 71 матч и набрал 23 (8+15) очка.

«Детройт» уже потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Детройт» — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) Голы: Коннор — 29 (Диллон, Шайфли), 6:56 — 1:0. Уилер — 16 (Элерс, Наместников), 11:57 — 2:0. Шайфли — 39 (Пионк, Коннор), 13:34 — 3:0. Демело — 5 (Эпплтон, Лаури), 21:20 — 4:0. Нидеррайтер — 23 (Эпплтон, Демело), 33:42 — 5:0. Элерс — 10 (Уилер, Наместников), 45:07 — 6:0. Перрон — 19 (бол., Зайдер, Ларкин), 50:41 — 6:1. Велено — 8 (Лафф, Эрне), 51:02 — 6:2Вратари: Хеллибак — ХелльбергШтраф: 2 — 6Броски: 29 (11+10+8) — 25 (4+7+14)

«Виннипег» — «Детройт» — 6:2

«Ванкувер» — «Калгари» — 4:5 ОТ

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал автором результативной передачи в эпизоде со вторым голом в ворота «Калгари». Россиянин набрал 69 (37+32) очка в 74 матчах сезона.

«Калгари» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Калгари» — 4:5 ОТ (1:0, 3:3, 0:1, 0:1) Голы: Гарлэнд — 14, 8:30 — 1:0. Петтерссон — 36 (бол., Хьюз, Кузьменко), 20:36 — 2:0. Тоффоли — 32 (Манджапане), 22:55 — 2:1. Коулмэн — 18 (Баклунд, Стэчер), 29:00 — 2:2. Макдоноу — 1 (Дрис, Студника), 32:12 — 3:2. Стэчер — 2 (Кадри, Дюбе), 35:52 — 3:3. Бовилье — 17 (Оман, Майерс), 36:06 — 4:3. Юбердо — 15 (бол., Хэнифин, Уигар), 56:47 — 4:4. Тоффоли — 33 (Баклунд, Уигар), 63:27 — 4:5Вратари: Демко — МаркстремШтраф: 12 — 4Броски: 19 (6+6+2+5) — 41 (11+15+11+4)

«Ванкувер» — «Калгари» — 4:5 ОТ

«Аризона» — «Даллас» — 2:5

«Аризона» потерпела шестое поражение подряд. «Даллас» выиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Даллас» — 2:5 (2:1, 0:2, 0:2) Голы: Павелски — 23 (Линделл, Робертсон), 1:23 — 0:1. Вялимяки — 4 (бол., Келлер, Бойд), 5:32 — 1:1. Маккей — 3 (Бойд, Фишер), 15:14 — 2:1. Хинтц — 34 (Робертсон, Хейсканен), 20:53 — 2:2. Робертсон — 42 (Хинтц, Хейсканен), 39:38 — 2:3. Бенн — 32 (бол., Робертсон, Хейсканен), 44:56 — 2:4. Доми — 20 (п.в., Линделл), 58:59 — 2:5Вратари: Веймелка (57:28 — 58:59) — ЭттингерШтраф: 10 — 4Броски: 17 (9+4+4) — 31 (8+11+12)