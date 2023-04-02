«Монреаль»
«Монреаль» после двух ярких побед потерпел два поражения и на таком контрасте будет принимать статусную «Каролину».
Сложно предугадать, в каком настроении перед игрой с «Харрикеинз» будут хозяева, но чем сильнее соперник, тем они больше оказываются сопротивление.
«Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции, и победа в предстоящем ничего не изменит, кроме как только поднимет дух подопечных Сан-Луи на остаток сезона.
«Каролина»
«Каролина» в последних матчах не играет даже на половину от своих возможностей, поэтому в предстоящем поединке против «Монреаля» могут возникнуть проблемы с добычей необходимого результата.
За пять последних встреч подопечные Бриндамора одержали всего лишь одну победу, которая пришлась на игре против мощного «Торонто» (5:3).
Коллектив из Роли имеет 103 набранных балла за 74 проведенных матча и занимает по-прежнему второе место на Востоке.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.32, на ничью — 5.10, на гостей — 1.70.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости прервут неудачную серию матчей.
Альтернативный прогноз: В матчах с участием «Монреаля» не бывает мало заброшенных шайб по определению.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.