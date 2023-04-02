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    Хозяева дадут бой лидеру сезона?

    «Монреаль» — «Каролина». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Каролина»
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    «Монреаль»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Белл Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2023 года

    «Монреаль»

    «Монреаль» после двух ярких побед потерпел два поражения и на таком контрасте будет принимать статусную «Каролину».

    Сложно предугадать, в каком настроении перед игрой с «Харрикеинз» будут хозяева, но чем сильнее соперник, тем они больше оказываются сопротивление.

    «Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции, и победа в предстоящем ничего не изменит, кроме как только поднимет дух подопечных Сан-Луи на остаток сезона.

    «Каролина»

    «Каролина» в последних матчах не играет даже на половину от своих возможностей, поэтому в предстоящем поединке против «Монреаля» могут возникнуть проблемы с добычей необходимого результата.

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    За пять последних встреч подопечные Бриндамора одержали всего лишь одну победу, которая пришлась на игре против мощного «Торонто» (5:3).

    Коллектив из Роли имеет 103 набранных балла за 74 проведенных матча и занимает по-прежнему второе место на Востоке.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.32, на ничью — 5.10, на гостей — 1.70.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости прервут неудачную серию матчей.

    Альтернативный прогноз: В матчах с участием «Монреаля» не бывает мало заброшенных шайб по определению.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.

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    «Монреаль» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева дадут бой лидеру сезона?
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