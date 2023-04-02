В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Белл Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

«Монреаль» после двух ярких побед потерпел два поражения и на таком контрасте будет принимать статусную «Каролину».

Сложно предугадать, в каком настроении перед игрой с «Харрикеинз» будут хозяева, но чем сильнее соперник, тем они больше оказываются сопротивление.

«Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции, и победа в предстоящем ничего не изменит, кроме как только поднимет дух подопечных Сан-Луи на остаток сезона.

«Каролина»

«Каролина» в последних матчах не играет даже на половину от своих возможностей, поэтому в предстоящем поединке против «Монреаля» могут возникнуть проблемы с добычей необходимого результата.

За пять последних встреч подопечные Бриндамора одержали всего лишь одну победу, которая пришлась на игре против мощного «Торонто» (5:3).

Коллектив из Роли имеет 103 набранных балла за 74 проведенных матча и занимает по-прежнему второе место на Востоке.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.32, на ничью — 5.10, на гостей — 1.70.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости прервут неудачную серию матчей.

Альтернативный прогноз: В матчах с участием «Монреаля» не бывает мало заброшенных шайб по определению.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.