ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Боруссия»Чемпионские гонки, места в еврокубках, вылеты и битва за честь. За чем следить в топ-5 лигах Европы Маурисио ПочеттиноТренерская карусель. Как сборная Бразилии может помочь Почеттино оказаться в «Реале» UFLUFL: шесть главных моментов, увиденных в геймплейном видео
  • 14:59
    • Организаторы Уимблдона объявили о допуске к турниру российских и белорусских теннисистов
  • 14:32
    • Артета в 4-й раз за сезон признан лучшим тренером месяца в АПЛ
  • 13:18
    • Сака стал лучшим игроком месяца в АПЛ
    Все новости спорта

    Макдэвид и компания разорвут трупный «Анахайм»

    «Эдмонтон» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Анахайм Дакс
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Анахайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коннор Макдэвид
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 2 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    Канадцы из Альберты провели 76 матчей, в которых срубили 97 очков. В Западной конференции они занимают третье место и по дополнительным показателям отстают от второй «Миннесоты», откатавшей на игру меньше.

    Во второй половине марта «Эдмонтон» проводит игры на ультранастройках и перемалывает почти всех, кто попадается в календаре. Еще недавно «Ойлерз» зарядили 5-матчевую серию без поражений, а единственную срезку с 15-го числа допустили в домашней встрече с «Вегасом» (3:4 ОТ).

    После проигранного матча лидеру Запада команда Джея Вудкрофта слепила новую победную серию. В данный момент в нее вошли три жертвы. Первой «Эдмонтон» завалил «Аризону» в Темпе (5:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Второе убийство «Ойлерз» совершили на территории Невады, где влепили мощную ответку «Вегасу» (7:4). В последней встрече канадцы при родных трибунах спокойно разобрались с «Лос-Анджелесом» (2:0).

    «Анахайм»

    «Дакс» остаются одним из самых турнирно ограниченных коллективов чемпионата. В 75 матчах команда из Калифорнии срезала всего 56 очков и застряла на 15-м месте в Западной конференции.

    Кризис «Анахайма» продолжается. Команда серийно терпит неудачи и почти забыла о победах. Последний раз +2 в ее турнирные резервы прилетели 18 марта. Тогда в «Хонда Центре» калифорнийцы перебили «Коламбус» (7:4).

  • НХЛ. «Бостон» стал победителем кубка Президента, Макдэвид забил 300-й гол в карьере, «Тампа» разгромила «Вашингтон»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 марта
  • Сегодня

    • После разборок лузеров команду Далласа Икинса накрыл очередной минусовый отрезок — шесть подряд поражений, все в основное время. Новая волна депрессии началась с домашней встречи с «Ванкувером» (1:2).

    Дальше на своей арене «Дакс» отлетели от «Калгари» (1:5), «Виннипега» (2:3), «Сент-Луиса» (3:6) и «Колорадо» (1:5). Последний матч «Анахайм» провел на площадке «Сиэтла». Но смена обстановки не уберегла калифорнийцев от свежего разгрома (1:4).

    Коэффициенты

    На «Эдмонтон» букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.30, а на «Анахайм» — 5.80.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    За последний период регулярки «Ойлерз» солидно прокачались в таблице, но нажимать на «стоп» они не планируют. Впереди появилась реальная перспектива закуситься с «Вегасом» и «Миннесотой» за лидерство. В погоне за первой строчкой канадцы не заметят соперника уровня «Анахайма». На своем льду они размажут горе-команду из Калифорнии.

    Ставка

    В прошлой игре Коннор Макдэвид ввалил 300-ю шайбу в карьере. Забросил он ее в ворота «Кингз». Теперь на очереди другой калифорнийский соперник. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» забьет во всех периодах за 1.96.

    В четырех матчах из пяти последних в ворота «Дакс» закидывали по 5+ голов. Если это удавалось сделать «Калгари», «Виннипегу» или «Сент-Луису», то чем «Ойлерз» хуже? Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 4.5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Дженоа — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дандолк — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.58
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алькарас — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эдмонтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. Макдэвид и компания разорвут трупный «Анахайм»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры