В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 2 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадцы из Альберты провели 76 матчей, в которых срубили 97 очков. В Западной конференции они занимают третье место и по дополнительным показателям отстают от второй «Миннесоты», откатавшей на игру меньше.

Во второй половине марта «Эдмонтон» проводит игры на ультранастройках и перемалывает почти всех, кто попадается в календаре. Еще недавно «Ойлерз» зарядили 5-матчевую серию без поражений, а единственную срезку с 15-го числа допустили в домашней встрече с «Вегасом» (3:4 ОТ).

После проигранного матча лидеру Запада команда Джея Вудкрофта слепила новую победную серию. В данный момент в нее вошли три жертвы. Первой «Эдмонтон» завалил «Аризону» в Темпе (5:4).

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Второе убийство «Ойлерз» совершили на территории Невады, где влепили мощную ответку «Вегасу» (7:4). В последней встрече канадцы при родных трибунах спокойно разобрались с «Лос-Анджелесом» (2:0).

«Анахайм»

«Дакс» остаются одним из самых турнирно ограниченных коллективов чемпионата. В 75 матчах команда из Калифорнии срезала всего 56 очков и застряла на 15-м месте в Западной конференции.

Кризис «Анахайма» продолжается. Команда серийно терпит неудачи и почти забыла о победах. Последний раз +2 в ее турнирные резервы прилетели 18 марта. Тогда в «Хонда Центре» калифорнийцы перебили «Коламбус» (7:4).

После разборок лузеров команду Далласа Икинса накрыл очередной минусовый отрезок — шесть подряд поражений, все в основное время. Новая волна депрессии началась с домашней встречи с «Ванкувером» (1:2).

Дальше на своей арене «Дакс» отлетели от «Калгари» (1:5), «Виннипега» (2:3), «Сент-Луиса» (3:6) и «Колорадо» (1:5). Последний матч «Анахайм» провел на площадке «Сиэтла». Но смена обстановки не уберегла калифорнийцев от свежего разгрома (1:4).

Коэффициенты

На «Эдмонтон» букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.30, а на «Анахайм» — 5.80.

Прогноз

За последний период регулярки «Ойлерз» солидно прокачались в таблице, но нажимать на «стоп» они не планируют. Впереди появилась реальная перспектива закуситься с «Вегасом» и «Миннесотой» за лидерство. В погоне за первой строчкой канадцы не заметят соперника уровня «Анахайма» . На своем льду они размажут горе-команду из Калифорнии.

Ставка

В прошлой игре Коннор Макдэвид ввалил 300-ю шайбу в карьере. Забросил он ее в ворота «Кингз». Теперь на очереди другой калифорнийский соперник. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» забьет во всех периодах за 1.96.

В четырех матчах из пяти последних в ворота «Дакс» закидывали по 5+ голов. Если это удавалось сделать «Калгари», «Виннипегу» или «Сент-Луису», то чем «Ойлерз» хуже? Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 4.5 за 2.05.