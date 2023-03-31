В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 31 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В 74 матчах группировка из Джерси прикарманила 100 очков. В Восточной конференции она по-прежнему занимает третье место и отстает от второй «Каролины» на 3 балла. Соперник из Роли провел на игру меньше.

Во второй половине марта у «Нью-Джерси» прибавилось количество минусовых матчей. Сперва была серия из трех подряд поражений, а затем новый неудачный период, стартовавший после крупной победы над «Тампой» (5:2).

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После встречи с «Лайтнинг» команда Линди Раффа вышла на лед четырежды. В трех заходах «Девилз» оставили в лузерах. Потерями очков закончились их матчи с «Миннесотой» (1:2 ОТ) и «Баффало» (4:5).

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Единственной победы за это время «Нью-Джерси» добился в домашней игре с «Оттавой» (3:5). Последний раунд «Девс» откатали на льду «Айлендерс», где все завершилось разгромной потерей (1:5).

«Рейнджерс»

Ньюйоркцы с Манхэттена откатали 74 матча и смогли скосить 98 очков. В Восточной конференции команда обосновалась на четвертом месте. От пятого «Торонто» она отлепилась на 1 балл, а от будущего соперника — на 2.

«Рейнджерс» во второй половине марта проводят сочные матчи, которые часто заканчиваются крупными победами. Так, пару недель назад ньюйоркцы откатали серию из четырех побед, стабильно забрасывая по 4+ шайбы.

Единственное поражение команда Жерара Галлана поймала 22-го числа. Дома она закусилась с «Каролиной» (2:3). Но уже в следующем матче «рейнджеры» отняли +2 у «Харрикейнз» на их территории (2:1).

После стыковых раундов с «Каролиной» ньюйоркцы снова вернулись к крупным победам. На морально-волевых они вытащили игру с «Флоридой» (4:3), а затем мощно проехались по «Коламбусу» (6:2).

Коэффициенты

Победу «Нью-Джерси» букмекеры рассматривают за 2.45, ничью — за 3.90, а победу «Рейнджерс» — за 2.60.

Прогноз

«Нью-Джерси» продолжает рубиться за топ-3 на Востоке, но в великие планы «Девилз» вклиниваются последние результаты, в которых количество поражений преобладает над числом побед.

«Рейнджерс» же провели серию топовых матчей, благодаря чему подошли к «Девилз» практически вплотную. В очной игре они могут сравняться с прямым конкурентом по очкам . Учитывая при этом близкую к идеалу форму, команда Галлана вправе рассчитывать на уверенную победу.

Ставка

В «Пруденшал Центре» у хозяев отожмут пару баллов и расшатают под ними третью позицию в конференции. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.60.

Возиться или катать встречу вполсилы даже с понурым «Нью-Джерси» опасно. Понимая это, парни Галлана постараются взять матч под контроль и не отпускать соперника в течение всего часа. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» не проиграют ни одного периода с коэффициентом 3.40.

В пяти победных матчах из шести последних ньюйоркцы вколачивали по 4+ шайбы. Кажется, бродвейские суперфорварды в данный момент не планируют брать паузу. Еще один хороший вариант для ставки — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.00.