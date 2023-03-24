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    Серия поражений «Тампы» будет остановлена в ближайшем матче

    «Оттава» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч НХЛ 24 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Тампа-Бэй»
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    Эрик Чернак
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 24 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оттава»

    Канадская команда из Онтарио откатала 71 встречу, в которой достала 73 очка. В Восточной конференции она запрыгнула на 11-е место. От десятого «Вашингтона» «Сенс» отстают на 1 балл с игрой в запасе.

    После ядерной по своим меркам серии побед «Оттава» вернулась в будничную для себя среду обитания, в которой почти всегда терпит неудачи. В период с 12 по 19 марта «Сенаторз» нарвались на пять подряд поражений.

    В четырех играх из пяти канадцы пропустили по 5+ голов и остались без набранных очков. Поочередно команда Ди Джея Смита влетела «Ванкуверу» (2:5), «Калгари» (1:5), «Эдмонтону» (3:6), «Колорадо» (4:5) и «Торонто» (4:5 Б).

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    Ненадолго вычеркнуть из памяти катастрофическую минусовую серию «Оттаве» удалось в выездной встрече с «Питтсбургом» (2:1), за которой последовал ожидаемый влет «Бостону» (1:2).

    «Тампа-Бэй»

    «Тампа-Бэй» с комфортом обосновалась на шестом месте в Восточной конференции. В 72 играх она подняла 90 очков и отбросила седьмых «Айлендерс» на 8 баллов. Дистанция между пятыми «Рейнджерс» — 2 очка, ньюйоркцы откатали на матч меньше.

    Во второй половине марта «Тампа-Бэй» выдала неплохую серию, в которую попали три подряд победы. Короткий плюсовой отрезок начался с выезда в Ньюарк, где дважды «Болтс» прикончили «Нью-Джерси» (4:1, 4:3 Б).

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    • После разборок с «Девилз» команда Джона Купера зарулила домой, где принимала «Монреаль». В бойне с предпоследним клубом Востока «Лайтнинг» пришлось врубать камбэк-мод и добиваться волевой победы (5:3).

    В двух последних встречах в сторону «Тампы-Бэй» полетели ответки. На «Амали Арене» «Болтс» были разорваны «Нью-Джерси» (2:5), а в Канаде их придушил «Монреаль» (2:3).

    Коэффициенты

    Победу «Оттавы» букмекеры рассматривают за 2.80, ничью — за 4.50, а победу «Тампы-Бэй» — за 2.12.

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    Прогноз

    Пару предыдущих неудачных матчей «Тампа» перекроет в Онтарио, где ей предстоит закуситься с одним из хиляков Восточной конференции. Бесспорно, моментами «Оттава» выдает огненные шоу, но «Лайтнинг» сейчас не в том настроении, чтобы возиться с андердогом.

    Ставка

    Команда Купера ворвется в «Канадиен Тайер Центр» только с целью подрезать +2, другие варианты ее не интересуют. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.12.

    Никто также не удивится, если «Тампа» после двух слабых матчей захочет публично казнить такого соперника. Поэтому в качестве альтернативы можно выбрать ставку — «Тампа-Бэй» забьет в каждом периоде с коэффициентом 2.60.

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    «Оттава» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на хоккей. Серия поражений «Тампы» будет остановлена в ближайшем матче
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