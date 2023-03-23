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    НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Колорадо», «Эдмонтон» одолел «Аризону»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 марта

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    «Питтсбург»

    «Колорадо» — «Питтсбург» 2:5

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Нападающий хозяев льда Валерий Ничушкин сделал одну голевую передачу. Голкипер Александр Георгиев отразил 40 бросков.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Питтсбург» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
    Голы: Кросби — 30 (Гюнцель, Жозеф), 21:11 — 0:1. Гюнцель — 31 (бол., Малкин), 24:06 — 0:2. Комфер — 15 (Ничушкин), 31:35 — 1:2. Картер — 10 (бол., Раст, Зукер), 34:12 — 1:3. Тэйвз — 6 (бол., Комфер, Маккиннон), 50:28 — 2:3. Картер — 11 (Дюмулин, Руведел), 52:51 — 2:4. Раст — 16 (п.в.), 59:41 — 2:5Вратари: Георгиев (55:01 — 59:41) — ДжерриШтраф: 10-8Броски: 30 (11+9+10) — 45 (9+21+15)

    «Питтсбург» в 71 матче набрал 80 очков и вернулся в зону плей-офф, занимая восьмое место в таблице Восточной конференции. «Колорадо» после 70 матчей имеет в своем активе 88 очков и располагается на пятом месте на Западе.

    «Колорадо» — «Питтсбург» 2:5

    «Эдмонтон» — «Аризона» 4:3 ОТ

    В составе «Ойлерз» по дублю оформили Райан Ньюджент‑Хопкинс и Коннор Макдэвид (включая победный гол в овертайме), нападающий Леон Драйзайтль выполнил четыре голевых передачи.

    У «Аризоны» две шайбы забросил Клэйтон Келлер, еще один точный бросок на счету Яниса Мозера.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Аризона» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Макдэвид — 59 (бол., Хаймэн, Драйзайтль), 5:47 — 1:0. Мозер — 6 (бол., Маччелли, Крауз), 15:47 — 1:1. Келлер — 33 (Шмальц), 23:37 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 32 (бол., Драйзайтль), 39:50 — 2:2. Келлер — 34 (Хейтон, Шмальц), 48:54 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 33 (Драйзайтль, Нерс), 52:17 — 3:3. Макдэвид — 60 (Драйзайтль), 61:31 — 4:3Вратари: Скиннер — ИнгрэмШтраф: 4-8Броски: 31 (10+13+7+1) — 17 (4+8+5+0)

    «Эдмонтон» с 90 очками занимает пятое место в Западной конференции, победа стала для команды пятой подряд. «Аризона» (66 очков) — 13‑я на Западе.

    «Эдмонтон» — «Аризона» 4:3 ОТ
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