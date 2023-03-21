В третьем матче серии 1/2 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Металлург» 21 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В родной Магнитогорск «Металлург» Мг едет при 0:2 в пользу «Авангарда». В двух подряд матчах «лисы» бились до конца и упрямо не хотели отпускать омичей. Увы, оба раза соперники как-то выкручивались.

В первой встрече «Металлург» Мг срезался в овертайме — 1:2 ОТ. В этом матче гости думали лишь о том, как отыграться. В итоге на гол Буше своим страйком ответил Семен Кошелев, а в этапе до первого гола «Магнитка» продержалась около девяти минут.

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На более высокий атакующий уровень команда Ильи Воробьева запрыгнула в следующей встрече, в которой пришлось включать камбэк-мод после трех подряд пропущенных шайб в первом периоде.

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С 0:3 «Металлург» Мг сделал 3:3, но получил еще один панч, ответить на который уже не смог. Статистически «лисы» имели космическое преимущество по броскам в створ (23:37), но дыры в обороне и слабая для такого матча реализация (8.11%) стали причинами нового провала — 3:4.

«Авангард»

Еще до начала серии «Авангард» понимал, что в Магнитогорске вывезти два матча будет трудно, поэтому упор он делал на домашний этап, в котором добился двух побед. Общая беспроигрышная серия «ястребов» в плей-офф дошла до шести встреч.

В первой игре команды скромничали. «Авангард» выскочил вперед благодаря шайбе Рида Буше, преимущество которой «Магнитка» сбросила во вторых двадцати. Так соперники доползли до овертайма, где с победной речью выступил Арсений Грицюк — 2:1 ОТ.

За относительно спокойной встречей 17 марта последовал результативный экшн. В лайв-режиме команда Михаила Кравеца убивала «Металлург» Мг всухую — 3:0, но к пятой минуте третьего периода ультрасовременная арена в Омске показывала 3:3.

Устраиваться еще на один овертайм отказался Рид Буше. В этом матче форвард оформил дубль, а в общем списке страйкеров «Авангарда» в плей-офф он закрепил за собой первую строчку (4+3).

Коэффициенты

Победу «Металлурга» Мг букмекеры оценивают в 2.39, ничью — в 3.70, а победу «Авангарда» — в 2.75.

Прогноз

Несмотря на удвоенную фору, ни в одном матче серии «Авангарду» не было легко. Соперник не отпускал его до последнего, но каждый раз «ястребы» были чуть лучше. В Магнитогорске хозяева станут агрессивнее.

В предыдущей серии команда Воробьева уже вылезала из неудобной ситуации, поэтому дома она сделает так, чтобы противостояние качнулось в ее сторону . «Авангарду» же прятаться на своей половине не позволит его класс и общая хорошая форма. Поэтому предстоящая встреча будет такой же насыщенной в плане голов, как игра 19 марта (4:3).

Ставка

Результативность в матче вторника вновь пробьет хороший «верх». Зевать от скуки соперники не дадут. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.99.

Чрезмерная мотивация и желание едва ли уберегут «Магнитку» от серии пропущенных голов. В обороне там по-прежнему все печально. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.48.

Если Омск ввалит хотя бы трешку, сумеет довести игру до победы, которая максимально приблизит к финалу конференции. Это по-настоящему сочный шанс для бригады Кравеца. В качестве дополнительного предлагаем вариант — «Авангард» победит с форой 0 за 2.06.