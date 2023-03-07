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    Еще один раунд «Ак Барс» закроет уверенной победой

    «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.55) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Ак Барс»
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    Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» в Нижнекамске
    В четвертом матче серии 1/4 финала Востока «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Нефтехимик»

    Дерби Татарстана стартовало с красивой истории «Нефтехимика». На льду «Татнефть-Арены» нижнекамцы пригвоздили «Ак Барс» в овертайме — 3:2 ОТ. Значимым вечер 1 марта стал для Андрея Чивилева, который влепил «барсам» дубль.

    Во второй игре 23-летний форвард «нефти» не успокоился. Правда, вместо результативных действий нападающий устроил кулачное месиво с Радуловым, а сам «Нефтехимик» ожидаемо был обыгран — 1:4.

    С таким же счетом — 1:4 — команда Олега Леонтьева отлетела и в первом матче дома. Единственную шайбу в составе «Нефтехимика» всадил Павел Порядин, реализовавший большинство.

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    Гол Павла помог «Нефтехимику» восстановить равенство в счете в начале второго периода. Ключевой для нижнекамцев стала третья двадцатиминутка, в которой они пропустили дважды. За весь матч бригада Леонтьева нанесла 26 бросков в створ с реализацией 3.85%.

    «Ак Барс»

    Стартовый матч серии «Ак Барс» планировал откатать первым номером и в будничном режиме достать победу. Вместо этого Казань нарвалась на равный замес, в котором фаворит срезался в овертайме — 2:3 ОТ.

    Во второй встрече «Ак Барс» утихомирил агрессивного соперника, причем не только на кулаках, но и в хоккее — 4:1. Дубль в этом матче ввалил Воронков, еще одну шайбу зарядил Радулов, а добил нижнекамцев Галиев.

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    • После хардкор-файта на «Татнефть-Арене» серия пригнала в Нижнекамск, где команда Зинэтулы Билялетдинова снова была на подъеме — 4:1. На этот раз за Казань забивали Петров, Сафонов, Дыняк. Пригвоздила же «нефть» шайба Радулова в пустые.

    В течение всего матча «Ак Барс» успел нанести 30 бросков в створ. Их реализация поднялась до 13.33%. В воротах у гостей тоже все было надежно. Тимур Билялов совершил 25 сэйвов (96.15%).

    Коэффициенты

    Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.40, ничья — в 4.02, а победа «Ак Барса» — в 1.96.

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    Прогноз

    После плевка в первом матче «Ак Барс» не дает «Нефтехимику» свободно дышать. В двух встречах он вынес аутсайдера с одинаковым счетом — 1:4, играя при этом с энергетическим запасом.

    Команда Зинэтулы Билялетдинова не катает матчи в разрывном темпе, а гасит соперника благодаря высокой точности бросков и надежной игре в обороне. В данный момент этого достаточно, чтобы побеждать крупно. В преддверии возвращения в Казань «барсам» очень хотелось бы максимально приблизить себя к 1/2 финала конференции.

    Ставка

    Затягивать это противостояние казанцам бессмысленно, предстоящий матч перерастет в очередное супершоу гостей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3 за 2.55, а в качестве альтернативы можно выбрать вариант — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.30.

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    «Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на хоккей. Еще один раунд «Ак Барс» закроет уверенной победой
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