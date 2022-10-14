ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиВозвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду «Милан» — «Челси»Три очка Гриффиндору. Команда Поттера разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро» Килиан Мбаппе«Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра
  • 15:24
    • В случае ухода Гальтье «ПСЖ» может возглавить тренер «Болоньи»
  • 14:31
    • Талалаев рассказал, было ли у него предложение от «Локомотива»
    Все новости спорта

    Уже со старта «Флорида» готова собирать победы?

    «Айлендерс» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 14 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Флорида»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сэм Райнхарт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет на «UBS Арене» 14 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2022 года

    «Айлендерс»

    Результаты последней кампании «Айлендерс» далеки от тех, которые она нафантазировала перед стартом — посредственная игра, 84 накопленных очка и справедливое девятое место в Восточной конференции.

    В новый сезон ньюйоркцы залетают с коучем Лэйном Ламбертом, однако в составе «Айлендерс» никаких существенных изменений не произошло. Видимо, команда планирует тащить регулярку с имеющимися ресурсами.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Флорида

    1X2Новым игрокам
  • 2.404.402.45Фрибет$40
    •

    В межсезонье Нью-Йорк покинул Здено Хара, завершивший карьеру, и еще три хоккеиста, игравших в АХЛ, в то время как среди подписаний можно отметить приход молодого россиянина Александра Романова и Хадсона Фашинга.

    Все прогнозы на НХЛ

    Во время предсезонной подготовки «Айлендерс» потерпели два поражения на старте, зато позже результаты команды Ламберта пошли на улучшение и позволили «островитянам» закрыть контрольные матчи четырьмя подряд победами.

    «Флорида»

    Несмотря на внутренние проблемы, «Пантерз» в прошлом сезоне оказались лучшими сразу по нескольким параметрам — по набору баллов среди всех участников лиги (122) и по заброшенным шайбам (340).

    В плей-офф Кубка Стэнли запала «Флориды» хватило на первый раунд, после которого команда в одну калитку слила серию «Тампе». Смену тренера «коты» пережили в начале предыдущего сезона и текущим летом.

  • Сменится ли чемпион, какие команды удивят, как сыграют россияне? Чего ждать от нового сезона НХЛ?
  • Североамериканский хоккей вновь готов дарить супершоу
  • Вчера

    • В новую регулярку «Флорида» заходит с менеджером Полом Морисом и обновленным составом. В частности, список нападающих усилил Мэттью Ткачук, приехавший из «Калгари», правда, и без потерь в команде не обошлось.

    В процессе подготовки к чемпионату-2022/23 «Флорида» провела шесть контрольных матчей, однако только в двух победила. В каждой проигранной встрече в ворота «Пантерз» стабильно лупили по 4+ шайбы.

    Коэффициенты

    Поставить в предстоящем матче на «Айлендерс» букмекеры предлагают за 2.42, на ничью — за 4.46, а на победу «Флориды» — за 2.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    После слабого прошлого сезона «Айлендерс» планируют переписать историю, придумав более счастливый конец. Однако в первой главе рассказа ньюйоркцы столкнутся с сильнейшей командой Востока по итогам минувшей кампании, которая вдобавок была и самой результативной.

    В таком ритме «Флорида» намерена заехать и в начало новых регулярных разборок, поэтому «Айлендерс» стоит приготовиться к потере на старте.

    Ставка

    На чужой арене «Пантерз» откатают встречу с позиции силы. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит в матче за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.09
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Байер — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сармиенто — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айлендерс» — «Флорида»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 14.10.2022. Прогнозы на хоккей. Уже со старта «Флорида» готова собирать победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры