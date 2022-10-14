В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Флориду». Игра пройдет на «UBS Арене» 14 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Результаты последней кампании «Айлендерс» далеки от тех, которые она нафантазировала перед стартом — посредственная игра, 84 накопленных очка и справедливое девятое место в Восточной конференции.

В новый сезон ньюйоркцы залетают с коучем Лэйном Ламбертом, однако в составе «Айлендерс» никаких существенных изменений не произошло. Видимо, команда планирует тащить регулярку с имеющимися ресурсами.

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В межсезонье Нью-Йорк покинул Здено Хара, завершивший карьеру, и еще три хоккеиста, игравших в АХЛ, в то время как среди подписаний можно отметить приход молодого россиянина Александра Романова и Хадсона Фашинга.

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Во время предсезонной подготовки «Айлендерс» потерпели два поражения на старте, зато позже результаты команды Ламберта пошли на улучшение и позволили «островитянам» закрыть контрольные матчи четырьмя подряд победами.

«Флорида»

Несмотря на внутренние проблемы, «Пантерз» в прошлом сезоне оказались лучшими сразу по нескольким параметрам — по набору баллов среди всех участников лиги (122) и по заброшенным шайбам (340).

В плей-офф Кубка Стэнли запала «Флориды» хватило на первый раунд, после которого команда в одну калитку слила серию «Тампе». Смену тренера «коты» пережили в начале предыдущего сезона и текущим летом.

В новую регулярку «Флорида» заходит с менеджером Полом Морисом и обновленным составом. В частности, список нападающих усилил Мэттью Ткачук, приехавший из «Калгари», правда, и без потерь в команде не обошлось.

В процессе подготовки к чемпионату-2022/23 «Флорида» провела шесть контрольных матчей, однако только в двух победила. В каждой проигранной встрече в ворота «Пантерз» стабильно лупили по 4+ шайбы.

Коэффициенты

Поставить в предстоящем матче на «Айлендерс» букмекеры предлагают за 2.42, на ничью — за 4.46, а на победу «Флориды» — за 2.40.

Прогноз

После слабого прошлого сезона «Айлендерс» планируют переписать историю, придумав более счастливый конец. Однако в первой главе рассказа ньюйоркцы столкнутся с сильнейшей командой Востока по итогам минувшей кампании, которая вдобавок была и самой результативной.

В таком ритме «Флорида» намерена заехать и в начало новых регулярных разборок, поэтому «Айлендерс» стоит приготовиться к потере на старте .

Ставка

На чужой арене «Пантерз» откатают встречу с позиции силы. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит в матче за 1.95.