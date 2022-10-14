«Айлендерс»
Результаты последней кампании «Айлендерс» далеки от тех, которые она нафантазировала перед стартом — посредственная игра, 84 накопленных очка и справедливое девятое место в Восточной конференции.
В новый сезон ньюйоркцы залетают с коучем Лэйном Ламбертом, однако в составе «Айлендерс» никаких существенных изменений не произошло. Видимо, команда планирует тащить регулярку с имеющимися ресурсами.
Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Флорида
В межсезонье Нью-Йорк покинул Здено Хара, завершивший карьеру, и еще три хоккеиста, игравших в АХЛ, в то время как среди подписаний можно отметить приход молодого россиянина Александра Романова и Хадсона Фашинга.
Во время предсезонной подготовки «Айлендерс» потерпели два поражения на старте, зато позже результаты команды Ламберта пошли на улучшение и позволили «островитянам» закрыть контрольные матчи четырьмя подряд победами.
«Флорида»
Несмотря на внутренние проблемы, «Пантерз» в прошлом сезоне оказались лучшими сразу по нескольким параметрам — по набору баллов среди всех участников лиги (122) и по заброшенным шайбам (340).
В плей-офф Кубка Стэнли запала «Флориды» хватило на первый раунд, после которого команда в одну калитку слила серию «Тампе». Смену тренера «коты» пережили в начале предыдущего сезона и текущим летом.
В новую регулярку «Флорида» заходит с менеджером Полом Морисом и обновленным составом. В частности, список нападающих усилил Мэттью Ткачук, приехавший из «Калгари», правда, и без потерь в команде не обошлось.
В процессе подготовки к чемпионату-2022/23 «Флорида» провела шесть контрольных матчей, однако только в двух победила. В каждой проигранной встрече в ворота «Пантерз» стабильно лупили по 4+ шайбы.
Коэффициенты
Поставить в предстоящем матче на «Айлендерс» букмекеры предлагают за 2.42, на ничью — за 4.46, а на победу «Флориды» — за 2.40.
Прогноз
После слабого прошлого сезона «Айлендерс» планируют переписать историю, придумав более счастливый конец. Однако в первой главе рассказа ньюйоркцы столкнутся с сильнейшей командой Востока по итогам минувшей кампании, которая вдобавок была и самой результативной.
В таком ритме «Флорида» намерена заехать и в начало новых регулярных разборок, поэтому
Ставка
На чужой арене «Пантерз» откатают встречу с позиции силы. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит в матче за 1.95.