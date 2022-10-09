В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в КРК «Нагорный» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы откатали 14 матчей, в которых им упали 19 очков. С такой статистикой команда удерживает четвертое место на Западе, но у «Спартака», «Локомотива» и «Витязя» сейчас столько же баллов.

Совсем недавно «Торпедо» провело мощную по своим способностям беспроигрышную серию. Она дошла до четырех матчей и ожидаемо была прервана 26-го сентября в драке со СКА (0:3).

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После хилой встречи с «Ледовом» команда Игоря Ларионова успела скатать еще четыре матча, два из которых закончились поражениями, но перед турнирными потерями случилась победа над «Локомотивом» (3:1).

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Провальные по итоговому результату игры «Торпедо» провело со «Спартаком» (3:4) и «Динамо» Минск (2:3 ОТ). В последнем матче нижегородцы получили очередные 2 балла — прилетели они в разборках с «Барысом» (3:1).

«Динамо» Минск

Минчане успели зарубиться в 15 раундах, после которых их турнирный счет пополнился 16 баллами. В Западной таблице динамовцы идут восьмыми и держат девятую «Северсталь» на 2-очковой дистанции.

В конце сентября результаты «Динамо» Минск рухнули вниз — в четырех матчах подряд белорусы проиграли. Их луз-серия стартовала со встречи в Уфе, где гости были менее точными в буллитах против «Салавата» (2:3 Б).

После слитых бросков один на один команда Крэйга Вудкрофта потерпела три крупных поражения. Болезненные обломы накрыли ее в матчах с «Магниткой» (1:4), «Сочи» (1:3) и СКА (1:5).

Волна результативных неудач утихла 3-го октября, когда «Динамо» Минск шлепнуло в овертайме «Торпедо» (3:2 Б). Правда, следом снова было поражение, случилось оно по вине «Витязя» (3:5).

Коэффициенты

Поставить на победу «Торпедо» букмекеры предлагают за 2.16, на ничью — за 4.20, а на победу «Динамо» Минск — за 2.75.

Прогноз

Несмотря на потери очков в ряде последних матчей, торпедовцы держатся в тройке лидеров Запада и по-прежнему катают хорошие игры дома — шесть побед в семи заходах в «Нагорном».

Минчане же в гостях потерпели четыре поражения в пяти попытках , а единственная победа прилетела в результате выигранного у «Торпедо» овертайма. Сейчас, когда расклад сил играет в пользу нижегородцев, пришло время для ответки.

Ставка

В воскресном матче хочется верить в команду Ларионова, готовую закрепиться в топ-3 благодаря активному атакующему перфомансу на родной арене. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.18.